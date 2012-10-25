LaCie ve Porsche Design'dan Mac'lere özel; P9223 Slim SSD

Depolama alanındaki çözümleriyle yakından tanıdığımız LaCie, Porsche Design ile birlikte tasarladığı çözümlere bir yenisini daha ekledi.

LaCie ve Porsche Design iş birliğiyle Mac'ler için özel tasarlanan P9223, LaCie'nin şimdiye kadar hazırladığı en hızlı USB depolama sürücüsü olarak dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak SSD'yi USB 3.0 arayüzü ile buluştan P9223, bu sayede 400 MB/s'e kadar veri transferine imkan sunarken; UAS (USB Attached SCSI Protocol) desteği sayesinde OS X Lion ya da Mountain Lion yüklü Macbook Air, Macbook Pro ve Retina Macbook Pro'larda veri transferini bir adım daha öteye taşıyor. Önceki modellerde olduğu gibi 3 mm'ye yakın alüminyum kaplamasıyla göz dolduran P9223, Porsche Design imzası taşıyan diğer depolama birimlerine göre ise %30 daha ince.

100 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Porsche Design P9223'in 120GB SSD ya da 500GB HDD seçenekleri bulunuyor.