Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin gizli silahı G4 Pro 5.8" QHD ekran ve çift kamera ile birlikte gelebilir

Geçtiğimiz bahar aylarında LG'nin "Süper premium" bir telefon üzerinde çalıştığı haberleri gündeme gelmişti. Daha sonra şirket açıklamasında CEO'larının röportaj sırasında "premium" kelimesi kullanmad
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3b
1
21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin gizli silahı G4 Pro 5.8
 
LG G4 
Geçtiğimiz bahar aylarında LG'nin "süper premium" bir telefon üzerinde çalıştığı haberleri gündeme gelmişti. Daha sonra şirket açıklamasında CEO'larının röportaj sırasında "premium" kelimesi kullanmadığını ve bir "kahraman" cihaz geleceğini söyleyerek düzeltme yapmıştı.
Tabi ki bu açıklamanın ardından akıllara ilk gelen isim G4 Pro olmuştu. Bu kez yine Kore basınında çıkan sızıntılar ise üst seviye modelin 5.8" QHD (2560x1440 piksel) çözünürlükte IPS ekran, 4 GB bellek ve çift kamera ile birlikte geleceğini iddia ediyor. 4. Çeyrek içerisinde tanıtılması beklenen model bu tarihe göre Snapdragon 820 çipsetine yetişemeyecek ve büyük ihtimalle Snapdragon 810 kullanacak.
LG'nin kamera konusundaki iyileştirmeleri ve ekran boyutunu göze alırsak G4 Pro direk olarak Note 5'e rakip olacakmış gibi gözüküyor. Hatta sızıntılar da G4 Pro'da stylus kalem bulunacağı yönünde. Bunun yanında şirketin geçtiğimiz günlerde Note 5'e gönderme yapması da bu planın bir parçası olabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elsa 4 yıl en beğenilen
S810 ile olmaz S820 şart
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mmnder16 4 yıl
note serisine rakip gelsin ki kalemli cihazlar arasındaki rekabet kızışsın. bu durum fiyatlara çok etki edeceğini düşünmesem de en azından kalem alanındaki teknolojik gelişmelere direkt etki edeceğini tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lektonstar 3 yıl
Aradan yıl geçti, e hani nerde telefon? G4 pro şehir efsanesi çıktı sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMMaNDeRCX 4 yıl
Lg den bir şey alınmaz G3 aldık çıkalı bir sene olmuş bir cihazda kronik sorunu gideremeyen aciz bir firma cihaz her yerinden çatladı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
s810 ile ölü doğar 820 ile gelmesi şart artık ama bence note 5'le rakip olacağını zannetmiyorum,çünkü note serisi insanlarda ayrı bir algı yarattı bu saatten sonra note serisine tam anlamıyla rakip çıkması zor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kılıç-61 4 yıl
max 5.2 inc bundan buyugu ucsada gocsede ziplasada almam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheBestSamsung 4 yıl kılıç-61
kılıç-61
max 5.2 inc bundan buyugu ucsada gocsede ziplasada almam

Adamlarda sen al diye ağlıyordu.

İstersen sana özel telefon üretsinler bayım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muccos 4 yıl
810 olursa direk ölü doğar.Bekleyin 820 koyup çıkarın.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unique5555 4 yıl muccos
muccos
810 olursa direk ölü doğar.Bekleyin 820 koyup çıkarın.

Senin sesini de LG duydu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl en beğenilen
S810 ile olmaz S820 şart
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheBestSamsung 4 yıl Elsa
Elsa
S810 ile olmaz S820 şart

Yıl olmuş 2015 hala Snapdragon isteyenler var

Exynos 7420 Snapdragon 820 yı bırak 830 dan bile iyidir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Batarya yı sağlam yapsa bu konuda fark yaratsa iş bitecek zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joker669 4 yıl
şu akıllı telefonlara bayılıyorum yaa telefonun özelliklerini şişirdikçe şişirsinler bana cok yararı oluyor almamak için bana neden oluyor bnm prensibim kulladığım bir seye para veririm kullanbmadığın bir özellik vb. seylere paramı kaptırmam ve ayrıca bu akıllı telefonlar sayesinde pc-tv-foto makinesi gibi seyler ucuzlayacak fazla rağbet görmemelerini sağlayacak ve sağlıyorlarda ve bu gibi cihazların kullanım ömrü artacak akıllı telefonlar sayesinde
not: nokia 2300 kullanıyorum 22 yasında bir gencim ama bundan önceki telim g2 32 tı zevkini aldım sattım doğru yolu buldum telefon ne içindir arama konusma için yoksa baska türlü evleneceğin karı olur masrafı bitmez yok bana kontör yok bana paket al yok sarjla beni işim olmaz kardeşim relaxım kafa 1 milyonnn...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheBestSamsung 4 yıl joker669
joker669
şu akıllı telefonlara bayılıyorum yaa telefonun özelliklerini şişirdikçe şişirsinler bana cok yararı oluyor almamak için bana neden oluyor bnm prensibim kulladığım bir seye para veririm kullanbmadığın bir özellik vb. seylere paramı kaptırmam ve ayrıca bu akıllı telefonlar sayesinde pc-tv-foto makinesi gibi seyler ucuzlayacak fazla rağbet görmemelerini sağlayacak ve sağlıyorlarda ve bu gibi cihazların kullanım ömrü artacak akıllı telefonlar sayesinde
not: nokia 2300 kullanıyorum 22 yasında bir gencim ama bundan önceki telim g2 32 tı zevkini aldım sattım doğru yolu buldum telefon ne içindir arama konusma için yoksa baska türlü evleneceğin karı olur masrafı bitmez yok bana kontör yok bana paket al yok sarjla beni işim olmaz kardeşim relaxım kafa 1 milyonnn...

Arkadaş taş devrinde yaşıyor yada ağır fakir
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
kasa yapısını hiç mi hiç beğenmedim g3 daha iyiydi artık metale dönüşse iyi olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3046 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve çıkış tarihi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "9,5G" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim