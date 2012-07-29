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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli akıllı telefonu Eylül sonunda çıkış yapabilir

6 yıl
3,7b
1
32
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm'un geliştirdiği dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipset, çok yakında pazara giriş yapabilir. Güney Koreli MoneyToday sitesinin haberine göre; LG, sonbaharda satışa sunulacak Apple'ın dört çekirdekli ve 4G LTE destekli iPhone akıllı telefonuyla rekabet edebilmek için San Diego merkezli çip üreticisinin en yeni çözümüne başvuracak.
Seul'deki LG İki Kuleleri'nde gerçekleşen ikinci çeyreğe ait mali raporun açıklandığı toplantıda MoneyToday'e konuşan üreticinin mobil iletişimlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jong-Seok Park, dört çekirdekli 4G LTE akıllı telefonlarının Eylül sonu - Ekim başında Güney Kore'de satışa sunulacağını söyledi. LG üretimi üst düzey ekran, pil ve kamera donanım parçalarını taşıdığının altı çizildi.
Snapdragon S4 Pro serisi çipsetin Exynos 4 Quad'lı Galaxy S3'ten daha yüksek bir performansa sahip olduğunu belirten LG yöneticisi, kullanıcı arayüzünü geliştireceklerini, yazılım yerine donanımda farklılaşmaya yöneleceklerini ve ayrıca yeniden adlandırılarak yakında İngilizce desteği kazanacağı duyurulan Q Voice'un bu alandaki rekabeti kızıştıracağını dile getirdi. 
Birkaç hafta önce Bluetooth sertifikası yayınlanan LG-F180S/F180K modelleri de Güney Kore'ye Eylül ayında yeni bir akıllı telefonun giriş yapacağını işaret etmişti. APQ8064'lü LG-LS970 ile aynı Bluetooth modülünü taşıyan F180S/F180K'nın diğer teknik detaylar hususunda da Sprint operatörüyle son çeyrekte çıkış yapacak bu cihaza denk olması bekleniyor.
LG-LS970, 4.7 inç 1280 x 720 piksel IPS LCD ekran, Qualcomm MDM9x15 modem, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Wi-Fi a/b/g/n, 2100mAh pil ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemini taşıyordu. 
Resmi tanıtımın ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Ancak 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de bir basın etkinliği organize edilebilir.

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2012072518444274149&type=1 Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
LG yazilimda farklilasmayi birak destek ver yeter.
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ErTuFx 6 yıl
Altindan da kaplasa LG almam en düz yorum da bu olsa gerek :)
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OZKNaln 6 yıl
tv akilli oldu .
onu izleme bunu izle beynine iyi gelir abi..
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tuching2031 6 yıl
olarak biliniyor çipset. Zaten yine qualcomm modemi koymuşlar içerisine ayrık olarak.
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tekno_gus 6 yıl
APQ8064 telefonlar kullanılabilir baseband için farklı chip ile sağlanıyor bkz pdadb.net/...
APQ8064 s4pro ve adreno hakkın çok yorum var ama kimse sözünü bile etmemiş farklı çözürlükler cihazların karşılaştırması ne kadar sağlıklı 1024x768 powevr543 gpu, 1280z800 adreno320 nını scoreları üzerinde yorum yapmak hiç sağlıklı değil bence
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Forumu güzelce kullanamıyormusunuz ? Alıntılara bak ya:S
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erci501 6 yıl
yine alıntılar uçmuş gitmiş
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galluptack1112 6 yıl
ekleyivermişsiniz. Hepimiz insanız işte böyle hatalar olabiliyor. Qualcomm daha düzgün isimler koysa çok güzel olacak.
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alibotan 6 yıl
Omap 5 ortaligi superecek ama daha hangi firma kullancak hic ses yok umarim yeni nexus Omap5 ile gelir..
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HighonFire 6 yıl alibotan
alibotan
Omap 5 ortaligi superecek ama daha hangi firma kullancak hic ses yok umarim yeni nexus Omap5 ile gelir..

Hocam eski gpuları kullanacaklarsa hiç çıkarmasınlar. 4xA9 ve SGX543MP4le gelicekse yeni nexus v.s. hiç gelmesin
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turbo-powwer 6 yıl
Bir de gerçek hayat testlerinde durum nasıl görmek lazım. Zaten testleri yapılmış. Ben Tegra 3+ ve Tegra 4 ü çok merak ediyorum NVIDIA KEPLER ile nasıl bir GPU çıkaracak merak konusu. Tabi ki rekabet hızlı gelişimin temeli olacaktır.
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HighonFire 6 yıl turbo-powwer
turbo-powwer
Bir de gerçek hayat testlerinde durum nasıl görmek lazım. Zaten testleri yapılmış. Ben Tegra 3+ ve Tegra 4 ü çok merak ediyorum NVIDIA KEPLER ile nasıl bir GPU çıkaracak merak konusu. Tabi ki rekabet hızlı gelişimin temeli olacaktır.

Tegra 3+ 1.7GHz hızında 28nm HKMG 4xCortex A9 şeklindeymiş. GPU da tegra 3teki gpudan %25 daha hızlıymış. Tegra 3+ da One X+la geliyor ama o telefon da sadece t-mobileda satılacakmış
Tegra 4se 4xA15 ve 64 shaderli kepler mimarili gpu gelecek diyolar bakalım
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
LG yazilimda farklilasmayi birak destek ver yeter.
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