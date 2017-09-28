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LG’den sinek kovar telefon

Sivri sineklerin önemli bir rahatsızlık verdiği Hindistan’da sinek kovucu cihazlar oldukça popüler. LG de Hintli tüketicilere sunduğu cihazlarına sinek kovucu entegre etmeye başladı.
1 yıl
3,6b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında standart cihaz donanımının üzerine o bölgeye hitap eden ilginç bir özellik eklendiğini görüyoru. Geçen yıl Hindistan’daki televizyonlarına sinek kovucu entegre eden LG şimdi telefonlara geçti.

Sineklere geçit yok

Bu hafta yine Hindistan’da tanıtılan LG K7i adındaki akıllı telefon sinek kovucu özellik ile geliyor. LG televizyonlarında yer alan ultrason sinek kalkanı bu telefona da uygulanmış. Ses dalgaları yayarak telefon, haşereleri belirli bir mesafeye kadar uzak tutabiliyor. Ayrıca sağlığa da herhangi bir zararı yok.

Ayrıca Bkz. "iPhone 8 üretim maliyetleri daha yüksek"

Bu özellik haricinde giriş seviyesi bir telefon ile karşı karşıyayız. 5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2500mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bunlar arasında.

Sinek kovucu özellik değiştirilebilir kapağa has bu yüzden tüketiciler isterse orijinal kapağı takarak normal bir şekilde telefonu kullanabiliyor. Telefonun fiyatı 120$ olarak açıklandı. 

 

https://www.phonearena.com/news/LG-K7i-handset-gets-rid-of-mosquitos_id98436 Yorum Yaz
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HAŞMETLİi 1 yıl en beğenilen
Kronik sorunlardan sonra sinek avlayınca böyle bi çözüm geldi mobil bölümün aklına herhalde
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aycibin 1 yıl
çalışırken sinek sokarsa garantiden telefon değişimi ya da iade oluyor mu :)
bende eminim yetersiz kalır
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cosica 1 yıl
gerçekten kovuyorsa hindistan gibi yerlerde işe yarar. burada bile yazın çok ısırılıyoruz sivriler tarafından. gerçi bu yaz pek yoktu nedense.
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kadirirdem 1 yıl
Sinek kovalama sorunu var,kronik galiba :D :D
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tahir40 1 yıl
Tamam Hindistan deyince insanın aklına pislik, aşırı kalabalık, tecavüz gibi şeyler gelir :) de LG daha ğır hakaret yapmış...
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firtinax 1 yıl
LG her anlamda sinek avlıyor. :)
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HAŞMETLİi 1 yıl en beğenilen
Kronik sorunlardan sonra sinek avlayınca böyle bi çözüm geldi mobil bölümün aklına herhalde
1 Yanıt Yanıtla +14
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bluemersini 1 yıl HAŞMETLİi
HAŞMETLİi
Kronik sorunlardan sonra sinek avlayınca böyle bi çözüm geldi mobil bölümün aklına herhalde

savage
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MetalWave 1 yıl
bu aslında tam türk işi :P moto z yede mod yapılabilir aslında
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huseyincarnege 1 yıl
ilginç telefon olmuş
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Infinitum 1 yıl
Google Play'de sinek kovduğunu iddia eden sahte programlar vardı, iyi reklam geliri kazanan geliştiriciler hatırlıyorum, ama yorumları tahmin edersiniz
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ccguven 1 yıl Infinitum
Infinitum

Google Play'de sinek kovduğunu iddia eden sahte programlar vardı, iyi reklam geliri kazanan geliştiriciler hatırlıyorum, ama yorumları tahmin edersiniz


O kişilere geliştirici değil dolandırıcı denir. Aldatmanın yalanın büyüğü küçüğü yoktur. Kazandıkları helal değildir. Ha banka soymuşun ha yalan dolan bilgilerle reklam geliri elde etmişin fark yok. Spammers, Scummers yere batsın.
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ceo-tr 1 yıl
Televizyonda mantıklı ama telefonda ne derece iyi bilemedim. sonuçta şarj etmek gerekli. ne kadar şarj yer muamma. TV de güzel olur ama.
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