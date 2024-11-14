Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iQOO Neo 10’un sızdırılan son bilgileri cihaz hakkında önemli ipuçları veriyor

    Son zamanlarda daha çok Neo serisine yeni ekleyeceği model üzerinde çalışan Çinli teknoloji şirketi iQOO, bu süreçte yaşanan bazı sızıntılara da engel olamıyor. İşte cihazdan son bilgiler.

    iQOO Neo 10’un sızıntıları cihaz hakkında önemli bilgiler veriyor Tam Boyutta Gör

    Vivo, Vivo S20 serisini tanıtmaya hazırlanırken, iQOO da Neo 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir duyum hesaplarından biri olan Digital Chat Station, Neo 10 serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımda, serinin tasarımına dair bir şematik görsel sızdırıldı. Ayrıca, iQOO ürün yöneticisi, serinin hızlı şarj özelliklerini doğruladı.

    Sızdırılan şematik görsellere göre, iQOO Neo 10 serisinin tasarımı, geçen yılki Neo 9 serisiyle büyük ölçüde benzer bir yapıda. Ancak bu yeni seride ekranın düz tasarımı korunurken, ön kamera için daha küçük bir delik kullanıldığı ve çerçevelerin daha ince hale getirildiği belirtiliyor. Üst, sol ve sağ çerçeve genişliklerinin eşit olması, seriyi sektörün en ince modellerinden biri yapıyor. Arka bölümde ise kamera modülünün tasarımında küçük bir değişiklik yapılmış. Yeni modül, daha belirgin bir dokuya sahip olup, cihazın genel estetiğini yükseltirken Neo 9 serisinin tanıdık yapısını koruyor.

    iQOO ürün yöneticisi tarafından paylaşılan resmi bir posterde, Neo 10 serisinin tamamında 120W hızlı şarj desteği bulunduğu doğrulandı. Serinin, Neo 10 ve Neo 10 Pro modellerinin yanı sıra, giriş seviyesi bir üçüncü model içermesi bekleniyor. Poster, Neo 10 serisinin performans odaklı amiral gemisi cihazlar arasında en ince ve en hafif modellerden biri olduğunu vurguluyor. Duyumlara göre, Neo 10 serisinin ağırlığı, selefi Neo 9 serisiyle neredeyse aynı olacak. Hatırlatmak gerekirse, Neo 9 serisinin ağırlığı 190 gram ile 196 gram arasında değişiyordu.

    Serinin teknik özelliklerine dair gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9400 yonga setleri Neo 10 ve Neo 10 Pro modellerini güçlendirecek. Her iki cihazın da 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlükte ve 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlarla donatılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, 6.100 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu özellikler, cihazları hem performans hem de pil ömrü açısından iddialı hale getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karınca kolonisi nasıl kurulur gaza basınca vuruntu sesi abonman süresi bitmeden yenilenebilir mi kamagra jel doktor yorumları mitsubishi l200 yakıt tüketimi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız