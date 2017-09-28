LG’den sinek kovar telefon

Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında standart cihaz donanımının üzerine o bölgeye hitap eden ilginç bir özellik eklendiğini görüyoru. Geçen yıl Hindistan’daki televizyonlarına sinek kovucu entegre eden LG şimdi telefonlara geçti.

Sineklere geçit yok

Bu hafta yine Hindistan’da tanıtılan LG K7i adındaki akıllı telefon sinek kovucu özellik ile geliyor. LG televizyonlarında yer alan ultrason sinek kalkanı bu telefona da uygulanmış. Ses dalgaları yayarak telefon, haşereleri belirli bir mesafeye kadar uzak tutabiliyor. Ayrıca sağlığa da herhangi bir zararı yok.

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Bu özellik haricinde giriş seviyesi bir telefon ile karşı karşıyayız. 5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2500mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bunlar arasında.

Sinek kovucu özellik değiştirilebilir kapağa has bu yüzden tüketiciler isterse orijinal kapağı takarak normal bir şekilde telefonu kullanabiliyor. Telefonun fiyatı 120$ olarak açıklandı.