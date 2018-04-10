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LG'nin yeni amiral gemisinin resmi görseli sızdırıldı: Karşınızda LG G7 ThinQ

Güney Koreli LG'nin büyük bir merakla beklenen akıllı telefonunun tüm renk seçeneklerini gösteren yeni bir render sızdırıldı. İşte önümüzdeki ay tanıtılacak LG G7 ThinQ'in en net görseli...
1 yıl
4,5b
1
38
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonun LG G7 ThinQ olacağını doğruladı. Ancak cihazın teknik özellikleri veya tasarımı hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Android Headlines isimli web sitesi yaklaşan akıllı telefonun render görsellerini ele geçirmeyi başardı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin Black Shark oyuncu telefonu yeni görselle ortaya çıktı"
Yeni amiral gemisinin çentikli bir ekranla gelebileceği söyleniyordu. Yayınlanan görsellere baktığımızda da bu spekülasyonların doğru olduğunu görüyoruz. Daha önce LG'nin de bu tartışmalı tasarım trendini benimseyebileceği ifade edilmişti ve render'lar da söylentilerle paralel görünüyor.

LG G7 ThinQ önümüzdeki ay tanıtılacak

Sızdırılan görseller, yaklaşan akıllı telefonun arka tarafında çift kamera yer aldığını ve hemen altında ise bir parmak izi sensörü bulunduğunu ortaya koymuş durumda. Ayrıca daha önceki raporlarda LG G7 ThinQ'te şirketin dijital asistanını tek bir dokunuşla başlatan Samsung Bixby tuşuna benzer bir fiziksel buton olacağı ileri sürülmüştü. Ancak bu görüntülere bakarak bunu doğrulamak zor.
Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi siyah, gri, mavi, mat mavi ve pembe renk seçenekleriyle gelecek. Bahsi geçen renk seçenekleri he zaman olduğu gibi bölgelere göre değişiklik gösterecek. LG'nin yeni amiral gemisini 2 Mayıs'ta New York ve 3 Mayıs'ta Seul'de düzenleyeceği etkinliklerle tanıtacak. Dolayısıyla LG G7 ThinQ'in tüm detaylarını öğrenebilmemiz için önümüzde sadece üç hafta var.

https://www.androidheadlines.com/2018/04/exclusive-official-lg-g7-thinq-render-all-available-colors-confirmed.html Yorum Yaz
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stalker(1979) 1 yıl en beğenilen
Yanlış görmüyorsam zaten üst tarafta kamera koymaya yer var. O zaman çentik neden?
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fatih1983 1 yıl
üst kasa kalın olduğu halde yalandan çentik niye koyuyorsun çok kötü görünüyor
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Redunay 1 yıl
iphone yarın üçgen telefon çıkarsa hepsi üçgen telefon çıkaracak, bu kadar ezik bir sektör mobil sektörü.
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speed001 1 yıl
Çentik de LG yi kurtarmaz.
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Johan Elmander 1 yıl
Bir de çentiksiz V35 gelecek sanırım.
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McLaren64 1 yıl
LG tasarımcıları: Samsung'dan mı araklayalım? iPhone'dan mı?
Karar: İkisinden de araklıyoruz. Adamlar S8 ve S9'un köşelerini, iPhone X'un çentiğini alıp G7 diye sunmuştur. Kısacası: Bir LG çöpü daha.
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zolzauza 1 yıl
Lg mi....hemen kaçayım :-)
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Fashionality 1 yıl
tasarim cok kotu olmus... hani centik koyarsin, seven olur sevmeyen olur o kismi gectim ama alti ve ustu sifirlayamadiktan sonra centik ne alaka...
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esmerbuyucu 1 yıl
Life's Notch ThickQ
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tugares 1 yıl
Apple çentik koydu ya, aman aynısını yapın, darılır sonra rakibiniz
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V4LKyR 1 yıl
ÇENTİQ
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Cazoria 1 yıl
Çöp
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Kerim5100 1 yıl
Ne desem boş ne desem gg
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