LG'nin katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Başta Samsung olmak üzere birçok şirketin katlanabilir akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Henüz ortada prototip dahi yokken, bu cihazların 2019 yılında piyasaya sürüleceği iddiaları revaçta. Ortaya çıkan bir patent, teknoloji devlerinden LG'nin katlanabilir akıllı telefonunun nasıl olacağına dair bilgiler içeriyor.

LG katlanabilir teknolojide de Samsung'a rakip olacak

ABD Patent ve Marka Ofisi'nin, LG'ye katlanabilir akıllı telefon patentini 28 Haziran'da verdiği belirtiliyor. LetsGoDigital tarafından ele geçirilen belgelerde yer alan cihaz, çerçevesiz bir tasarıma sahip ve akıllı telefonun arka kısmında dikey olarak katlanabilmesini sağlayan bir menteşe yer alıyor. LG bu menteşe mekanizmasını, cihaz katlandığında telefonun esnek ekranına olası bir zararın gelmesini önleyecek bir şekilde tasarlamış.

Patent ayrıca akıllı telefonun katlanmış şekilde kalmasını sağlayacak mıknatıslara sahip olacağını da ortaya koyuyor. Gelen bilgilere göre cihaz katlanır durumdan açık pozisyona getirilince, telefonun ekranının otomatik bir şekilde uyanacak ve kullanıcının ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Belki de akıllı telefonun en ilginç özelliği de, katlanır durumdayken video ve fotoğraf çekilebilecek olması.

LG, katlanabilir akıllı telefon planlarını resmi olarak açıklamamış olsa da, ortaya çıkan patent şirketin bu konuda oldukça ciddi olduğunu gösteriyor. Koreli rakibi Samsung'un 2019 yılının başında piyasaya katlanabilir bir akıllı telefon sunacak olması, LG'yi de harekete geçirmiş durumda diyebiliriz.

https://www.phonearena.com/news/LG-foldable-smartphone-patent_id106332