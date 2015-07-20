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LG'nin alt seviyeye yatırımı sürüyor :Bello 2

3 yıl
2,1b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin alt seviyeye yatırımı sürüyor :Bello 2

LG'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ülkemizde de Avea logosuyla satışa çıkan alt seviye Bello akıllı telefonu, bu yıl birazcık daha iyileştirilmiş olarak devam modeliyle yeniden piyasaya çıkıyor. 

Modelin 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükteki ekranına dokunulmazken, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, çift SIM, 2540mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera da yine aynı kalıyor. 

Yeni modelin farklı yönleri ise ön kısma özçekim tutkunlarına hitap edecek 5MP çözünürlüğünde bir kamera yerleştirilmesi ve Android 5.1.1 işletim sistemi ile geliyor olması. Önceki model Android 4.4 üzerinde çalışıyordu. 

LG el hareketi ile deklanşörü tetikleyen Gesture Shot ve ekranı beyaz renge bürüyerek ön kamera için bir nevi flash haline getiren Selfie Flash yazılımları ile modeli desteklemiş. Rusya ve Avrupa'da sonbahar döneminde satışa çıkacak olan modelin fiyatı belli değil.  

http://androidcommunity.com/lg-launches-mid-range-bello-ii-phone-for-selfie-addicts-20150720/ Yorum Yaz
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blacksss 3 yıl
Güncel yazılım için model çıkarıp satıyorlar bu güney korelilerin de şark kurnazı oldu iyice.
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shadowmexo 3 yıl en beğenilen
Telefonu ihtiyacı olan birisi alır diye eleştirmiyorum giriş sınıfı bir ürün ama eleştiri yapacağım konu şudur ki ilk LG Bello olan model ile sadece ön kamera haricinde her şeyi ile aynı donanımı sunuyor. Hatta buna karşılık bir de ekranın kasaya olan oranı da geriye doğru gitmiş ve tasarım kötüleşmiş.
Eleştirim şudur ki madem devam modeli bu ürün biraz iyileştirme yapsaydı bari.
Mesela ekranı 720p'ye, ram'i 2 gb a çekse tamam olacaktı.
Telefonu ihtiyacı olan birisi alır diye eleştirmiyorum giriş sınıfı bir ürün ama eleştiri yapacağım konu şudur ki ilk LG Bello olan model ile sadece ön kamera h...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Crauls 3 yıl
700den fazla istenirse,700adetden fazla satmaz bence.
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BekirHan 3 yıl
Android 5 söylentileri çıktığında Samsung 2 GB altı cihazlara bu sürümü sunmayacağını sistemin yavaş çalışacağını için sakıncalı olduğunu söylemişti. Canım s3' üm öyle heba oldu. Şimdi bakıyorum bir çok 1GB ramli model hemde 5.1.1 ile geliyor. Canını sevdiğim emperyalizmi...
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omers 3 yıl
deniz33
2 gb ram yapsalar ne olur anlamiyorum.

+ 200 tl olur
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Bello 1 annemde var gayet guzel cihaz. Kamera kotu yalniz, birde ram kullanimi min %50 lerde ....
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huseyincarnege 3 yıl
300 400tl iyidir
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Guest-603C48DEE 3 yıl
Çöp
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WB 3 yıl
300tl bandinda iyi bir cihaz..
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firtilli 3 yıl
iyileştirilmiş derken?
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deniz33 3 yıl
2 gb ram yapsalar ne olur anlamiyorum.
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bafbaf 3 yıl
Bello kullanıyorum gayet memnunum, her işimi görüyor. Android 5.0.2 sürümüde geldi.
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