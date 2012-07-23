LG'den 27-inç Full HD IPS 3D ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: V720

Masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha az yer kaplayan ve şık görünen hepsi bir arada bilgisayar çözümleri hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. LG'nin ''V720'' olarak isimlendirdiği hepsi bir arada bilgisayarı kısa süre önce görüntülendi.

LG V720'nin D.AE50K ve U.AE30K olmak üzere iki farklı modeli var. Modeller arası farklılıklara geçmeden önce ortak özelliklere değinelim. V720 serisinde 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS panelli 3D ekrana yer verilmiş. Geniş görüş açısı ve gerçeğe yakın renkler vadeden monitörlerin çerçeveleri LG'nin ''Cinema Screen'' tasarım anlayışı gereği ince. Ayrıca monitörler 2D içeriği 3D'ye dönüştürebiliyor.

USB 3.0 portu, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, kart okuyucusu ve TV alıcısı gibi teknik özellikleri paylaşan modellerden U.AE30K, çift çekirdekli Intel Core i3-2370M (2.4 GHz) işlemci, 4 GB DDR3-1333 MHz RAM (çift kanal), 1 GB Nvidia GeForce GT 640M ekran kartı, 750 GB sabit disk ve DVD yazıcı ile geliyor.



Daha üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan D.AE50K ise dört çekirdekli Intel Core i5-3210M (2.5 GHz) işlemci, 8 GB DDR3-1600 MHz RAM (çift kanal), 1 GB Nvidia GeForce GT 640M ekran kartı, 750 GB sabit disk, 16 GB SSD ve DVD yazıcı ile donatılmış.



LG V720'nin ne zaman veya hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmış değil. V720'ye hem ev hem ofis kullanıcılarının ilgi göstermesi bekleniyor.

