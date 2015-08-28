LG'nin gizli silahı G4 Pro 5.8" QHD ekran ve çift kamera ile birlikte gelebilir

LG G4

Geçtiğimiz bahar aylarında LG'nin "süper premium" bir telefon üzerinde çalıştığı haberleri gündeme gelmişti. Daha sonra şirket açıklamasında CEO'larının röportaj sırasında "premium" kelimesi kullanmadığını ve bir "kahraman" cihaz geleceğini söyleyerek düzeltme yapmıştı.

Tabi ki bu açıklamanın ardından akıllara ilk gelen isim G4 Pro olmuştu. Bu kez yine Kore basınında çıkan sızıntılar ise üst seviye modelin 5.8" QHD (2560x1440 piksel) çözünürlükte IPS ekran, 4 GB bellek ve çift kamera ile birlikte geleceğini iddia ediyor. 4. Çeyrek içerisinde tanıtılması beklenen model bu tarihe göre Snapdragon 820 çipsetine yetişemeyecek ve büyük ihtimalle Snapdragon 810 kullanacak.

LG'nin kamera konusundaki iyileştirmeleri ve ekran boyutunu göze alırsak G4 Pro direk olarak Note 5'e rakip olacakmış gibi gözüküyor. Hatta sızıntılar da G4 Pro'da stylus kalem bulunacağı yönünde. Bunun yanında şirketin geçtiğimiz günlerde Note 5'e gönderme yapması da bu planın bir parçası olabilir.