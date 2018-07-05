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AnTuTu, Haziran 2018'in en yüksek puan alan 10 Android telefonunu açıkladı

Dünyanın en güvenilir test araçlarından AnTuTu, piyasadaki en iyi performans gösteren Android telefonların listesini yayınladı. İşte karşınızda en performanslı 10 Android telefon.
10 ay
11,8b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu, Haziran 2018'in en iyi performans gösteren Android cihazlarını listeledi. Test yapılan cihazların birçoğu Snapdragon 845 işlemcisini kullansa da farklı donanıma sahip olmaları ve farklı yazılım sürümlerini çalıştırmaları, akıllı telefonların performans puanlarını etkiliyor.

İlk sırada bir oyuncu telefonu yer alıyor

AnTuTu sürüm 7 kullanılarak yapılan testte, aldığı 287.759 puanla ilk sıraya Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark'ın yerleştiğini görüyoruz. Onu da 284.227 puanla vivo NEX S ve 282.275 puanla da OnePlus 6 takip ediyor. Lafı fazla uzatmadan sizleri Haziran 2018'in en yüksek performans gösteren 10 Android telefonu listesiyle baş başa bırakıyoruz.

Antutu'ya göre Haziran 2018'in en iyi performans gösteren 10 Android telefonu

1. Xiaomi Black Shark -> 287.759 puan
2. vivo NEX S -> 284.227 puan
3. OnePlus 6 -> 282.275 puan
4. Xiaomi Mi 8 -> 273.221 puan
5. Smartisan Nut R1 -> 273.152 puan
6. Samsung Galaxy S9+ -> 262.561 puan
7. Xiaomi Mi Mix 2S -> 262.396 puan
8. Samsung Galaxy S9 -> 261.918 puan
9. Sony Xperia XZ2 -> 251.387 puan
10. ZTE nubia Red Magic -> 214.580 puan

https://www.gsmarena.com/antutu_posts_results_for_the_bestperforming_handsets_for_june_2018-news-32066.php Yorum Yaz
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10ff 10 ay en beğenilen
Mi6 ile 214.688 almiştım 1100 liralik telefon...
2 Yanıt Yanıtla +11
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Spider_hip 10 ay
Bugüne kadar Samsung kullanıcısı olarak, hatta S8 ilk çıktığında vr gözlük ve kabı ile beraber 4150tl vermiş biri olarak bundan sonra Xiaomi alırım. İmkan olsa halka açılışlarında hisse senedi de alırım. Xiaomi saatinide aldım, gayet kaliteli. Aynısını Apple Samsung yapsa hani band olanını, yinede 800tl den aşağı satmazlar. apple ayrıca özel şarjı, kılıfı, kılıf kapağı, kılıf kapağı koruma çantası derken 2000 e getiridi. Bundan sonra xiaomi.
Bugüne kadar Samsung kullanıcısı olarak, hatta S8 ilk çıktığında vr gözlük ve kabı ile beraber 4150tl vermiş biri olarak bundan sonra Xiaomi alırım. İmkan olsa ...
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SHADOW 10 ay
smartisan neymis ya
ne telefonlar cikiyo da haberimiz olmuyo
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overlokcusu 2 ay yeni yorumcu
Xiaomi Mi5s ile 148.713 almıştım
(1349 TL'ye aldım geçen sene telefonu)
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Moving On 10 ay
Bu gidişle Xiaomi dünyanın en çok satılan telefon markası olabilir.
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Erwin-Rommel 10 ay
Böyle giderse xiaomi bu listeye ambargosunu koyar
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SHADOW 10 ay
smartisan neymis ya
ne telefonlar cikiyo da haberimiz olmuyo
Yanıtla +6
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Spider_hip 10 ay
Bugüne kadar Samsung kullanıcısı olarak, hatta S8 ilk çıktığında vr gözlük ve kabı ile beraber 4150tl vermiş biri olarak bundan sonra Xiaomi alırım. İmkan olsa halka açılışlarında hisse senedi de alırım. Xiaomi saatinide aldım, gayet kaliteli. Aynısını Apple Samsung yapsa hani band olanını, yinede 800tl den aşağı satmazlar. apple ayrıca özel şarjı, kılıfı, kılıf kapağı, kılıf kapağı koruma çantası derken 2000 e getiridi. Bundan sonra xiaomi.
Yanıtla +8
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serafon 10 ay
Çin nereden nereye geldi? İlk zamanlar dokumatik telefonlara vurmatik diye dalga geçiliyordu, sonra imitasyon dalgası başladı, şu anda ciddi markalar çıkmaya başladı, yakında tüm komponentleri kendi yapmaya başlayacak. Bir tek işletim sistemi kalıyor geriye. %100 yerli, %100 Çinli ;)
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10ff 10 ay en beğenilen
Mi6 ile 214.688 almiştım 1100 liralik telefon...
2 Yanıt Yanıtla +11
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lefransuva 10 ay 10ff
nerden 1100 tl ye aldınız hocam? muhtemelen aldığınız zaman dolar düşüktü ya da ikinci el almıştınız şu an hala 400 dolar o da 2000 tl civarı yapar? tr de ise bundan da fazla 2200-2500 civarına satılıyor şu anda.
ebay.com/...
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firtinax 10 ay 10ff
Mi6 ne zaman o paraya satıldı?
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hareketliperde 10 ay
redmi 5a nerede :(
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test, performans ve
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