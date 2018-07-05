AnTuTu, Haziran 2018'in en yüksek puan alan 10 Android telefonunu açıkladı

Teknoloji dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu, Haziran 2018'in en iyi performans gösteren Android cihazlarını listeledi. Test yapılan cihazların birçoğu Snapdragon 845 işlemcisini kullansa da farklı donanıma sahip olmaları ve farklı yazılım sürümlerini çalıştırmaları, akıllı telefonların performans puanlarını etkiliyor.

İlk sırada bir oyuncu telefonu yer alıyor

AnTuTu sürüm 7 kullanılarak yapılan testte, aldığı 287.759 puanla ilk sıraya Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark'ın yerleştiğini görüyoruz. Onu da 284.227 puanla vivo NEX S ve 282.275 puanla da OnePlus 6 takip ediyor. Lafı fazla uzatmadan sizleri Haziran 2018'in en yüksek performans gösteren 10 Android telefonu listesiyle baş başa bırakıyoruz.

Antutu'ya göre Haziran 2018'in en iyi performans gösteren 10 Android telefonu

10. ZTE nubia Red Magic -> 214.580 puan

https://www.gsmarena.com/antutu_posts_results_for_the_bestperforming_handsets_for_june_2018-news-32066.php

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Xiaomi Black Shark ->puanvivo NEX S ->puanOnePlus 6 ->puanXiaomi Mi 8 ->puanSmartisan Nut R1 ->puanSamsung Galaxy S9+ ->puanXiaomi Mi Mix 2S ->puanSamsung Galaxy S9 ->puanSony Xperia XZ2 ->puan