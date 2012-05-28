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LG'den IPS panelli iki yeni monitör: IPS224V-PN ve IPS234V-PN

6 yıl
11,7b
1
17
Monitör
knight
Haber Editörü
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LG'den IPS panelli iki yeni monitör: IPS224V-PN ve IPS234V-PN
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LG, IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisiyle ve LED arka aydınlatma ile donattığı iki yeni monitörünü tanıttı: IPS224V-PN ve IPS234V-PN
21.5-inç boyutundaki IPS224V-PN ve 23-inç boyutundaki IPS234V-PN, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, griden griye 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı ve 0.265 mm (IPS234V-PN) - 0.248 mm (IPS224V-PN) nokta aralığı sunuyor.
CFFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %44'lere varan enerji tasarrufu sağladığı belirtilen monitörlerde, HDMI, D-Sub ve DVI bağlantı seçenekleri bulunuyor. Haziran ayından itibaren Japonya pazarına giriş yapması beklenen monitörler sırasıyla 250$ ve 275$ fiyat etiketiyle satılacak.
LG'den IPS panelli iki yeni monitör: IPS224V-PN ve IPS234V-PN
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m@trix 6 yıl
Türkiyeye neden gelmedi bu ürün bir bilginiz var mı? her yeri araştırdım ama hiç bir yerde yok. Oyun ve film için biçilmiş kaftan aslında.
1 Yanıt Yanıtla
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Crimson Knight 6 yıl m@trix
m@trix

Türkiyeye neden gelmedi bu ürün bir bilginiz var mı? her yeri araştırdım ama hiç bir yerde yok. Oyun ve film için biçilmiş kaftan aslında.

HB'ye eklenmiş.
[code]http://www.hepsiburada.com/liste/lg-ips234v-pn-23-5ms-analogdvihdmi-full-hd-ips-led-monitor/productDetails.aspx?productId=bd302541&categoryId=60000209&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d60000209%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_maxdisplaynrvalues_brand%3d-1%26fh_secondid%3dbd302541%26fh_lister_pos%3d0%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fbrand%253d%257blg%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_3013120%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_3013120_57%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483646_3013120_57_60000209%257d%26fh_refview%3dlister[/code]
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aziz77 6 yıl
ekran küçük...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Dokunmatik olsun 1280x768'e de razıyım, yeterki dokunmatik olsun, W8 kullanıyorum, önce can, sonra canan.
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E_Aydin35 6 yıl
LG uzun zamandır bu yönde üretimler yapmıyordu ama aslını arada unutmamasıda güzel ayrıca monitörlerde gayet güzel full HD olması ve performansa göre fiyatın iyi olması başka monitör markaları için avantaj..
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abdulmusavvir 6 yıl
Akıl var mantık var, idarelik ekran fiyatı değil bu, Window8 kurdun dokunmatik özelliği yok, aldığın gün pişman eder adamı.
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bioteknoloji 6 yıl
ben buna 300TLden fazla vermem:D sanki 3D varda 250-275 dolar diolar:D yuh diyorum başka bişi demiyorum ya:D
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MxFxOx 6 yıl
mönitör fena değil türkiye için 500-600 arası fiyat var biraz yüksek test etmek lazım
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besequ868 6 yıl
Display Port alternatifli cihazlar yaygınlaşmalı .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Prequel 6 yıl
hala full hd monitör haberleri hala full hd monitör haberleri
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Normandia_06 6 yıl
Bu saatten sonra bu monitorler alınmaz dokunmatik özelliği yok win8 çıktı çıkacak eli kulağında ondan sonra mı piyasaya sürecekler dokunmatikleri :)
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