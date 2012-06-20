Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lahey mahkemesi, Apple'ın Samsung'a ait bir 3G patentini ihlal ettiğine karar verdi

6 yıl
2,4b
1
29
Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın tasarım kopyalama suçlamalarına elindeki teknoloji patentleriyle karşılık vermek için çaba gösteren Samsung'un üç 3G patentini sunduğu Hollanda'nın Lahey şehrindeki bölge mahkemesi, daha önce iki patentte ihlal olmadığına hüküm vermişti. Bugün yayınlanan son bildiride, Cupertino merkezli üreticinin Samsung'a ait bir 3G patentini lisanssız kullandığına karar verildi.
Verilen kararda ihlalin, iPhone 3G, 3GS, 4 ve iPad 1, 2 modellerinde gerçekleştiği ifade edildi. Qualcomm çiplerin kullanıldığı iPhone 4S ve üçüncü nesil iPad, bu kararın dışında kalıyor. Çünkü halihazırda San Diego merkezli çip üreticisi, gerekli patentleri Samsung'dan lisanslamış durumda. Apple, Qualcomm'un müşterisi olarak bu teknolojilere yeni ürünlerinde yer verdiği için herhangi bir ihlal söz konusu değil.
Mahkeme, iki teknoloji devinin aralarında anlaşarak izinsiz kullanılan patentin davacıya verdiği zararı telafi için gerekli ücreti belirlemelerini istedi. Davalı'nın birçok cihazının ihlal kapsamında olması sebebiyle Güney Koreli üreticinin 5 milyon Euro'ya kadar tazminat talep edebileceği belirtiliyor. Fakat önceden kaybedilen iki davada mahkum edildi yaklaşık 800,000 Euro'luk lisans ücretini halen ödemek zorunda. 
Samsung'a ait 3G patenti adil kullanım koşulları içerisinde olduğu için ürünlere herhangi bir yasak gelmesi beklenmiyor. Lahey mahkemesinin kararını vermesinin ardından bir bildiri yayınlayan uzak doğulu üretici, sonucu oldukça hoş karşıladıklarını ve yenilikçi teknolojilerinin Apple tarafından özgürce kullanılmakta olduğunun kanıtlanmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

http://www.theverge.com/2012/6/20/3098845/samsung-will-seek-compensation-from-apple-following-favorable-3g Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bayraak 6 yıl en beğenilen
Samsung, Apple'ı kendi silahıyla vurdu
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 6 yıl
Bu apple dediğiniz şirket kenarları yuvarlatılmış dikdörtgenlerin patentinin kendine ait olduğunu iddia eden firma değilmi. Hani şu motorolanın da 3G ve EDGE ile alakalı geliştirdiği birtakım teknolojileri izin almadan kullanıp patent ihlali yapan firma.
Bazı arkadaşlar gördüğü her yuvarlak köşeli dikdörtgen cihaza iPhone çakması diye atlıyorlardı buna ne diyecekler acaba.
He canım he dünyanın en iyi telefonu. O parayı sonuna kadar hak ediyor.
Bu apple dediğiniz şirket kenarları yuvarlatılmış dikdörtgenlerin patentinin kendine ait olduğunu iddia eden firma değilmi. Hani şu motorolanın da 3G ve EDGE il...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tientzu1968 6 yıl
Resmen ekmek arası yiyorlar milleti rakibiz ayağına.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
lordrdley
dünyanın en zengin şirketi olan Apple ın Samsung u tiye alacağına inanıyorum. Yahu s3 xperia vıdı vıdı vıdı. Herifler en zengin şirket neyi tartışıyoruz ki. fandroidçiler eksilerimi alayım :D

Kıllık değil mi vermiyorum eksi falan. Artı da vermiyorum. Kal öyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Hayatımda gördüğüm en büyük şirkete özel muamele.
Samsung'un ürettiği telefon veya cihazlar, Apple'ın simgelerine benziyor diye, şarj giriş portu çok benzer diye Apple mahkemeye gidiyor ve Samsung'un cihazlarının satışını yasaklatıyor ve para kazanmasını engelliyor ve resmen elini kolunu bağlıyor. Mahkeme Apple haklı diyor. Samsung cihaz satamıyor.
Sonra Apple 2008 de iPhone3G yi çıkartıyor. Deli gibi satıyor. Sonra 3GS yi çıkartıyor, yine bir dolu satıyor. Daha sonra ise iPhone4 ü çıkartıyor ve yine yığınla satıyor, resmen paraya para demiyor. Serveti Milyon dolarları aşıp milyar dolarlara geliyor.
Aradan 4 sene geçiyor. Apple Trilyon dolarlara yaklaşan şirket haline geliyor. Fakat o da ne ki Apple'ın Samsung'un patentini ihlal ettiği ortaya çıkıyor.
Samsung yaptığı zaman telefonlarının satışını yasaklayan mahkeme, Apple için "Aranızda anlaşırsınız canııııım" diyor ve Samsung, Apple a 5 milyon Euroluk dava açabilecek deniliyor.
Fakat Apple almış yürümüş, Zamanında ihlal ede ede sattığı cihazlardan parayı götürmüş. Şimdi Trilyon dolara yaklaşan şirket 5 milyon değil 500 milyon Euro verse ne ki?
Bazı arkadaşlara ters veya yanlış gelmemiş olabilir ama şöyle bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılabilir.
Diyelim DonanımHaber kasalarının bulunduğu yerin arka binasında ben oturuyorum. DonanımHaber'in de kasada para üreten bir cihazı var. Fakat bunu kullanarak para üretemiyorlar, çünkü ben yasaklatmışım ve kasaya kaldırttırmışım. Lakin ben arkadan bir delik açmışım ve orada bulunan cihaz ile 500 milyon Dolar üretip işletiyorum ve sonunda bu cihazı kullandığım ortaya çıkıyor.
Sonunda mahkemeye gidiyoruz ve mahkeme diyor ki: "Yaaa ver 5 milyon dolar gitsin işte, 5 milyon dolar büyük para."
İyi de benim beş kuruşum yokken 500 milyon dolar kazandım. Üstelik bu parayı DonanımHaber kazanacaktı ama ben yasaklattım. Bu cihazın kullanılmasını mahkeme yasakladı. Bana para kazandırtmadı. Şimdi bunu kullanmanın cezası 5 milyon dolardı ama kullanınca ben 500 milyon dolar kazanacaktıysam ben de kullanır ve cezası gelince 5 milyonu öder, kalana 495 milyon doların keyfini sürerdim.
İşte Apple şu an aynen öyle yapıyor. Parayı götürdü. Şimdi ufacık cezayı ödeyecek, kazandıkları da yanına kâr kalacak. Samsung'un telefon satmasını da engelledi. Ohh mis valla. 5 milyon ne ki. Hemen göndereyim der...
Adalete bak. Bence Apple'ın cezası çok daha büyük olmalı. 4 yılda kazandığı paranın yarısını vermeli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordrdley 6 yıl
dünyanın en zengin şirketi olan Apple' ın Samsung' u tiye alacağına inanıyorum. Yahu s3 xperia vıdı vıdı vıdı. Herifler en zengin şirket neyi tartışıyoruz ki. fandroidçiler eksilerimi alayım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 6 yıl
Patentleri kullanarak teknolojinin ilerlemesini önleyen(Özellikle Apple) tüm firmalara küfürlerimi iletip,iyi günler dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 6 yıl
Biri yuvarlak kasanın, telefonun orasındaki burasındaki tuşun lisansını bahane eder, biri teknolojik bir donanım lisansını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 6 yıl
Bu apple dediğiniz şirket kenarları yuvarlatılmış dikdörtgenlerin patentinin kendine ait olduğunu iddia eden firma değilmi. Hani şu motorolanın da 3G ve EDGE ile alakalı geliştirdiği birtakım teknolojileri izin almadan kullanıp patent ihlali yapan firma.
Bazı arkadaşlar gördüğü her yuvarlak köşeli dikdörtgen cihaza iPhone çakması diye atlıyorlardı buna ne diyecekler acaba.
He canım he dünyanın en iyi telefonu. O parayı sonuna kadar hak ediyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anlhcylmz 6 yıl
Apple iphone ilk tanitildiginda dunya ayaga kalkmisti o zamanlar samsung kizakli e250 uretiyordu ne cabuk unuttu o gunleri... Applenin kopyasi kac tane telefonu ve ozelligi var allah askina komiklesmeyin ya hos bende apple sahibi olmadan once atip tutuyodum appleye cunku kagit ustude apple harbiden cop samsungun yeni telefonlarinin yaninda... Ama kullaninca maalesef 3gsin yaninda s3 bile cop
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anlhcylmz 6 yıl
Apple iphone ilk tanitildiginda dunya ayaga kalkmisti o zamanlar samsung kizakli e250 uretiyordu ne cabuk unuttu o gunleri... Applenin kopyasi kac tane telefonu ve ozelligi var allah askina komiklesmeyin ya hos bende apple sahibi olmadan once atip tutuyodum appleye cunku kagit ustude apple harbiden cop samsungun yeni telefonlarinin yaninda... Ama kullaninca maalesef 3gsin yaninda s3 bile cop
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
Hadi Samsung tasarimdan calmis, Apple ise teknolojiden calmis. Yani isin gorsel boyutunun altindaki gorunmeyen boyutta cakallik yapiyor Apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
This Time 6 yıl
Apple torpilli


Kural 1- Apple her zaman haklidir.
Kural 2 - Bazi durumlarda diger sirketler hakli olabilir.
Kural 3 - Kural 2 'nin oldugu durumda yine Kural 1 gecerlidir.

Apple dava acarsa kazanir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 6 yıl
Bıktım şu patent davası haberlerinden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2374 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Apple ve
4 etiket daha iPhone samsung iPad patent
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim