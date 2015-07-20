LG'nin alt seviyeye yatırımı sürüyor :Bello 2

LG'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ülkemizde de Avea logosuyla satışa çıkan alt seviye Bello akıllı telefonu, bu yıl birazcık daha iyileştirilmiş olarak devam modeliyle yeniden piyasaya çıkıyor.





Modelin 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükteki ekranına dokunulmazken, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, çift SIM, 2540mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera da yine aynı kalıyor.





Yeni modelin farklı yönleri ise ön kısma özçekim tutkunlarına hitap edecek 5MP çözünürlüğünde bir kamera yerleştirilmesi ve Android 5.1.1 işletim sistemi ile geliyor olması. Önceki model Android 4.4 üzerinde çalışıyordu.





LG el hareketi ile deklanşörü tetikleyen Gesture Shot ve ekranı beyaz renge bürüyerek ön kamera için bir nevi flash haline getiren Selfie Flash yazılımları ile modeli desteklemiş. Rusya ve Avrupa'da sonbahar döneminde satışa çıkacak olan modelin fiyatı belli değil.

http://androidcommunity.com/lg-launches-mid-range-bello-ii-phone-for-selfie-addicts-20150720/