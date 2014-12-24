LG'den Firefox işletim sistemli şeffaf bir akıllı telefon





Geçen yıl büyük umutlarla lanse edilen ancak halen dişe dokunur bir pazar payı elde edemeyen Mozilla'nın Firefox işletim sistemi sessiz adımlarla yoluna devam ediyor. Ekosisteme son olarak katılan LG Fx0 modeli donanım çıtasını biraz daha yükseltiyor.





Genelde giriş seviyesi donanımlar ile gördüğümüz Firefox cihazları LG Fx0 ile birlikte biraz daha orta seviyeye doğru yaklaşacak. 4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük taşıyan Fx0 modeli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Sistem 1.5GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabili depolama kapasitesi mevcut.





Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 10.5mm kalınlık, 148gr ağırlık, 2370mAh gücünde batarya ve Firefox 2.0 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler bulunuyor.





Modelin dikkat çeken özelliği ise gövdenin tamamen şeffaf plastik malzemeden imal edilmiş olması. Böylece elinizde bir telefon iskeleti tutuyorsunuz hissi veriyor. Diğer bir dikkat çeken hususu ise yaklaşık 416$ civarındaki satış fiyatı. Japonya'nın ilk Firefox cihazı ünvanını alan Fx0 ayrıca en pahalı Firefox cihazı da oldu.

http://www.phonearena.com/news/The-LG-made-Firefox-OS-Fx0-phone-is-transparent-and-all-kinds-of-geeky-but-you-cant-get-it_id64088