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LG'den 27-inç Full HD IPS 3D ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: V720

6 yıl
3,8b
1
38
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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LG'den 27-inç Full HD IPS 3D ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: V720
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Masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha az yer kaplayan ve şık görünen hepsi bir arada bilgisayar çözümleri hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. LG'nin ''V720'' olarak isimlendirdiği hepsi bir arada bilgisayarı kısa süre önce görüntülendi.
LG V720'nin D.AE50K ve U.AE30K olmak üzere iki farklı modeli var. Modeller arası farklılıklara geçmeden önce ortak özelliklere değinelim. V720 serisinde 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS panelli 3D ekrana yer verilmiş. Geniş görüş açısı ve gerçeğe yakın renkler vadeden monitörlerin çerçeveleri LG'nin ''Cinema Screen'' tasarım anlayışı gereği ince. Ayrıca monitörler 2D içeriği 3D'ye dönüştürebiliyor.
USB 3.0 portu, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, kart okuyucusu ve TV alıcısı gibi teknik özellikleri paylaşan modellerden U.AE30K, çift çekirdekli Intel Core i3-2370M (2.4 GHz) işlemci, 4 GB DDR3-1333 MHz RAM (çift kanal), 1 GB Nvidia GeForce GT 640M ekran kartı, 750 GB sabit disk ve DVD yazıcı ile geliyor.
Daha üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan D.AE50K ise dört çekirdekli Intel Core i5-3210M (2.5 GHz) işlemci, 8 GB DDR3-1600 MHz RAM (çift kanal), 1 GB Nvidia GeForce GT 640M ekran kartı, 750 GB sabit disk, 16 GB SSD ve DVD yazıcı ile donatılmış.
LG V720'nin ne zaman veya hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmış değil. V720'ye hem ev hem ofis kullanıcılarının ilgi göstermesi bekleniyor.
LG'den 27-inç Full HD IPS 3D ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: V720
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LG'den 27-inç Full HD IPS 3D ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: V720
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oledudi 6 yıl en beğenilen
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oledudi 6 yıl fatality1907
fatality1907
oledudi
Abla fena

teknoloji haber sitesinde şu yoruma artı oy veren zihniyetin aklına tüküreyim ben.

Sakin ol şampiyon.
fatality1907oledudiAbla fenateknoloji haber sitesinde şu yoruma artı oy veren zihniyetin aklına tüküreyim ben.
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hidrojennn 6 yıl
cihaz da kız da güzel neyi tartışıyoruz. 10 üzerinden 8 ikisine de.
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Umutcan 6 yıl
Bu cihazın DM92 adındaki sadece monitör versiyonunu bekliyordum ben de fakat çerçevesiz olacağı söylenip de çerçeve olunca biraz itici gelmeye başladı.
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ceo-tr 6 yıl
DH Misafiri
ramazan ramazan böyle bayan fotoğrafları falan hiç yakışmamış...gençlerimizi bayana ve ips monitöre bakarak mastürbasyon yapmaya teşvik ediyor.teknoloji haberi okuyalım derken göz zinasına giriyoruz.en azından dh yönetimi tarafından photoshop ile pardesü ve başörtü giydirilebilir veya blurlanabilirdi. bu şekilde kore hükümetinin siyonist emellerine alet olunmuş gibi hissediliyor. uyanın artık islam elden gidiyor.

Bu nedir ya. bu misafir hesabının kapanması için daha ne gerekiyor. Şu forumda bu hesaptan memnun olan yüzde kaçtır?
Bi oylama falan yapılsın misafir hesap ile yorum kapatılsın artık. yorum yapmak isteyen üye girişi yapıp yorumunu yazsın.
Bu hesabın kapatılması için birinin hesaptan girip küfür etmesimi lazım?
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mert1907 6 yıl
Ne zaman böyle haberlere girsem haberden çok hatunlar konuşuluyor :D
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_Athelas_ 6 yıl
LG'nin kızsız bir haberini görücek miyiz merak ediyorum ?
Japonyada çok heralde...
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Technotronic 6 yıl
hangisini alsam karar veremedim
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Cordarone 6 yıl _Athelas_
Athelos

LG'nin kızsız bir haberini görücek miyiz merak ediyorum ?

Japonyada çok heralde...

Güney Kore hocam :D
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SISQO 6 yıl
İslam da elden gitmiş :=) Ya arkadaşım eline koluna sahip çıkamayacaksan girme lanet olası konuya :=) İnsanoğluyuz irademiz var aklımız fikrimiz var. Nefsine sahip çıkamıyorsan gözlerini aç bu tür pazarlama tekniklerine bakarak, süpermarketten, Electroshop lardan alış veriş yapıyorsun. TV ve diğer kanallardaki reklamlardan görüp satın almadığını söyleyebileceğin kaç ürün var ?
En azından bazı dini TV kanalları gibi önce başörtü geçirip milyonlarca renkli makyajı sürüp dini istismar edip reklam yapmıyorlar. Yalan yanlış bilgilerle milleti kandırmıyorlar. Balıydı bilmem neyiydi diyerekten kaç dini kullanan kanal yok ki ? Geçin bunları. İlla Ramazanı ortalığa atıp uçkuruna sahip çıkamayacaksan, dışarıya topluma karıştığında millete tecavüze yelteneceksin demektir. ( Lafım illa reklamla dini harmanlamaya çalışana. )
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DH Misafiri 6 yıl
ramazan ramazan böyle bayan fotoğrafları falan hiç yakışmamış...
gençlerimizi bayana ve ips monitöre bakarak mastürbasyon yapmaya teşvik ediyor.
teknoloji haberi okuyalım derken göz zinasına giriyoruz.
en azından dh yönetimi tarafından photoshop ile pardesü ve başörtü giydirilebilir veya blurlanabilirdi. bu şekilde kore hükümetinin siyonist emellerine alet olunmuş gibi hissediliyor. uyanın artık islam elden gidiyor.
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Mr.Loney 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ramazan ramazan böyle bayan fotoğrafları falan hiç yakışmamış...
gençlerimizi bayana ve ips monitöre bakarak mastürbasyon yapmaya teşvik ediyor.
teknoloji haberi okuyalım derken göz zinasına giriyoruz.
en azından dh yönetimi tarafından photoshop ile pardesü ve başörtü giydirilebilir veya blurlanabilirdi. bu şekilde kore hükümetinin siyonist emellerine alet olunmuş gibi hissediliyor. uyanın artık islam elden gidiyor.

kafanmı güzel ne başörtüsünden bahsediyorsun
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DH Misafiri 6 yıl
Daha çok LG Haberi istiyoruz :D
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Mr.Loney 6 yıl
Batuist
Cihaz çok iyi gözüküyor. sanırım alt tablasında devre bileşenleri yer alıyor.. Bu arada kızın elinde tuttuğu kumanda LGnin TVlerinde kullanılan kumandayla aynı.. sinema screen konsepti ile monitörleride tanıştırınca sanırım TV özelliğinide standart yapmaya karar verdiler.. ama ince paneller ışık sızması gibi sorunlara neden olmasında... Onun haricinde esteik ve özellik olarak çok iyi görünüyor.. tek eksiği windows8 arefesinde windows8e terfi etmeyi düşünecekler için dokunmatik ekranının olmaması olabilir.

kumanda alt model ama aydınlatması yok :D
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MrPerFormance 6 yıl
Millet samsung ve lg reklamı gördümü hemen atlıyor herhalde :D Hepsinde muhakkak böyle bir manken oluyor. Bu adamlar nasıl reklam yapılır iyi biliyor demek ki :D
Cihaza gelince ben sadece monitör sanmıştım ama komple pc miş. Bence gayet güzel. Ekranda canlı duruyor. Tercih edilebilir.
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teknoforum-bs 6 yıl
Gercekten guzel bir acihaz hanımefendi de ne guzel ozetlemiş
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