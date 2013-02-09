Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerinin özellikleri internete sızdı

6 yıl
1,5b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerinin özellikleri internete sızdı

LG'nin geçen yıl pazara sunduğu ve tasarımı ön plana çıkardığı Optimus L serisi 1 milyondan fazla satış yaparak beğeni toplamıştı. Firmanın serinin devamını hazırladığı sık sık dile getirilirken özellikleri de bugün internete sızdı.

Bir İtalyan sitesinde yer verilen bilgilere göre serinin bütçe dostu fiyatlandırmasını devam ettireceği görülüyor. Modeller Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II şeklinde sıralanıyor.

Optimus L3 II (LG-E430) modelinde 3.2 inçlik 320 x 240 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, A-GPS, Bluetooth, WiFi özellikleri olduğu görülüyor ve selefinden sadece kamera olarak önde bulunuyor.

LG Optimus L5 II (LG-E455) modeli; 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı işlemci, PowerVR SGX531 grafik birimi, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi özelliklerine sahip ve selefinden çözünürlük ve işlemci olarak biraz daha iyi durumda.

LG Optimus L7 II (LG-P715) modelinde ise 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8225 işlemci, Adreno 203 grafik birimi, 768MB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2460mAh batarya, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. LG Optimus L7 II modeli selefinden daha iyi özelliklere sahip.

LG'nin MWC 2013 etkinliğinde 4 yeni model tanıtacağı dile getiriliyor. Yeni Optimus L serisi ve Optimus G Pro firmanın tanıtmayı planladığı modeller olabilir. 

http://www.androidauthority.com/lg-optimus-l3-ii-optimus-l5-ii-optimus-l7-ii-specs-leak-154965/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hatipoqlu 5 yıl
L7 DUOS P715 Türkiyeye ne zaman gelir acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
L7 modeli HD ekran, 4 çekirdek işlemci ve 1GB ram ile gelse mantıklı olurdu. Hem de GM Discovery için rakip olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soran2 5 yıl
L5 II aldım.Kesinlikle tavsiye ederim.Pili 2 gün gidiyor.İPS Ekran iyi,103gr hafif,menü geçişleri hızlı,kamerası gayet yeterli,kasma yok,en kaliteli görüneni beyazı.Dikkat edin Kore üretimi olanını alın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhartavi 5 yıl
L5 Almayı düşünüyorum ne diyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
L7 2'deki adreno 203 205 den iyi yeni nesil a5 ama a8 den iyi bir işlemcidir. Şuan desire x'in kullandığı işlemci çok iyi işleri çıkarıyor. bence alınası bir telefon olmuş L7 II
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
Özellikler birbiri ile uyumsuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolga108 6 yıl
phonesarena da yazdığına göre L5 2 de 1700 mah batarya L3 2 dede 1540 mah batarya olacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolga108 6 yıl
l5 te gerekli düzenlemeler yapılmış.bide bataryada değişikliğe gidilirse çok iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
unuttugunuz birsey vr lg ekranları cok canlı oluyor bende gd880 var akıllı tel degil ama ekrandaki çanlılık daha s3 de bile yeterli degil ben ekrana bakınca al beni diyor meret ya :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mubot 6 yıl
Ben büyük ekranlı telefon taşımayı sevmeyen bir insanım.Samsung ve lg küçük ekranlı telefonlar yapmaya devam ediyor ama donanımlarını düşük sunuyor (s3 mini hariç).Çıkardıkları 3.2"-4" ekranlı telefonların işlemci,ram,ekran çözünürlülüğü veya pilleri en düşük özelliklerde sunuyor.Telefonun boyutları büyüyünce özelliklerininde artması tamam normal birşey ama doğru orantılı olmaması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
240x320 çözünürlük kaldırılsın artık. Dalga geçermiş gibi.. 2.5 yıllık cihaz bile bunlardan daha iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
adreno 203 ? üst model ama ismi mi düşük yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1504 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim