LG'nin gizli silahı G4 Pro 5.8" QHD ekran ve çift kamera ile birlikte gelebilir

LG G4
Geçtiğimiz bahar aylarında LG'nin "süper premium" bir telefon üzerinde çalıştığı haberleri gündeme gelmişti. Daha sonra şirket açıklamasında CEO'larının röportaj sırasında "premium" kelimesi kullanmadığını ve bir "kahraman" cihaz geleceğini söyleyerek düzeltme yapmıştı.
Tabi ki bu açıklamanın ardından akıllara ilk gelen isim G4 Pro olmuştu. Bu kez yine Kore basınında çıkan sızıntılar ise üst seviye modelin 5.8" QHD (2560x1440 piksel) çözünürlükte IPS ekran, 4 GB bellek ve çift kamera ile birlikte geleceğini iddia ediyor. 4. Çeyrek içerisinde tanıtılması beklenen model bu tarihe göre Snapdragon 820 çipsetine yetişemeyecek ve büyük ihtimalle Snapdragon 810 kullanacak.
LG'nin kamera konusundaki iyileştirmeleri ve ekran boyutunu göze alırsak G4 Pro direk olarak Note 5'e rakip olacakmış gibi gözüküyor. Hatta sızıntılar da G4 Pro'da stylus kalem bulunacağı yönünde. Bunun yanında şirketin geçtiğimiz günlerde Note 5'e gönderme yapması da bu planın bir parçası olabilir.
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Adamlarda sen al diye ağlıyordu.
İstersen sana özel telefon üretsinler bayım
Senin sesini de LG duydu.
Yıl olmuş 2015 hala Snapdragon isteyenler var
Exynos 7420 Snapdragon 820 yı bırak 830 dan bile iyidir.
not: nokia 2300 kullanıyorum 22 yasında bir gencim ama bundan önceki telim g2 32 tı zevkini aldım sattım doğru yolu buldum telefon ne içindir arama konusma için yoksa baska türlü evleneceğin karı olur masrafı bitmez yok bana kontör yok bana paket al yok sarjla beni işim olmaz kardeşim relaxım kafa 1 milyonnn...
Arkadaş taş devrinde yaşıyor yada ağır fakir
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