Xiaomi'nin Black Shark oyuncu telefonu yeni görselle ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde yaklaşan Black Shark oyuncu telefonunun bir eskizi sızdırılmış ve cihazın düz köşelere sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı sayesinde akıllı telefonun bir başka görüntüsüyle karşı karşıyayız. Ancak cihaz kısmen bir tür koruyucu kılıf içerisinde yer aldığı için tasarımı hakkında yorum yapmak biraz zor.

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Sızan fotoğrafa bakılırsa Black Shark'ın çıkarılabilir Bluetooth oyun kontrolcüsü de olacak. Bununla birlikte görebildiğimiz kadarıyla cihazın arka tarafında flaş ünitesi ile birlikte çift kamera yer alıyor. Ayrıca bu kısımda herhangi bir parmak izi sensörünün olmaması da ön tarafta olabileceğinin bir göstergesi. Hatta bazı kaynaklar cihazda ekrana gömülü bir parmak izi sensörü olacağını söylüyor.

Black Shark ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi tarafından finanse edilen Black Shark Technologies, ilk oyun odaklı akıllı telefonunu 13 Nisan'da lanse edecek. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve OLED ekran gibi özelliklerle gelmesi beklenen cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacağı da gelen haberler arasında. Lansman tarihine çok az bir süre kaldığı için akıllı telefonla ilgili tüm detayları öğrenebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.gsmarena.com/first_live_image_black_shark_gaming_phone-news-30459.php