LG'nin Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerinin özellikleri internete sızdı





LG'nin geçen yıl pazara sunduğu ve tasarımı ön plana çıkardığı Optimus L serisi 1 milyondan fazla satış yaparak beğeni toplamıştı. Firmanın serinin devamını hazırladığı sık sık dile getirilirken özellikleri de bugün internete sızdı.





Bir İtalyan sitesinde yer verilen bilgilere göre serinin bütçe dostu fiyatlandırmasını devam ettireceği görülüyor. Modeller Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II şeklinde sıralanıyor.





Optimus L3 II (LG-E430) modelinde 3.2 inçlik 320 x 240 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, A-GPS, Bluetooth, WiFi özellikleri olduğu görülüyor ve selefinden sadece kamera olarak önde bulunuyor.





LG Optimus L5 II (LG-E455) modeli; 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı işlemci, PowerVR SGX531 grafik birimi, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi özelliklerine sahip ve selefinden çözünürlük ve işlemci olarak biraz daha iyi durumda.





LG Optimus L7 II (LG-P715) modelinde ise 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8225 işlemci, Adreno 203 grafik birimi, 768MB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2460mAh batarya, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. LG Optimus L7 II modeli selefinden daha iyi özelliklere sahip.





LG'nin MWC 2013 etkinliğinde 4 yeni model tanıtacağı dile getiriliyor. Yeni Optimus L serisi ve Optimus G Pro firmanın tanıtmayı planladığı modeller olabilir.

http://www.androidauthority.com/lg-optimus-l3-ii-optimus-l5-ii-optimus-l7-ii-specs-leak-154965/