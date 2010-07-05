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LG, yeni nesil Optimus Z'i 4.çeyrekte satışa sunacak

8 yıl
9,1b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olan LG, bu yıl içersinde Kore pazarında satışa sunduğu amiral gemisi Optimus Z SU950'nin 4.çeyrekte satışa sunulması amaçlanan yeni versiyonu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Yeni Optimus Z, bir önceki modelin 3,5 inçlik ekranının aksine 3,8 inçlik ekrana sahip olacak ve Android "Froyo" 2.2 işletim sistemiyle gelecek. Gücünü, Droid X'deki gibi, OMAP3630'dan alacak olan Optimus Z, HD video kaydı yapabilecek ve kablosuz multimedya yayını için DLNA desteğine sahip olacak.

LG, ayrıca, Optimus Q LU2300 için Android 2.1 güncellemesinin Ağustos ayında; Android 2.2 güncellemesininse yılın ilerleyen döneminde hazır olacağını duyurdu.


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vidoko 8 yıl
ya sanki biz biraz ghz e takılmışız gibi bu telefonların performans testleri yokmu ?? 2hz= 1ghz eşit olmasın:))??
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Mr. Jingles 8 yıl
İşlemci 720 MHz mi olur merak ediyorum zira OMAP3630 720 MHz saat hızında çalışan bir işlemci. Ama tahminim overclock ile 1 GHz çıkacağı yönünde.
OMAP3630 - 720 MHz ARM Cortex A8 + PowerVR SGX530 GPU + 430 MHz C64x+ DSP + ISP (Image Signal Processor)
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