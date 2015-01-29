LG'den 59 milyon akıllı telefon, 5 milyon WebOS televizyon satışı





G serisi amiral gemi akıllı telefonları sayesinde son iki yıldır pazarda yükselişe geçen LG, webOS işletim sistemi sayesinde de televizyon pazarında önemli başarılar elde etmeye başladı.





Firmadan açıklanan rapora göre geçen yıl 59.1 milyon akıllı telefon satışı yapan firma, yıl bazında yüzde 24 artış yaşadı. Firmanın sattığı webOS işletim sistemli akıllı televizyon miktarı ise 5 milyon ile rekor kırdı. Haziran ayında 1 milyonuncu webOS televizyonunu satan firma sadece 6 ayda 4 milyon satış daha yapmış oldu.





Yıl genelinde toplam 55.91 milyar dolarlık satış yapan firma, net gelir olarak da 474 milyon dolar elde etti. Net gelir yıl bazında yüzde 125 artış gösterdi. Son çeyrekte yaşanan kayıp ise yükselişi çok fazla olumsuz etkiledi.





LG Mobile mobil bölümü yıl genelinde 14.26 milyar dolar toplayarak toplam gelirin üçte birinden fazlasına imza attı. Yıl bazında da yüzde 16 civarında bir gelir artışı yaşadı.





Yılın son çeyreği itibariyle ise LG yaklaşık olarak 15.5 milyon akıllı telefon sattı ve çeyrek bazda yüzde 8 civarında azalma yaşadı. Ancak gelir olarak yıl bazında yüzde 5 artarak 3.48 milyar dolara ulaştı. Plazma televizyon ünitesini kapatması nedeniyle 189 milyon dolar da zarara uğradı. Tüm bunlara rağmen 2014 yılı firma için rekorlarla geçen bir yıl oldu.





LG bu yıl marka gücünü daha da artırmayı hedeflediği bir strateji izleyecek. Ancak artan rekabet nedeniyle temkinli hareket edecek ve büyük akıllı telefon pazarlarına odaklanacak.

http://techcrunch.com/2015/01/28/lg-q4-2014/?ncid=txtlnkusaolp00000595