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LG'den Firefox işletim sistemli şeffaf bir akıllı telefon

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den Firefox işletim sistemli şeffaf bir akıllı telefon

Geçen yıl büyük umutlarla lanse edilen ancak halen dişe dokunur bir pazar payı elde edemeyen Mozilla'nın Firefox işletim sistemi sessiz adımlarla yoluna devam ediyor. Ekosisteme son olarak katılan LG Fx0 modeli donanım çıtasını biraz daha yükseltiyor.

Genelde giriş seviyesi donanımlar ile gördüğümüz Firefox cihazları LG Fx0 ile birlikte biraz daha orta seviyeye doğru yaklaşacak. 4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük taşıyan Fx0 modeli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Sistem 1.5GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabili depolama kapasitesi mevcut. 

Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 10.5mm kalınlık, 148gr ağırlık, 2370mAh gücünde batarya ve Firefox 2.0 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler bulunuyor. 

Modelin dikkat çeken özelliği ise gövdenin tamamen şeffaf plastik malzemeden imal edilmiş olması. Böylece elinizde bir telefon iskeleti tutuyorsunuz hissi veriyor. Diğer bir dikkat çeken hususu ise yaklaşık 416$ civarındaki satış fiyatı. Japonya'nın ilk Firefox cihazı ünvanını alan Fx0 ayrıca en pahalı Firefox cihazı da oldu. 

http://www.phonearena.com/news/The-LG-made-Firefox-OS-Fx0-phone-is-transparent-and-all-kinds-of-geeky-but-you-cant-get-it_id64088 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XQS 4 yıl
Biraz teknik yorumlardan kacinmak lazim aslinda herkes telefonda performans meraklisi degil sonucta gunluk hayatta kullanan adam icin onemli olan akicilik ve basit uygulamalarda kasmamasi zaten turkcellin sokunduruk telefonlarindan biri degil en azindan milleti saf yerine koyup kakaliyorlar telefon guzel farklilik yaratacagi kesin :)
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celeroni 4 yıl
Gerek var mı?
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sahmat_78 4 yıl
Teknolojisi gözle görülemeyecek kadar küçük, şeffaf olmasına gerek yok.
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alemburda34 4 yıl
Fazlada seffaf olmamak gerekir bunlarada birsey demeye gelmiyor vur dedik oldurmusler bu nedir arkadas
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doctor_bey 4 yıl
Şeffaf olmamış mı sanki :/
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fuckulteli 4 yıl
O bataryayı koyduklarına göre pili çokça tüketen bir işletim sistemi FirefoxOS. Ayrıca kullanılan ram'e bakarak ve tarayıcılarında da yola çıkarak ram'i de fazlaca kullanıyor olsa gerek.
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Das Boot 4 yıl
Fiyat bir acayip fakat tasarım özgün olmuş.
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inifiesta 4 yıl
Firefox OS en son sürüm 3.0'dı. Güncelleme alır mı acaba?
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xmasx 4 yıl
İlginc olmuş
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General. 4 yıl
İlginç bir cihaz olmuş.
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sercandk 4 yıl
Yuh fiyata bakk
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