LG, yeni nesil Optimus Z'i 4.çeyrekte satışa sunacak

Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olan LG, bu yıl içersinde Kore pazarında satışa sunduğu amiral gemisi Optimus Z SU950'nin 4.çeyrekte satışa sunulması amaçlanan yeni versiyonu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Yeni Optimus Z, bir önceki modelin 3,5 inçlik ekranının aksine 3,8 inçlik ekrana sahip olacak ve Android "Froyo" 2.2 işletim sistemiyle gelecek. Gücünü, Droid X'deki gibi, OMAP3630'dan alacak olan Optimus Z, HD video kaydı yapabilecek ve kablosuz multimedya yayını için DLNA desteğine sahip olacak.

LG, ayrıca, Optimus Q LU2300 için Android 2.1 güncellemesinin Ağustos ayında; Android 2.2 güncellemesininse yılın ilerleyen döneminde hazır olacağını duyurdu.