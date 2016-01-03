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LG'den CES 2016'da önemli LCD TV atakları

LG, CES 2016'da tanıtmaya hazırlandığı 2016 yılı 4K LCD TV serilerini duyurdu. HDR-Plus özelliği ve yeni WebOS 3.0 arayüzüne sahip modellerin detayları haberimizde...
3 yıl
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Televizyonlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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CES 2016'ya bir gün olmasına rağmen bazı firmalar iddialı ürünlerini duyurmaya başladı bile. Bunlardan birisi olan LG, ilk seri üretim 8K televizyonu UH9800'ü duyurdu. Hakkında çok fazla detayın verilmediği 98 inç boyutlu televizyonun 2016'nın ikinci yarısında piyasaya sunulması planlanıyor.
LG'den CES 2016'da önemli LCD TV atakları

Yeni 8K televizyonun yanında 4K modellerine de önemli yenilikler getiren LG, bu yılın yeni trendi olmaya aday HDR özelliğini cihazlarına kazandırmış. Yüksek dinamik aralığın kısaltılmışı olan HDR sayesinde yüksek kontrast değeri, daha doğru ve zengin renkler ile gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. LG tarafındaki modellerde HDR-Plus olarak adlandırılan özellikle firma, HDR ile kendi güncel teknolojileri Color Prime Plus ve Ultra Luminance'ı birleştirerek sinema kalitesinde renkler ve oldukça yüksek kontrast oranları elde etmeyi amaçlamış. 
Bunların yanı sıra 49 inçden 86 inçe kadar uzanan yeni UH9500, UH8500 ve UH7700 4K TV serilerine, güncellenen WebOS 3.0'ı da entegre eden firma böylece kullanıcılara daha zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Aralarında en üst seviye olan UH9500'ün sahip olduğu Harman Kardon hoparlörleri ve 6.6mmlik oldukça ince yapısıyla da fuarda dikkat çekeceğini söylersek yanılmayız.
 Geçtiğimiz yıla baktığımızda 4K çılgınlığının yer aldığı fuara bu sene HDR özellikli modellerin damga vuracağını söyleyebiliriz. LG'nin bu atağına sektörün diğer büyük oyuncularından ne gibi cevaplar geleceğini ise yarın başlayacak CES 2016 lansmanlarında hep birlikte göreceğiz.

http://www.lgnewsroom.com/2016/01/new-lg-super-uhd-tv-lineup-sure-to-impress-2016-ces-attendees/ Yorum Yaz
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greenk 3 yıl en beğenilen
Banding sorununu halettilerse iyi.
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haberelectro 3 yıl
Daha 4K oturmadi 8K ne allahini seversen.
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gs09gs09 3 yıl
Hd yayının zoru zoruna verildiği bir ülkede 8k mış yok 4k mıs :D açar sd yayın izlersiniz In Hwoi Koo nun gözleri dolar :D
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FRAPS_TR 3 yıl
Hdr filan falan fiso bu senede bunları gazlayacaklar. Gidipte hdr var diye dandik panelli cihazlara para bayılmayın önemli olan panel ve görüntü işlemcisinin kabliyetidir.
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greenk 3 yıl en beğenilen
Banding sorununu halettilerse iyi.
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