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LTE-U ve WiFi çakışmasını önlemenin yolları aranıyor

Geçmiş yıllarda bir birinden tamamen ayrı hareket eden WiFi ve hücresel altyapılar bugün ise bir birlerine çok yakın bir konuma geldiler. Hatta artık çakışma bile söz konusu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LTE-U ve WiFi çakışmasını önlemenin yolları aranıyor

4.5G veya LTE-A olarak adlandırılan iletişim teknolojileri ülkemizde henüz kullanıma başladı ve yavaş yavaş gelişme gösteriyor. Bazı ülkelerde LTE altyapıları oldukça ilerledi ve farklı çözümler gündeme geliyor. LTE-U olarak adlandırılan çözüm için bazı yatırımlar gündemde.

LTE-U

Normalde LTE standardında faaliyet gösteren operatörlerin gerekli frekans lisanslarını alması gerekiyor. LTE-U ise lisanssız frekans bantlarını tanımlıyor. Bu bantlar ise WiFi ağlarının kullandığı 5GHz gibi oldukça tanıdık ve popüler bantlar. Bu bakımdan bir lisans gerektirmiyor.

T-Mobile ve Verizon operatörleri LTE-U standardını müşterilere sunmak için çalışmalar yapıyor. LTE-U kısa mesafede daha hızlı internete bağlanabilmenin önünü açacak. Tabii bu noktada büyük bir engel çıkıyor zira aynı frekansı kullanan WiFi cihazları ile çakışma ve bu nedenle bağlantının zayıflaması söz konusu.

Ayrıca Bkz. "BlackBerry akıllı telefon bölümünü kapatıyor"

WiFi Birliği bu sorunları giderebilmek amacıyla bir test programına başlayacağını duyurdu. T-Mobile ve Verizon da programa katılabilecekleri mesajını verdi. Testler sonucunda LTE-U standardının daha rahat bir şekilde kullanılmasına yönelik çözümlerin bulunması amaçlanıyor.

Elbette testlerde kesin çözümlere ulaşılması mümkün olmayabilir. WiFi Birliği bu konuda kapıyı da açık bırakıyor. Birlik yetkilileri testler sonucunda herkesin istediğini elde edemeyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte birlik üyeleri proje için büyük bir zaman ve bütçe ayırdı. Bu bakımdan ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.

LTE-U standardı bazı uzmanlar tarafından oldukça ilginç bir teknoloji olarak görülüyor. İlk olarak Qualcomm tarafından geliştirilen LTE-U standardının gelecekte ilginç fikirlere ev sahipliği yapabileceği tahmin ediliyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/09/wi-fi-alliance-issues-test-plan-for-lte-u-wi-fi-coexistence.html Yorum Yaz
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underlater 3 yıl
Bu iş hayata geçerse ilk bizde wi-fi (5ghz) frekansı lisans alınacak hale getirilir! :)
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Erreguay 3 yıl
Bari dh 4,5g demesin 4g ye :(
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sertacaygun 3 yıl
Apple kesin bi' çözüm bulur değil mi sayın Ekrem71 ?
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smart1978 3 yıl
snapdragon 820 li tum telefonlar destekliyor
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interwap 3 yıl smart1978
smart1978

snapdragon 820 li tum telefonlar destekliyor

spandragon 820 destekli bazı telefonlar bazı LTE frekanslarını desteklemiyorken nasıl LTEU destekleyecek? Üretici sunarsa oluyor o iş. Anteni uygun mu? vs. vs...
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MrKemal17 3 yıl smart1978
smart1978

snapdragon 820 li tum telefonlar destekliyor

Desteklemiyor.
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