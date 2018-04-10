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Xiaomi'nin Black Shark oyuncu telefonu yeni görselle ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin oyuncu telefonuyla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni görsel cihazın Bluetooth oyun kontrolcüsüne sahip olacağını ortaya koymuş durumda.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yaklaşan Black Shark oyuncu telefonunun bir eskizi sızdırılmış ve cihazın düz köşelere sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı sayesinde akıllı telefonun bir başka görüntüsüyle karşı karşıyayız. Ancak cihaz kısmen bir tür koruyucu kılıf içerisinde yer aldığı için tasarımı hakkında yorum yapmak biraz zor.
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Sızan fotoğrafa bakılırsa Black Shark'ın çıkarılabilir Bluetooth oyun kontrolcüsü de olacak. Bununla birlikte görebildiğimiz kadarıyla cihazın arka tarafında flaş ünitesi ile birlikte çift kamera yer alıyor. Ayrıca bu kısımda herhangi bir parmak izi sensörünün olmaması da ön tarafta olabileceğinin bir göstergesi. Hatta bazı kaynaklar cihazda ekrana gömülü bir parmak izi sensörü olacağını söylüyor.

Black Shark ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi tarafından finanse edilen Black Shark Technologies, ilk oyun odaklı akıllı telefonunu 13 Nisan'da lanse edecek. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve OLED ekran gibi özelliklerle gelmesi beklenen cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacağı da gelen haberler arasında. Lansman tarihine çok az bir süre kaldığı için akıllı telefonla ilgili tüm detayları öğrenebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.gsmarena.com/first_live_image_black_shark_gaming_phone-news-30459.php Yorum Yaz
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10ff 1 yıl
apple yapsa yorumlar "auuufffff super olmuş" seklinde olacakti.
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umutertas93 1 yıl
Adamlar okuduğunu bile anlamıyor. Tasarım olarak pek bişey söyleyemeyiz koruyucu kılıf içerisinde olduğu için diyor. Hala yok kalas yok şu yok bu diyenler var. Bi çıksın samsung note serisi ve ıphone kadar kalas olamaz
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sistemli adam 1 yıl
İzci telefonu.
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Kefelon 1 yıl
Uzun zamandır farklı telefon görmüyorduk. Ben oldukça heyecanlıyım. O joyistik kısım kılıf gibi. İstediğiniz zaman çıkarılabiliyor galiba.
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Soin 1 yıl
Tepe kısmı joystick olabilir ve bir kılıf içerisinde duruyor gibi gözüküyor..
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T Square 1 yıl
Harbi bu ne la?
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Public_Enemy 1 yıl
buna telefon demek zor, mobil bir oyun konsolunun içine telefon özelliği de koymuşlar denebilir.
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General. 1 yıl
Tasarım berbat, kavgada işe yarayabilir.
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cebrail.bsrn 1 yıl
Gırgır kadar telefon la bu.
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Kerim5100 1 yıl
Note 8'den darbeyi yiyenler gelmiş gene ağlama duvarına :D
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