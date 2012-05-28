LG'den IPS panelli iki yeni monitör: IPS224V-PN ve IPS234V-PN

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LG, IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisiyle ve LED arka aydınlatma ile donattığı iki yeni monitörünü tanıttı: IPS224V-PN ve IPS234V-PN
21.5-inç boyutundaki IPS224V-PN ve 23-inç boyutundaki IPS234V-PN, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, griden griye 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı ve 0.265 mm (IPS234V-PN) - 0.248 mm (IPS224V-PN) nokta aralığı sunuyor.
CFFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %44'lere varan enerji tasarrufu sağladığı belirtilen monitörlerde, HDMI, D-Sub ve DVI bağlantı seçenekleri bulunuyor. Haziran ayından itibaren Japonya pazarına giriş yapması beklenen monitörler sırasıyla 250$ ve 275$ fiyat etiketiyle satılacak.
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