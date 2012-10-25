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LaCie ve Porsche Design'dan Mac'lere özel; P9223 Slim SSD

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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LaCie ve Porsche Design'dan Mac'lere özel; P9223 Slim SSD
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Depolama alanındaki çözümleriyle yakından tanıdığımız LaCie, Porsche Design ile birlikte tasarladığı çözümlere bir yenisini daha ekledi.

LaCie ve Porsche Design iş birliğiyle Mac'ler için özel tasarlanan P9223, LaCie'nin şimdiye kadar hazırladığı en hızlı USB depolama sürücüsü olarak dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak SSD'yi USB 3.0 arayüzü ile buluştan P9223, bu sayede 400 MB/s'e kadar veri transferine imkan sunarken; UAS (USB Attached SCSI Protocol) desteği sayesinde OS X Lion ya da Mountain Lion yüklü Macbook Air, Macbook Pro ve Retina Macbook Pro'larda veri transferini bir adım daha öteye taşıyor. Önceki modellerde olduğu gibi 3 mm'ye yakın alüminyum kaplamasıyla göz dolduran P9223, Porsche Design imzası taşıyan diğer depolama birimlerine göre ise %30 daha ince.

100 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Porsche Design P9223'in 120GB SSD ya da 500GB HDD seçenekleri bulunuyor.

LaCie ve Porsche Design'dan Mac'lere özel; P9223 Slim SSD
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visiotech.gen.tr 7 yıl
adam haklı, amerikadaki apple storeden bağlantı ekleyip yorum yapmışsın. ama fiyatlar hakkında konuşulacaksa bana gayet uygun göründü, piyasadaki ürünleri ve fiyatları gözönüne alırsak
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ninja342 7 yıl
bluerdem
1 tb versiyonu 140 dolar: store.apple.com/... 500 gb versiyonu 90 dolar: store.apple.com/... Fiyatlar çok uygun ürüne göre ama sadece Macler ile çalışması kötü olmuş..

windowsta da çalışır ama macteki kadar performanslı olmaz
windows versiyonuda mevcut :http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10560
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ozkangen 7 yıl
Uyumluluk olarak windows görünüyor zaten
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bluerdem 7 yıl ninja342
ninja342
bluerdem
1 tb versiyonu 140 dolar: store.apple.com/... 500 gb versiyonu 90 dolar: store.apple.com/... Fiyatlar çok uygun ürüne göre ama sadece Macler ile çalışması kötü olmuş..

windowsta da çalışır ama macteki kadar performanslı olmaz
windows versiyonuda mevcut :http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10560

O zaman bı tane almakta fayda var. Vergi iadesini alınca buradaki 1 tb'larin fiyatına geliyor.
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Krone 7 yıl
Porsche ? 5000 liradan piyasaya girer herhalde.
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cengizhan1903 7 yıl
çok pahalı oluyor porshe desing lar
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ilish2027 7 yıl

Müthi? iyi bir yaz? te?ekkürler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Amedra 7 yıl
Yalnız çok sağlam bir reklam yapmışlar, kendilerini kutluyorum.
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Mulsanne 7 yıl
Çok güzel olmuş.Ülkemizde 1000 liraya satarlar heralde
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