LTE-U ve WiFi çakışmasını önlemenin yolları aranıyor

4.5G veya LTE-A olarak adlandırılan iletişim teknolojileri ülkemizde henüz kullanıma başladı ve yavaş yavaş gelişme gösteriyor. Bazı ülkelerde LTE altyapıları oldukça ilerledi ve farklı çözümler gündeme geliyor. LTE-U olarak adlandırılan çözüm için bazı yatırımlar gündemde.

LTE-U

Normalde LTE standardında faaliyet gösteren operatörlerin gerekli frekans lisanslarını alması gerekiyor. LTE-U ise lisanssız frekans bantlarını tanımlıyor. Bu bantlar ise WiFi ağlarının kullandığı 5GHz gibi oldukça tanıdık ve popüler bantlar. Bu bakımdan bir lisans gerektirmiyor.

T-Mobile ve Verizon operatörleri LTE-U standardını müşterilere sunmak için çalışmalar yapıyor. LTE-U kısa mesafede daha hızlı internete bağlanabilmenin önünü açacak. Tabii bu noktada büyük bir engel çıkıyor zira aynı frekansı kullanan WiFi cihazları ile çakışma ve bu nedenle bağlantının zayıflaması söz konusu.

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WiFi Birliği bu sorunları giderebilmek amacıyla bir test programına başlayacağını duyurdu. T-Mobile ve Verizon da programa katılabilecekleri mesajını verdi. Testler sonucunda LTE-U standardının daha rahat bir şekilde kullanılmasına yönelik çözümlerin bulunması amaçlanıyor.

Elbette testlerde kesin çözümlere ulaşılması mümkün olmayabilir. WiFi Birliği bu konuda kapıyı da açık bırakıyor. Birlik yetkilileri testler sonucunda herkesin istediğini elde edemeyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte birlik üyeleri proje için büyük bir zaman ve bütçe ayırdı. Bu bakımdan ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.

LTE-U standardı bazı uzmanlar tarafından oldukça ilginç bir teknoloji olarak görülüyor. İlk olarak Qualcomm tarafından geliştirilen LTE-U standardının gelecekte ilginç fikirlere ev sahipliği yapabileceği tahmin ediliyor.