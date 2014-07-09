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LG'den çocuklara özel akıllı bileklik: Kizon

4 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den çocuklara özel akıllı bileklik: Kizon
Akıllı saat pazarının öne çıkan oyuncularından LG, bu sefer çocuklara özel bir ürün ile karşımıza çıktı ve Kizon adını verdiğini yeni akıllı bilekliğini resmi olarak duyurdu.
Tercih edilen renk seçeneği ve tasarımıyla çocukların seveceği bir alternatif oluşturan akıllı bileklik LG Kizon, teknik olarak bünyesinde GPS ile Wi-Fi bağlantı teknolojilerini taşıyor ve bu sayede ebeveynlere çocuklarını sürekli olarak takip edebilme şansını veriyor. Destek verdiği 3G bağlantısı üzerinden ise One Step Direct Call (Önceden belirlenmiş telefon numarasını tek tuş ile arama) özelliği temelinde karşılıklı telefon görüşmesi (Dahili mikrofon ve hoparlör) sunan bileklik, gelen çağrının 10 saniye içerisinde açılmaması durumunda da ortamdaki sesi otomatik olarak arayan kişiye aktarabiliyor. 400 mAh gücündeki bataryasıyla 36 saat kullanım ömrü sunan LG Kizon, enerji durumu %25'in altına düştüğü zaman da özel uygulamasına uyarı yollayabiliyor.
Resmi satış fiyatı açıklanmayan akıllı bileklik LG Kizon, Avrupa ve Amerika merkezli olarak önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alıyor.
 
LG'den çocuklara özel akıllı bileklik: Kizon

http://www.engadget.com/2014/07/09/lg-hello-kiddy/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stalker Fearless 4 yıl
Mantıklı
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SirJustice 4 yıl
Bence mükemmel birşey
Hi-tech birşey değil ama çok gerekli neden acaba kimse duşunmedi şimdiye kadar
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Acun_Ilıcalı 4 yıl
Çocuklar hayvan sanki de kaçmasınlar diye bağlıyoruz.
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kucukyenici 4 yıl
Bu nedir yahu! Bileklik değil adeta kelepçe. Hüküm giymiş çocuklar! Üzerlerinde bu kadar hakimiyet kurma arzusu nedir?
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keskin53 4 yıl
sankim cocuk etiket takılmıs
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Batuist 4 yıl
çocukların kollarında sanki biraz büyük durmuş gibi.... ama düşünce olarak çok güzel.. bende kullanmayı isterdim çocuğumda.. ama bu teknolojinin biraz daha küçük yüzük kadar olması lazım bence... en azından bir saat boyutlarına inmeli..
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Pasolvon 4 yıl
Küçük çocuk sahibi olmayanlarin gereksiz gormesi normal. Ancak istanbul gibi bir sehirde yasiyorsaniz sürekli göç nedeniyle küçük cocugunuz için gayet gerekli bir alet. Ayrica hiperaktif ve özürlü çocuklar için de cok kullanışlı.
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pohuman 4 yıl
Ufacık çocuğun koluna Wi-fi ve GPS destekli bişey takmak? Bu kadar sağlıksız bi şey olabilir mi? Tamam radyasyon her yerde ama direk vücuda hemde ufacık çocuğa böyle bir cihaz takmak nasıl bir mantıktır? Böyle saçma sapan şeylere kafa yorup paranın peşine düşeceklerine tıpta ilerlesinler..

Ayrıca bunu yapan kendi çocuğuna takmıyodur...
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Paroksetin 4 yıl
Faydalı..
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Laihoisim 4 yıl
Saat ?
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my54 4 yıl
Hiperaktif çocuklara sahip aileler için oldukça işe yarar.
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