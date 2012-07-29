LG'nin Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli akıllı telefonu Eylül sonunda çıkış yapabilir





Qualcomm'un geliştirdiği dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipset, çok yakında pazara giriş yapabilir. Güney Koreli MoneyToday sitesinin haberine göre; LG, sonbaharda satışa sunulacak Apple'ın dört çekirdekli ve 4G LTE destekli iPhone akıllı telefonuyla rekabet edebilmek için San Diego merkezli çip üreticisinin en yeni çözümüne başvuracak.

Seul'deki LG İki Kuleleri'nde gerçekleşen ikinci çeyreğe ait mali raporun açıklandığı toplantıda MoneyToday'e konuşan üreticinin mobil iletişimlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jong-Seok Park, dört çekirdekli 4G LTE akıllı telefonlarının Eylül sonu - Ekim başında Güney Kore'de satışa sunulacağını söyledi. LG üretimi üst düzey ekran, pil ve kamera donanım parçalarını taşıdığının altı çizildi.

Snapdragon S4 Pro serisi çipsetin Exynos 4 Quad'lı Galaxy S3'ten daha yüksek bir performansa sahip olduğunu belirten LG yöneticisi, kullanıcı arayüzünü geliştireceklerini, yazılım yerine donanımda farklılaşmaya yöneleceklerini ve ayrıca yeniden adlandırılarak yakında İngilizce desteği kazanacağı duyurulan Q Voice'un bu alandaki rekabeti kızıştıracağını dile getirdi.

Birkaç hafta önce Bluetooth sertifikası yayınlanan LG-F180S/F180K modelleri de Güney Kore'ye Eylül ayında yeni bir akıllı telefonun giriş yapacağını işaret etmişti. APQ8064'lü LG-LS970 ile aynı Bluetooth modülünü taşıyan F180S/F180K'nın diğer teknik detaylar hususunda da Sprint operatörüyle son çeyrekte çıkış yapacak bu cihaza denk olması bekleniyor.

LG-LS970, 4.7 inç 1280 x 720 piksel IPS LCD ekran, Qualcomm MDM9x15 modem, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Wi-Fi a/b/g/n, 2100mAh pil ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemini taşıyordu.

Resmi tanıtımın ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Ancak 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de bir basın etkinliği organize edilebilir.

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2012072518444274149&type=1