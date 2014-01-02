LG'nin webOS TV arayüzü internete sızdırıldı





HP'nin Palm'ı satın almasıyla mobil cihazlara yönelik bir işletim sistemi olarak ortaya çıkan webOS, firmanın içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle piyasada tutunamadı ve sonrasında LG'ye satıldı.





LG ise platformu akıllı televizyonlara yönelik olarak kullanacağı bir işletim sistemi haline getirmek için çalışmalara başlamıştı. Firmanın CES 2014 fuarında ilk webOS işletim sistemli akıllı televizyonunu tanıtacağı iddialarının ardından ilk görsel de internete sızdırıldı.





Evleaks tarafından sızdırılan görsel LG'nin kullandığı webOS'un arayüzünü yansıtıyor. LG yeni modelinde beklendiği gibi standart akıllı TV modellerindeki akıllı telefon benzeri bir arayüzden, webOS'un dikkat çeken özelliği olan Kart tabanlı bir arayüze geçiş yapmış.





Arayüzün üst kısmında saat ve hava durumu bilgisinin yanında o anki içerik yer alırken, alt kısımda ise kayar bir uygulama menüsü görülüyor. Varsayılan olarak YouTube, Facebook, Twitter ve Skype uygulamaları da arayüzde yerini almış.





LG, bunun yanında webOS ile birlikte satın aldığı ve yeni nesil televizyonları için uygulama geliştirmeyi kolaylaştıracak JavaScript tabanlı Enyo platformuna da büyük önem verecek. Böylece platform kısa sürede geliştirici desteğini büyütmeyi planlıyor.





Görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor şimdilik belirsiz. Ancak gelecek haftaki fuarda tüm detayların açıklığa kavuşması bekleniyor.

https://twitter.com/evleaks/status/418663562819559424/