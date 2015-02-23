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LG'den orta segmentte 4 yeni model : Magna, Spirit, Leon, Joy

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,7b
1
44
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG'den orta segmentte 4 yeni model : Magna, Spirit, Leon, Joy
LG Sabah saatlerinde 4 yeni orta seviye modelini duyurdu. Magna, Spirit, Leon ve Joy olarak isimlendirilen modellerin orta seviyenin tümüne hitap ediyor.  LG Mobil yöneticisi Juno Cho yaptığı açıklamada dünyada bir çok kullanıcının farklı sebeplerle orta segmentteki telefonları tercih ettiğini, dört yeni modelle bu kitleyi yakalamak istediklerini belirtti.

LG Joy modelinde 4 inç 480x800 piksel çözünürlüklü ekran bulunurken ülkelere ve 3G/4G modellere göre 1.2 Ghz hızında 2 veya 4 çekirdekli işlemci kullanılacağı belirtildi. Ayrıca 1900 mAh batarya ile gelecek cihaz yine satışa sunulduğu bölgeye göre 4GB veya 8GB depolama alanına sahip olacak. Arka tarafta 5 MP ön tarafta ise 0.3 MP (VGA) kameraya yer verilirken cihaz hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
LG Leon modeli 4.5 inç ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunabilirken 1.2 GHz ve 1.3 GHz 4 çekirdekli modellerin olduğu söylendi. Güç butonu LG'den alışık olduğumuz şekilde arka tarafa konumlandırılırken cihaz 8GB depolama alanı , 8 MP arka,5 MP ön kamera barındıracak. Bataryanın Joy modelinde olduğu gibi 1900mAh olacağı açıklandı.
LG Spirit modelinde ekran boyutu 4.7 inçe çıkarken çözünürlükte 720x1280 piksele yükseliyor. Yine 1.2 Ghz veya 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci kullanılacak. Batarya 2100mAh'a yükselirken depolama alanı yine 8GB olarak kalıyor. Ayrıca Spirit'te de yine arka tarafta 8MP ön tarata ise 5MP çözünürlükte kamera kullanıcılara hizmet edecek.

Son model olan LG Magna ise Spirit modeli ile aynı özelliklere sahip olurken yalnızca bataryanın 2450 mAh'a yükseltildiği görülüyor. Cihazların net teknik özellikleri ve fiyatlarının 1 Martta yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.

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doctor_bey 4 yıl
Sadece isimleri güzel
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lionhearts 4 yıl
Orta değil giriş seviyesi bunlar.
Ancak face whatsapp'ta takılanlar alır bu modelleri ama ekran hakikaten leş.piksel piksel yazı okumak çok kötü.
Tabi fanlarına göre hepsi uçuyor olacak o ayrı. "Asphalt 8'de en ufak takılma yok abiiii" yorumları peyda olur yakında :)) bu cümleyi giriş orta segment telefon kullanıcıları bol bol sarfeder.
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prydzsnare 4 yıl
Samsunga aksamdan sabaha telefon cikariyor diyen lg fanboylarini goreve davet ediyorum

Zaten bir suru orta segment urunu varken,gereksiz hic bir fark yaratamayacak 4 siradan model daha cikardilar.
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BARIŞ55 4 yıl prydzsnare
prydzsnare

Samsunga aksamdan sabaha telefon cikariyor diyen lg fanboylarini goreve davet ediyorum

Zaten bir suru orta segment urunu varken,gereksiz hic bir fark yaratamayacak 4 siradan model daha cikardilar.


Herkes donanımhabere üye değil ve teknolojiyi bu kadar yakından takip etmiyorlar, etmek zorunda da değiller.

Herkes kendisine hitap edeni, hoşuna gideni almakta özgür.

Ortalığın çöplüğe dönmesinin tek suçlusu bu kadar üretime izin verenlerdir.

Gümrük sıkıntısı olmasa neler girer çıkar bu ülkeye.

Çinde dakika başı yeni cihaz çıkıyor.

PCB yi yapan, firmware i oluşturan telefon ürettim diyebiliyor.

Elektronik gerçekten çocuk oyuncağı oldu Çin sayesinde.
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bestofMd 4 yıl
Samsung 2
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yimmasabi 4 yıl
LG Fiyat-Performans bakımından en iyi ve hesaplı telefonlardan. Kaliteli ve en son donanımları ve Android 5.0 Lolipop desteğini vermeside markayı ve modellere ayrı bir üstünlük katıyor. Dış dizayn ve dış kalite bakımından tartışılabilir belki ama benim için içerik daha önemli.
LG G3, G2 ve L80 güzel telefonlar. Oğluma L80 almayı düşünüyordum, Magna'yı bekleyeceğiz herhalde.
Umarım ucuz fiyat politakasınada devam ederler.
Benim tek sıkıntım arkadaki volume butonları çok kullanışlı değil bana göre.
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princeunal 4 yıl
LG olmasa suan samsung un star 1 2 ace 1 2 sini kullanırdınız niyemi aynı intel tekeli vardı ya belki eski üstadlar hatırlar he lg suan iyimi yapıyo yo bence elindeki telefonları biraz daha iyileştirmesi lazım ama yinede fiyatına göre güzel telefonları var amiral gemisi olan G 3 ü bile suan 1300 tl gibi fiyata bulabiliyorsunuz bence lg iyi işler yapiyoor kim ne derse desin
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gs_tutkunu 4 yıl
Bu modeller yerine LG G3 Beat modeli hepsine bin basar 800-850 TL civarı satılıyor. Tek handikabı 1 GB olan ram. Orta segment olduğu düşünülürse 1 GB ram normal karşılanabilir gibi ama 1,50 GB olsaymış tadından yenmezmiş.
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Erreguay 4 yıl
lg fanboy gelmiş
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Fenomenon 4 yıl Erreguay
Erreguay
lg fanboy gelmiş

Yav he he
Hayatımda hiç LG telefon kullanmadım. Telefonum sony Xperia P
Daha geçen sene disco gelene kadar 1000 lira altında 4 çekirdek telefon var mıydı??
Giriş seviyesi snapdrogan quad core işlemciyi beğenmiyon
Argümanının arkasında duramıyosan iftira atma.
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Fenomenon 4 yıl
S800 işlemci altındaysa hemen çöp
Siz şaka falan mısınız??
Çok değil daha 2 sene öncesine kadar orta segmentte 2 çekirdek zar zor vardı gelmişler burada bu telefonları eleştiriyorlar.
Gidin elinize bi LG fino alın. S200 işlemcili telefon yağ gibi akıyor, 8mp kamerası var, ekranı malzeme kalitesi herşeyi hoş. Ayrıca teknosa'da 600 lira. Herkes telefona 2000 lira vermek zorunda mi??
Telefonlar gayet hoş olmuş.
Çözünürlük donanım herşeyi yerinde.
Özellikle çözünürlüğü beğenmeyen gitsin en yakın köprüden atlasın. Piksel manyağı olmuşsunuz.
4.7" 720p ip6 çözünürlüğünde. Size her şey müstehak. Gidin 500ppi telefon alın. Boş zamanlarda göremediğiniz pikselleri sayarsınız.
Düşüncesi kıt insanları anlamak çok kolaydır. Bana lazım değilse üretilmesine gerek yok diye düşünür bu kadar basit.
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Amd64x2 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

S800 işlemci altındaysa hemen çöp

Siz şaka falan mısınız??

Çok değil daha 2 sene öncesine kadar orta segmentte 2 çekirdek zar zor vardı gelmişler burada bu telefonları eleştiriyorlar.

Gidin elinize bi LG fino alın. S200 işlemcili telefon yağ gibi akıyor, 8mp kamerası var, ekranı malzeme kalitesi herşeyi hoş. Ayrıca teknosa'da 600 lira. Herkes telefona 2000 lira vermek zorunda mi??

Telefonlar gayet hoş olmuş.

Çözünürlük donanım herşeyi yerinde.

Özellikle çözünürlüğü beğenmeyen gitsin en yakın köprüden atlasın. Piksel manyağı olmuşsunuz.

4.7" 720p ip6 çözünürlüğünde. Size her şey müstehak. Gidin 500ppi telefon alın. Boş zamanlarda göremediğiniz pikselleri sayarsınız.

Düşüncesi kıt insanları anlamak çok kolaydır. Bana lazım değilse üretilmesine gerek yok diye düşünür bu kadar basit.

Sadece tebrik etmek istiyorum. Spirit'i araştırırken gördüm mesajınızı...
Şunu da sormak isterim, telefon ggidiyor(n11 deki de aynı satıcı) haricinde hiç bir yerde yok, telefonu almaya karar verdim ama ülkemizde sadece tek bir adamın sattığı ürünü alıyor olmak beni oldukça düşündürüyor, telefonla ilgili bir sıkıntımı var acaba, bilgisi olan arkadaşların değerli yorumlarını dinlemek isterim.
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stalker(1979) 4 yıl
Eskiden Samsung mantar gibi telefon üretirdi. Şimdi tam tersi oluyor ilginç.
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