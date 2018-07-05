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LG'nin katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Birçok teknoloji şirketi katlanabilir akıllı telefon projesiyle meşgul durumda olsa da henüz ortaya çıkan bir ürün yok. Şimdi de LG'nin katlanabilir cihazıyla ilgili detaylar ortaya saçıldı.
10 ay
2,3b
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7
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Başta Samsung olmak üzere birçok şirketin katlanabilir akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Henüz ortada prototip dahi yokken, bu cihazların 2019 yılında piyasaya sürüleceği iddiaları revaçta. Ortaya çıkan bir patent, teknoloji devlerinden LG'nin katlanabilir akıllı telefonunun nasıl olacağına dair bilgiler içeriyor.

LG katlanabilir teknolojide de Samsung'a rakip olacak

ABD Patent ve Marka Ofisi'nin, LG'ye katlanabilir akıllı telefon patentini 28 Haziran'da verdiği belirtiliyor. LetsGoDigital tarafından ele geçirilen belgelerde yer alan cihaz, çerçevesiz bir tasarıma sahip ve akıllı telefonun arka kısmında dikey olarak katlanabilmesini sağlayan bir menteşe yer alıyor. LG bu menteşe mekanizmasını, cihaz katlandığında telefonun esnek ekranına olası bir zararın gelmesini önleyecek bir şekilde tasarlamış.
Patent ayrıca akıllı telefonun katlanmış şekilde kalmasını sağlayacak mıknatıslara sahip olacağını da ortaya koyuyor. Gelen bilgilere göre cihaz katlanır durumdan açık pozisyona getirilince, telefonun ekranının otomatik bir şekilde uyanacak ve kullanıcının ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Belki de akıllı telefonun en ilginç özelliği de, katlanır durumdayken video ve fotoğraf çekilebilecek olması.
LG, katlanabilir akıllı telefon planlarını resmi olarak açıklamamış olsa da, ortaya çıkan patent şirketin bu konuda oldukça ciddi olduğunu gösteriyor. Koreli rakibi Samsung'un 2019 yılının başında piyasaya katlanabilir bir akıllı telefon sunacak olması, LG'yi de harekete geçirmiş durumda diyebiliriz.

https://www.phonearena.com/news/LG-foldable-smartphone-patent_id106332 Yorum Yaz
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DH Misafiri 10 ay en beğenilen
2-3 mm kalınlığında 50 gramı geçmeyecek telefon zaten cebinizde otomatik katlanır merak etmeyin.
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Erwin-Rommel 10 ay
Westworld izleyenler bilir. Kullandıkları tabletler çok ince ve katlanabilir. Bu şekilde olmadıktan sonra şu an icin katlanabilir telefon ve tabletlerin bir önemi yok. Bu dediğim seviyeye gelmesi içinde en az 8-10 sene lazim herhalde.
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fizisyen 10 ay
görsele bakılırsa tasarım programı olarak PAINT kullanıyorlar :))
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DH Misafiri 10 ay en beğenilen
2-3 mm kalınlığında 50 gramı geçmeyecek telefon zaten cebinizde otomatik katlanır merak etmeyin.
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Omisis046 10 ay
10 yıl sonra grafen çıktığında kağıt gibi bükülen cihazlar kullanıcaz.
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MS4343 10 ay
Düz ekranlı telefonları çok düzgün yaptı da katlanana geçmiş

(LG G7'ye kadar oluşan kronik sorunları göz önüne alarak söylüyorum.)
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kymelria 10 ay
katlandığında da arka kısmında bir ekranı olması gerekiyor. gelen bildirim arama v.s. görebilmek için her defasında telefonu açmak çok kullanışlı olmaz.
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WB 10 ay
Nedir bu katlanabilir hayali


Soyle performanstan odun vermeden 2-3mm kalinliginda 50gr’i gecmeyecek bir cihaz yapin da tepsi gibi takoz gibi cihazlardan kurtulalim artik
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