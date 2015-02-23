LG'den orta segmentte 4 yeni model : Magna, Spirit, Leon, Joy

LG Joy modelinde 4 inç 480x800 piksel çözünürlüklü ekran bulunurken ülkelere ve 3G/4G modellere göre 1.2 Ghz hızında 2 veya 4 çekirdekli işlemci kullanılacağı belirtildi. Ayrıca 1900 mAh batarya ile gelecek cihaz yine satışa sunulduğu bölgeye göre 4GB veya 8GB depolama alanına sahip olacak. Arka tarafta 5 MP ön tarafta ise 0.3 MP (VGA) kameraya yer verilirken cihaz hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

LG Leon modeli 4.5 inç ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunabilirken 1.2 GHz ve 1.3 GHz 4 çekirdekli modellerin olduğu söylendi. Güç butonu LG'den alışık olduğumuz şekilde arka tarafa konumlandırılırken cihaz 8GB depolama alanı , 8 MP arka,5 MP ön kamera barındıracak. Bataryanın Joy modelinde olduğu gibi 1900mAh olacağı açıklandı.

LG Spirit modelinde ekran boyutu 4.7 inçe çıkarken çözünürlükte 720x1280 piksele yükseliyor. Yine 1.2 Ghz veya 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci kullanılacak. Batarya 2100mAh'a yükselirken depolama alanı yine 8GB olarak kalıyor. Ayrıca Spirit'te de yine arka tarafta 8MP ön tarata ise 5MP çözünürlükte kamera kullanıcılara hizmet edecek.



Son model olan LG Magna ise Spirit modeli ile aynı özelliklere sahip olurken yalnızca bataryanın 2450 mAh'a yükseltildiği görülüyor. Cihazların net teknik özellikleri ve fiyatlarının 1 Martta yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.

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LG Sabah saatlerinde 4 yeni orta seviye modelini duyurdu. Magna, Spirit, Leon ve Joy olarak isimlendirilen modellerin orta seviyenin tümüne hitap ediyor. LG Mobil yöneticisi Juno Cho yaptığı açıklamada dünyada bir çok kullanıcının farklı sebeplerle orta segmentteki telefonları tercih ettiğini, dört yeni modelle bu kitleyi yakalamak istediklerini belirtti.