Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin webOS TV arayüzü internete sızdırıldı

5 yıl
6,8b
1
24
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin webOS TV arayüzü internete sızdırıldı

HP'nin Palm'ı satın almasıyla mobil cihazlara yönelik bir işletim sistemi olarak ortaya çıkan webOS, firmanın içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle piyasada tutunamadı ve sonrasında LG'ye satıldı.

LG ise platformu akıllı televizyonlara yönelik olarak kullanacağı bir işletim sistemi haline getirmek için çalışmalara başlamıştı. Firmanın CES 2014 fuarında ilk webOS işletim sistemli akıllı televizyonunu tanıtacağı iddialarının ardından ilk görsel de internete sızdırıldı.

Evleaks tarafından sızdırılan görsel LG'nin kullandığı webOS'un arayüzünü yansıtıyor. LG yeni modelinde beklendiği gibi standart akıllı TV modellerindeki akıllı telefon benzeri bir arayüzden, webOS'un dikkat çeken özelliği olan Kart tabanlı bir arayüze geçiş yapmış.

Arayüzün üst kısmında saat ve hava durumu bilgisinin yanında o anki içerik yer alırken, alt kısımda ise kayar bir uygulama menüsü görülüyor. Varsayılan olarak YouTube, Facebook, Twitter ve Skype uygulamaları da arayüzde yerini almış.

LG, bunun yanında webOS ile birlikte satın aldığı ve yeni nesil televizyonları için uygulama geliştirmeyi kolaylaştıracak JavaScript tabanlı Enyo platformuna da büyük önem verecek. Böylece platform kısa sürede geliştirici desteğini büyütmeyi planlıyor. 

Görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor şimdilik belirsiz. Ancak gelecek haftaki fuarda tüm detayların açıklığa kavuşması bekleniyor.  

https://twitter.com/evleaks/status/418663562819559424/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
302sino 5 yıl en beğenilen
Yalnız tasarım cidden olay.
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
çok şık bir tasarım olmuş. LG hakikaten sağlam ürünler yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Televizyon dehşet
LG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ignatius 5 yıl
Samsung ve parlak panel haricinde başka bir şey almam. Smart tv bence insanı kandırmaktan başka bir şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
Yine kamera yok....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
vay be sonunda fark aratan bi smart tv olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hi Guy 5 yıl
Lg smart tv piyasasını alt üst edecek gibi duruyor tabi sonra samsung sony gibi firmalar androidli televizyonlar çıkarır sonra yine teknolojinin hızına yetişemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Çok şık olmuş

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
htepe 5 yıl
iyi olur hoş olur ancak bundan sonra da vay efendim benim televizyonuma niye hala güncelleme gelmedi kavgasına başlamayalım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 5 yıl
Bizim 2012 LG'lere de gelse keşke :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebnem Ferah 5 yıl deadric
deadric

Bizim 2012 LG'lere de gelse keşke :)

Gelmesede olur tek istediğim şu kasma olmasın 47la660s kullanıyorum smartı kullanmak istemiyorum o derece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
web os yi bilemem ama lg tv ler gercekden cok saglam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxone 5 yıl
Tutarsa geliştiriciler olarak bi el atarız ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim