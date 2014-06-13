LG'nin ikinci çeyrek için beklentisi 15-16 milyon akıllı telefon satışı





Güney Kore'de ilk hafta 100 bin satış rakamını geride bırakan yeni amiral gemi modeli G3 sayesinde LG'nin hisseleri yüzde 11 artış gösterdi ve firma için de çıkışa geçme umudu doğdu. Tayvan'daki tedarik zincirlerinden gelen bilgiler LG'nin yılın ikinci çeyreğinde beklentilerini oldukça yükselttiğini gösteriyor.





Bilgilere göre LG'nin Haziran sonunda tamamlanacak yılın ikinci çeyreği için beklentisi 15-16 milyon akıllı telefon satışı. Bu rakam önceki çeyreğe göre yüzde 20-30 arasında bir artışa işaret ediyor.





LG'nin G3 modelini Haziran ayı sonuna kadar global olarak satışa sunacak olması satışlara olumlu katkı yapacağı izlenimini doğurdu. G3'ün piyasada kaldığı süre içerisinde yaklaşık 10-12 milyon adet satış yapacağı tahmin ediliyor.





LG G2 popüler olmasına rağmen pazarlama eksikliği nedeniyle birkaç milyondan fazla satamamıştı. LG bu kez eş zamanlı etkinliklerle G3 modelini lanse etti ve pazarda iddialı olmak istediğini teknoloji dünyasına gösterdi. LG'nin artış yakaladığı takdirde pazarın ilk beş listesine girebileceği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-to-ship-15-to-16-million-smartphones-this-quarter_id57128