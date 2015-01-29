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LG'den 59 milyon akıllı telefon, 5 milyon WebOS televizyon satışı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den 59 milyon akıllı telefon, 5 milyon WebOS televizyon satışı

G serisi amiral gemi akıllı telefonları sayesinde son iki yıldır pazarda yükselişe geçen LG, webOS işletim sistemi sayesinde de televizyon pazarında önemli başarılar elde etmeye başladı. 

Firmadan açıklanan rapora göre geçen yıl 59.1 milyon akıllı telefon satışı yapan firma, yıl bazında yüzde 24 artış yaşadı. Firmanın sattığı webOS işletim sistemli akıllı televizyon miktarı ise 5 milyon ile rekor kırdı. Haziran ayında 1 milyonuncu webOS televizyonunu satan firma sadece 6 ayda 4 milyon satış daha yapmış oldu.

Yıl genelinde toplam 55.91 milyar dolarlık satış yapan firma, net gelir olarak da 474 milyon dolar elde etti. Net gelir yıl bazında yüzde 125 artış gösterdi. Son çeyrekte yaşanan kayıp ise yükselişi çok fazla olumsuz etkiledi. 

LG Mobile mobil bölümü yıl genelinde 14.26 milyar dolar toplayarak toplam gelirin üçte birinden fazlasına imza attı. Yıl bazında da yüzde 16 civarında bir gelir artışı yaşadı. 

Yılın son çeyreği itibariyle ise LG yaklaşık olarak 15.5 milyon akıllı telefon sattı ve çeyrek bazda yüzde 8 civarında azalma yaşadı. Ancak gelir olarak yıl bazında yüzde 5 artarak 3.48 milyar dolara ulaştı. Plazma televizyon ünitesini kapatması nedeniyle 189 milyon dolar da zarara uğradı. Tüm bunlara rağmen 2014 yılı firma için rekorlarla geçen bir yıl oldu.

LG bu yıl marka gücünü daha da artırmayı hedeflediği bir strateji izleyecek. Ancak artan rekabet nedeniyle temkinli hareket edecek ve büyük akıllı telefon pazarlarına odaklanacak.  

http://techcrunch.com/2015/01/28/lg-q4-2014/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 yıl
LG bence hak etti. Bir tek WebOS lu ilk TV ler İnternet'te biraz kötü. 1 sekme açıyorsun hadi neyse de, 2. sekmede artık bittim diyor...
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General. 4 yıl
WebOs'un bu kadar Hantal olduğunu bilseydim Lg tv almazdım insanı sinir ediyor.
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doctor_bey 4 yıl
LG böyle rakamları görmeye devam etmek istiyorsa G4'ü güzel bir cihaz olarak satışa sunmalı, umarız güzel bir cihaz olarak satışa sunarlarda bizde güzel bir cihaz olarak satışa çıkan bu cihazı güzel güzel kullanırız.

TV'lerine laf yok, çok güzel cihazlar.
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Elsa 4 yıl
G2 ve G3 gibi yenilikçi akıllı telefonlar yaparlarsa G3ten G4e geçerim adamlar hak ediyor.
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javaprof 4 yıl
apple bir çeyrekte daha fazla satmış satışlar çok kötü.
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wolf silver 4 yıl
LG G4 ile beklentiler zirvede. Ayrıca adamlar bu yıl diğer rakiplere göre farklılaşacaz dediler bakalım...
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl wolf silver
wolf silver
LG G4 ile beklentiler zirvede. Ayrıca adamlar bu yıl diğer rakiplere göre farklılaşacaz dediler bakalım...

Televizyon satisiyla telefonu bir tutmak.oyysss kafasi banada geldi dur bekle yaşayıp gelicem o kafayi
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Gece772 4 yıl
Satış rakamları güzel...
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dedektif_dh 4 yıl
2014 model tvlere webos 2.0 güncellemesi vermeyen firmanın ürününü almayın.
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profecco 4 yıl
Lg çok satıyor ama özellikle şu televizyonlardaki vertical banding input lag vb gibi sorunları çözmesi gerekiyor. En ucuz televizyonunda bile bu sorunları yapacak panel kullanmaması lazım.
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Gladiotürk 4 yıl
LG G2 telefon modeline kadar ciddi eleştiri alıyordu. Kendini toparlaması ve Samsung'un sürekli zarar etmesinin tuzu biberi oldu. Ancak LG G3 te kullanılan ekran pil konusunda biraz hayal kırıklığı yarattı kullanıcılarında.

LG G4 modelinde bu sorunları aşarlar umarım
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neuro 4 yıl Gladiotürk
Gladiotürk

LG G2 telefon modeline kadar ciddi eleştiri alıyordu. Kendini toparlaması ve Samsung'un sürekli zarar etmesinin tuzu biberi oldu. Ancak LG G3 te kullanılan ekran pil konusunda biraz hayal kırıklığı yarattı kullanıcılarında.

LG G4 modelinde bu sorunları aşarlar umarım


Samsun zarar etmedi karı azaldı sadece.
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