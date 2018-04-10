LG'nin yeni amiral gemisinin resmi görseli sızdırıldı: Karşınızda LG G7 ThinQ

LG, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonun LG G7 ThinQ olacağını doğruladı. Ancak cihazın teknik özellikleri veya tasarımı hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Android Headlines isimli web sitesi yaklaşan akıllı telefonun render görsellerini ele geçirmeyi başardı.

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Yeni amiral gemisinin çentikli bir ekranla gelebileceği söyleniyordu. Yayınlanan görsellere baktığımızda da bu spekülasyonların doğru olduğunu görüyoruz. Daha önce LG'nin de bu tartışmalı tasarım trendini benimseyebileceği ifade edilmişti ve render'lar da söylentilerle paralel görünüyor.

LG G7 ThinQ önümüzdeki ay tanıtılacak

Sızdırılan görseller, yaklaşan akıllı telefonun arka tarafında çift kamera yer aldığını ve hemen altında ise bir parmak izi sensörü bulunduğunu ortaya koymuş durumda. Ayrıca daha önceki raporlarda LG G7 ThinQ'te şirketin dijital asistanını tek bir dokunuşla başlatan Samsung Bixby tuşuna benzer bir fiziksel buton olacağı ileri sürülmüştü. Ancak bu görüntülere bakarak bunu doğrulamak zor.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi siyah, gri, mavi, mat mavi ve pembe renk seçenekleriyle gelecek. Bahsi geçen renk seçenekleri he zaman olduğu gibi bölgelere göre değişiklik gösterecek. LG'nin yeni amiral gemisini 2 Mayıs'ta New York ve 3 Mayıs'ta Seul'de düzenleyeceği etkinliklerle tanıtacak. Dolayısıyla LG G7 ThinQ'in tüm detaylarını öğrenebilmemiz için önümüzde sadece üç hafta var.

https://www.androidheadlines.com/2018/04/exclusive-official-lg-g7-thinq-render-all-available-colors-confirmed.html