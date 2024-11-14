iQOO Neo 10’un sızdırılan son bilgileri cihaz hakkında önemli ipuçları veriyor

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Vivo, Vivo S20 serisini tanıtmaya hazırlanırken, iQOO da Neo 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir duyum hesaplarından biri olan Digital Chat Station, Neo 10 serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımda, serinin tasarımına dair bir şematik görsel sızdırıldı. Ayrıca, iQOO ürün yöneticisi, serinin hızlı şarj özelliklerini doğruladı.

Sızdırılan şematik görsellere göre, iQOO Neo 10 serisinin tasarımı, geçen yılki Neo 9 serisiyle büyük ölçüde benzer bir yapıda. Ancak bu yeni seride ekranın düz tasarımı korunurken, ön kamera için daha küçük bir delik kullanıldığı ve çerçevelerin daha ince hale getirildiği belirtiliyor. Üst, sol ve sağ çerçeve genişliklerinin eşit olması, seriyi sektörün en ince modellerinden biri yapıyor. Arka bölümde ise kamera modülünün tasarımında küçük bir değişiklik yapılmış. Yeni modül, daha belirgin bir dokuya sahip olup, cihazın genel estetiğini yükseltirken Neo 9 serisinin tanıdık yapısını koruyor.

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iQOO ürün yöneticisi tarafından paylaşılan resmi bir posterde, Neo 10 serisinin tamamında 120W hızlı şarj desteği bulunduğu doğrulandı. Serinin, Neo 10 ve Neo 10 Pro modellerinin yanı sıra, giriş seviyesi bir üçüncü model içermesi bekleniyor. Poster, Neo 10 serisinin performans odaklı amiral gemisi cihazlar arasında en ince ve en hafif modellerden biri olduğunu vurguluyor. Duyumlara göre, Neo 10 serisinin ağırlığı, selefi Neo 9 serisiyle neredeyse aynı olacak. Hatırlatmak gerekirse, Neo 9 serisinin ağırlığı 190 gram ile 196 gram arasında değişiyordu.

Serinin teknik özelliklerine dair gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9400 yonga setleri Neo 10 ve Neo 10 Pro modellerini güçlendirecek. Her iki cihazın da 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlükte ve 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlarla donatılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, 6.100 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu özellikler, cihazları hem performans hem de pil ömrü açısından iddialı hale getiriyor.

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