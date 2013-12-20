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Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,8b
1
114
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4
Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4

Feruccio Lamborghini tarafından kurulan ve spor otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olan İtalya merkezli Lamborghini, kısa süre önce emekliye ayırdığı Gallardo'nun yerine hazırladığı Huracan LP 610-4 otomobil modelini görücüye çıkarttı.
Tasarımsal olarak yerine geldiği Gallardo'ya oldukça benzeyen ancak çok daha sert hatlara sahip olduğu görülen Huracan LP 610-4, LED aydınlatma sistemiyle de özellikle düşük ışıklı ortamlarda dikkat çekici bir tasarım çizgisi sergileyebiliyor. Gücünü 610 beygir güç ile 560 Nm tork üretebilen 5.2 litre hacminde bir V10 motordan alan Huracan, 0'dan 100 km hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor. Saatte 325 km maksimum hızı ile sınırları rahatlıkla zorlayabilen süper araç, tercih edilen karbon fiber ve alüminyum malzeme kalitesi sayesinde de toplam 1422 ağırlığa sahip. 12.3-inç boyutundaki renkli TFT gösterge paneli sürücünün önüne yerleştirilen LP 610-4, buradan genel olarak performans, navigasyon ve devir saati gibi bilgileri hızlı ve etkili bir şekilde sunabiliyor. İç tasarımı Lamborghini'den alıştığımız üzere uçak kokpitlerini andıran Huracan LP 610-4, son olarak dört tekerden çekiş sistemine, karbon seramik fren disklerine ve yeni geliştirilen çift kavramalı 7 vites şanzımana sahip.
Satış fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmayan Lamborghini Huracan LP 610-4, genel özellikleriyle otomobil tutkunlarının hayallerini süslemeye başlamış durumda.
(WCF) / (SG) / (RT)
 
Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4
Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4
Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4

http://www.slashgear.com/lamborghini-huracan-features-610-hp-5-2l-v10-engine-20309523/ Yorum Yaz
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senersongur 5 yıl en beğenilen
Uygun fiyatla ve 1.6 dizel motorla ülkemizde cok satar.
6 Yanıt Yanıtla +75
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burakesan 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Siz buna lamborghini demişsiniz ama bu bildiğin sedan aile arabası olmuş

Kedi, uzanamadığı ete mundar dermiş, sözünün vücut bulmuş hali böyle bir şey olsa gerek.
TurboCoreSiz buna lamborghini demişsiniz ama bu bildiğin sedan aile arabası olmuşKedi, uzanamadığı ete mundar dermiş, sözünün...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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mbdlgc 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Siz buna lamborghini demişsiniz ama bu bildiğin sedan aile arabası olmuş

Bir lumia 1520 değil dimi hocam










TurboCoreSiz buna lamborghini demişsiniz ama bu bildiğin sedan aile arabası olmuşBir lumia 1520 değil dimi hocam...
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1 Avatar
Outlaw-E 5 yıl
Lambo supercar larda tasarım olarak 1 numara. Ferrariyi tasarım anlamında geride buluyorum.
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haqy 5 yıl
Fazla ayakkabı kutusu olan var mı? Birşey deniyecem.
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Manchester United 5 yıl
Bune böyle uzaylı arabası gibi
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aycibin 5 yıl
Ferrari 458'den bile 63kg hafif ustelik 4 cekise ragmen.umarim tur zamanlarina da olumlu yansir.gallardo senelerdir 360,430 ve 458 modellerini gecemiyordu.bunun 6 ay ardindan 458'in de scuderia gibi hafifletilmis bir modeli +30hp gucle cikar.bakin buraya yaziyorum :)
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rst78 5 yıl aycibin
aycibin

Ferrari 458'den bile 63kg hafif ustelik 4 cekise ragmen.umarim tur zamanlarina da olumlu yansir.gallardo senelerdir 360,430 ve 458 modellerini gecemiyordu.bunun 6 ay ardindan 458'in de scuderia gibi hafifletilmis bir modeli +30hp gucle cikar.bakin buraya yaziyorum :)

458 Italia'nın hafifletilmiş ve güçlendirilmiş versiyonu çoktan çıktı, 458 Speciale.

http://458speciale.ferrari.com/en/

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
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Gorod 5 yıl aycibin
aycibin

Ferrari 458'den bile 63kg hafif ustelik 4 cekise ragmen.umarim tur zamanlarina da olumlu yansir.gallardo senelerdir 360,430 ve 458 modellerini gecemiyordu.bunun 6 ay ardindan 458'in de scuderia gibi hafifletilmis bir modeli +30hp gucle cikar.bakin buraya yaziyorum :)

Arkadaşım abartma istersen o kadar 430 anlarızda 360 nedir. :) Ayrıca pist konusuna odaklanmıyor dedikysek o kadarda öldürmeyin.Sadece ring pisti değerlerini ele alarak kıyas yapmayın.Zira bence Ferrari ring pisti referanslı araç üretiyor.Diğer pistlerde 2-3 saniye yediği araçlara ringde 2,3 saniye takabiliyor.Yanlışta düşünüyor olabilirim.

fastestlaps.com/...

fastestlaps.com/...

Tekrar tekrar koyalım.

fastestlaps.com/...

Mesela Ring pistinde Aventador'ın üstünde ki GTR ve ZR1'i dışarda tutun o araçların amaçlarına bir bakın. :) Hani o yüzden bu kadar fazla piyasaya servis edilen pistte değer yapma önceliği çok sonralarda bir araç olup bu kadar güzel değerler yapması başarıdır bence.Bir söylentiye görede 800 PS SV modeli 2014 yılı içinde duyurulacakmış bu arada.
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Pabliato 5 yıl
Çöp
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bellair 5 yıl
gallardo'nun hatları bana her zaman kaba gelmiştir. bu çok daha iyi olmuş
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grejuva007 5 yıl
Spor otomobili andıran hatları gitmiş yerine bildiğin sedan araba gibi olmuş
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dodomoco 5 yıl
Para versen binmem
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SLaYeR KiNG 5 yıl
bu sefer olmamış
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TheCaliph_ 5 yıl
Ayakkabı Kutuma bakacağım guzel bisi çıkarsa hemen patlatirim bi tane bundan
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