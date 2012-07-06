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LTE destekli akıllı telefonların sayısı 2016'da yarım milyarı aşacak

6 yıl
3,7b
1
Güvenlik
Shady
Haber Editörü
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LTE destekli akıllı telefonların sayısı 2016'da yarım milyarı aşacak
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ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkelerdeki test sürecini takiben yaygın kullanımına geçilen LTE yani Long Term Evolution diğer bir deyişle 4G LTE destekli cihazların satış sayısı 2015 yılı itibariyle yarım milyarı aşabilir.
Ülkemizde de saha testleri yapılan ve önümüzdeki yıllarda son kullanıcıyla buluşacak olan 4.Nesil iletişim ağı 4G LTE konusunda Market Intelligence & Consulting Institute isimli araştırma firmasının yaptığı çalışmaya göre bu ağı destekleyen akıllı telefonların satış sayısı 2016 itibariyle 586 milyona ulaşacak.
Çin’in önde gelen yayın organlarından Economic Daily News’de yayımlanan çalışmanın sonuçları şöyle;

LTE destekli akıllı telefonların sayısı 2016'da yarım milyarı aşacak
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