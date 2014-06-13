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LG'nin ikinci çeyrek için beklentisi 15-16 milyon akıllı telefon satışı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin ikinci çeyrek için beklentisi 15-16 milyon akıllı telefon satışı

Güney Kore'de ilk hafta 100 bin satış rakamını geride bırakan yeni amiral gemi modeli G3 sayesinde LG'nin hisseleri yüzde 11 artış gösterdi ve firma için de çıkışa geçme umudu doğdu. Tayvan'daki tedarik zincirlerinden gelen bilgiler LG'nin yılın ikinci çeyreğinde beklentilerini oldukça yükselttiğini gösteriyor. 

Bilgilere göre LG'nin Haziran sonunda tamamlanacak yılın ikinci çeyreği için beklentisi 15-16 milyon akıllı telefon satışı. Bu rakam önceki çeyreğe göre yüzde 20-30 arasında bir artışa işaret ediyor. 

LG'nin G3 modelini Haziran ayı sonuna kadar global olarak satışa sunacak olması satışlara olumlu katkı yapacağı izlenimini doğurdu. G3'ün piyasada kaldığı süre içerisinde yaklaşık 10-12 milyon adet satış yapacağı tahmin ediliyor. 

LG G2 popüler olmasına rağmen pazarlama eksikliği nedeniyle birkaç milyondan fazla satamamıştı. LG bu kez eş zamanlı etkinliklerle G3 modelini lanse etti ve pazarda iddialı olmak istediğini teknoloji dünyasına gösterdi. LG'nin artış yakaladığı takdirde pazarın ilk beş listesine girebileceği ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-to-ship-15-to-16-million-smartphones-this-quarter_id57128 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 4 yıl en beğenilen
G3 ancak çok agrasif bir fiyat politikası ile girerse satar yoksa kimse 2200 lira verip almaz.
Ben vermem şahsen 2200 lira g3 gibi bir telefona.
Gerçi düşününce ben hiç bir telefona 2200 lira vermem kıyamam paraya.
G3 ancak çok agrasif bir fiyat politikası ile girerse satar yoksa kimse 2200 lira verip almaz.Ben vermem şahsen 2200 lira g3 gibi bir telefona.Gerçi d...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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ALBAY 4 yıl
2500 tl ye uçak gibi pc toplanır. El kadar telefona değmez. İsterse en iyisi olsun.
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lord87 4 yıl
fiyatını açıklasınlar bize satıp satamayacağını söyleriz.
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halikarnasss 4 yıl
İphone 5s kullanın biraz 2000 lirayı hakettiğini göreceksiniz
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mu5tafa 4 yıl
Lg hep samsung ve apple ın arkasında kalacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Eğer satmak istiyorlarsa 16 gb 1599 32 gb 1799 yapta salla memleketi LG
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Virtual Reality 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Eğer satmak istiyorlarsa 16 gb 1599 32 gb 1799 yapta salla memleketi LG

Vay arkadaş ya, 1600-1800 TL ler sanki ucuzmuş, uygun fiyatmış gibi algılamaya başladı millette, sizde bunu destekler nitelikte mesaj atıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına

Amiral gemisi denen telefonlara 1500 TL den bir kuruş fazla ödersem namerdim.
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mericx 4 yıl
G2 satış mantığı ile satılırsa başarılı olur.yoksa özellikle 3gb tam modeli satılmaz.
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General. 4 yıl
iPhone'nun F/p ürünü olacağını söyleselerdi hayatta inanmazdım. Bu yıl maalesef bunu gördük bu hayatta başımıza daha neler gelecek acaba.
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ICromwelleI 4 yıl
Beyler bol keseden atıp tutmayalım G2 gibi girmez bu telefon imkansız kaldıki Ufuk bey bile söyledi. Üst amiral gemilerini baz alırsak dedi yani 2000 den aşağı girmez bence.
Hiç boşuna parayı savurmaya gerek yok ne kadar çok tasarım bakımından beğensemde bir telefona o kadar para veremem kaldıki elimdeki telefonu 1500 TL alıp 1 hafta boyunca yatamadığımı biliyorum. Mi3s beklicem ben inşallah en yakın zamanda gelirde alırsak en iyisi ve en ucuzu o .
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kucukyenici 4 yıl
HEDİYE LG G3 KAZANDIK!
İstanbul Levent'teki Kanyon AVM'de LG G3 tanıtımı ve standı var. Bugün (Cumartesi) yeğenimle beraber gittik ve büyük bir sürpriz yaşadık. Twitter'dan #lgg3istanbulda hashtag'ı ile tivit atıyorsunuz ve size gelen kodu oradaki otomata giriyorsunuz. Mekanizma çalışıyor ve içinden bir tanesini seçip alma haznesine düşürüyor. Değişik hediyeler var ama yeğenime LG G3 çıktııııııı!... Bahsedilen hashtag'da görebilirsiniz. Telefon Türkiye'de satışa başlayınca teslim edecekler. Herkese tavsiye ederim, epey hediye listelemişler. Saygılarımla.
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cocainbar 4 yıl
laboutique.bouyguestelecom.fr/...
On siparise cikmis 550€ dan, z2 almistim iptal ettim sanirim g3 alicam
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oguzhant 4 yıl
sn. barış gürsoy la ve samsungun fiyat artistliğinde olmaz o hedef, ayrıca alamamaktan cihazdan soğudum...
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Efe 4 yıl
16 gb modelin fiyatı 1799 tl
32 gb modelin fiyatı 1999 tl nin bir lira üzerinde çıkarsa tr de is yapabileceğini düşünmüyorum.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
herşey fiyata bağlı
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