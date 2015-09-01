LG yeni bir akıllı ev sensörü ve akıllı beyaz eşyalarını IFA 2015 fuarına getiriyor

Günümüzde ışıklandırma, beyaz eşya, iklimlendirme sistemleri gibi ev aletlerini uzaktan takip ve kontrol eden akıllı teknolojiler ilgi görmeye başladı ve üreticiler de yoğun bir şekilde bu alana yatırım yapıyor.





Bunlardan birisi olan LG, uzun süredir geliştirmekte olduğu akıllı ev aletleri grubunu IFA 2015 fuarında yeni sensör ve ürünlerle genişletmeyi planlıyor. Fuarda firma bir adet sensör, bir adet mikrodalga fırın ve bir adet de klima tanıtacak.





SmartThinQ adındaki yeni sensör standart ev eşyalarına tutturuluyor ve onu akıllı hale getiriyor. Örneğin çamaşır makinesine tutturulan sensör yıkama işleminin bittiğini Bluetooth üzerinden bağlı mobil cihaza gönderiyor. Buzdolabına tutturulduğunda ise hangi gıdanın eksildiğini görebiliyor ve kapının kaç kez açıldığını sahibine rapor ediyor. Ayrıca diğer akıllı ev aletlerine bağlanabilen sensör tümünü SmartThinQ uygulamasından kontrol etmenize imkan tanıyor.





LG'nin akıllı mikrodalga fırını WiFi yongası barındırıyor ve akıllı telefonlar üzerinden yemekler için tarif, pişirme zamanı, pişirme ısısı gibi bilgileri toplayabiliyor. Fırın ayrıca herhangi bir arıza durumunda tarama yapıyor ve arıza bilgisini LG yetkili servisleri ile paylaşıyor. Akıllı klima ise filtrenin değişim zamanını sahibine bildiriyor ve ayrıca akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor.





LG'nin akıllı ev sistemleri Allseen Alliance tarafından geliştirilen Alljoyn platformunu destekliyor. Alljoyn kapsama alanındaki tüm cihazların birbiri ile haberleşebilmesini amaçlayan bir platform. Platformun açık kaynak yazılımları üye üreticilerin ürünlerinde kullanılıyor.

http://www.lgnewsroom.com/2015/08/lg-to-unveil-smart-sensor-alljoyn-smart-home-products-at-ifa-2015/