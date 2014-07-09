LG'den çocuklara özel akıllı bileklik: Kizon

Akıllı saat pazarının öne çıkan oyuncularından LG, bu sefer çocuklara özel bir ürün ile karşımıza çıktı ve Kizon adını verdiğini yeni akıllı bilekliğini resmi olarak duyurdu.

Tercih edilen renk seçeneği ve tasarımıyla çocukların seveceği bir alternatif oluşturan akıllı bileklik LG Kizon, teknik olarak bünyesinde GPS ile Wi-Fi bağlantı teknolojilerini taşıyor ve bu sayede ebeveynlere çocuklarını sürekli olarak takip edebilme şansını veriyor. Destek verdiği 3G bağlantısı üzerinden ise One Step Direct Call (Önceden belirlenmiş telefon numarasını tek tuş ile arama) özelliği temelinde karşılıklı telefon görüşmesi (Dahili mikrofon ve hoparlör) sunan bileklik, gelen çağrının 10 saniye içerisinde açılmaması durumunda da ortamdaki sesi otomatik olarak arayan kişiye aktarabiliyor. 400 mAh gücündeki bataryasıyla 36 saat kullanım ömrü sunan LG Kizon, enerji durumu %25'in altına düştüğü zaman da özel uygulamasına uyarı yollayabiliyor.

Resmi satış fiyatı açıklanmayan akıllı bileklik LG Kizon, Avrupa ve Amerika merkezli olarak önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alıyor.

http://www.engadget.com/2014/07/09/lg-hello-kiddy/?ncid=rss_truncated