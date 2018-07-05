AnTuTu, Haziran 2018'in en yüksek puan alan 10 Android telefonunu açıkladı

Teknoloji Editörü
Teknoloji dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu, Haziran 2018'in en iyi performans gösteren Android cihazlarını listeledi. Test yapılan cihazların birçoğu Snapdragon 845 işlemcisini kullansa da farklı donanıma sahip olmaları ve farklı yazılım sürümlerini çalıştırmaları, akıllı telefonların performans puanlarını etkiliyor.
İlk sırada bir oyuncu telefonu yer alıyor
AnTuTu sürüm 7 kullanılarak yapılan testte, aldığı 287.759 puanla ilk sıraya Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark'ın yerleştiğini görüyoruz. Onu da 284.227 puanla vivo NEX S ve 282.275 puanla da OnePlus 6 takip ediyor. Lafı fazla uzatmadan sizleri Haziran 2018'in en yüksek performans gösteren 10 Android telefonu listesiyle baş başa bırakıyoruz.
Antutu'ya göre Haziran 2018'in en iyi performans gösteren 10 Android telefonu1. Xiaomi Black Shark -> 287.759 puan
2. vivo NEX S -> 284.227 puan
3. OnePlus 6 -> 282.275 puan
4. Xiaomi Mi 8 -> 273.221 puan
5. Smartisan Nut R1 -> 273.152 puan
6. Samsung Galaxy S9+ -> 262.561 puan
7. Xiaomi Mi Mix 2S -> 262.396 puan
8. Samsung Galaxy S9 -> 261.918 puan
9. Sony Xperia XZ2 -> 251.387 puan
10. ZTE nubia Red Magic -> 214.580 puan
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ne telefonlar cikiyo da haberimiz olmuyo