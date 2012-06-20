Lahey mahkemesi, Apple'ın Samsung'a ait bir 3G patentini ihlal ettiğine karar verdi

Apple'ın tasarım kopyalama suçlamalarına elindeki teknoloji patentleriyle karşılık vermek için çaba gösteren Samsung'un üç 3G patentini sunduğu Hollanda'nın Lahey şehrindeki bölge mahkemesi, daha önce iki patentte ihlal olmadığına hüküm vermişti. Bugün yayınlanan son bildiride, Cupertino merkezli üreticinin Samsung'a ait bir 3G patentini lisanssız kullandığına karar verildi.

Verilen kararda ihlalin, iPhone 3G, 3GS, 4 ve iPad 1, 2 modellerinde gerçekleştiği ifade edildi. Qualcomm çiplerin kullanıldığı iPhone 4S ve üçüncü nesil iPad, bu kararın dışında kalıyor. Çünkü halihazırda San Diego merkezli çip üreticisi, gerekli patentleri Samsung'dan lisanslamış durumda. Apple, Qualcomm'un müşterisi olarak bu teknolojilere yeni ürünlerinde yer verdiği için herhangi bir ihlal söz konusu değil.

Mahkeme, iki teknoloji devinin aralarında anlaşarak izinsiz kullanılan patentin davacıya verdiği zararı telafi için gerekli ücreti belirlemelerini istedi. Davalı'nın birçok cihazının ihlal kapsamında olması sebebiyle Güney Koreli üreticinin 5 milyon Euro'ya kadar tazminat talep edebileceği belirtiliyor. Fakat önceden kaybedilen iki davada mahkum edildi yaklaşık 800,000 Euro'luk lisans ücretini halen ödemek zorunda.

Samsung'a ait 3G patenti adil kullanım koşulları içerisinde olduğu için ürünlere herhangi bir yasak gelmesi beklenmiyor. Lahey mahkemesinin kararını vermesinin ardından bir bildiri yayınlayan uzak doğulu üretici, sonucu oldukça hoş karşıladıklarını ve yenilikçi teknolojilerinin Apple tarafından özgürce kullanılmakta olduğunun kanıtlanmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

http://www.theverge.com/2012/6/20/3098845/samsung-will-seek-compensation-from-apple-following-favorable-3g