Lamborghini Gallardo'nun halefini görücüye çıkarttı: Huzurlarınızda Huracan LP 610-4





Feruccio Lamborghini tarafından kurulan ve spor otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olan İtalya merkezli Lamborghini, kısa süre önce emekliye ayırdığı Gallardo'nun yerine hazırladığı Huracan LP 610-4 otomobil modelini görücüye çıkarttı.

Tasarımsal olarak yerine geldiği Gallardo'ya oldukça benzeyen ancak çok daha sert hatlara sahip olduğu görülen Huracan LP 610-4, LED aydınlatma sistemiyle de özellikle düşük ışıklı ortamlarda dikkat çekici bir tasarım çizgisi sergileyebiliyor. Gücünü 610 beygir güç ile 560 Nm tork üretebilen 5.2 litre hacminde bir V10 motordan alan Huracan, 0'dan 100 km hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor. Saatte 325 km maksimum hızı ile sınırları rahatlıkla zorlayabilen süper araç, tercih edilen karbon fiber ve alüminyum malzeme kalitesi sayesinde de toplam 1422 ağırlığa sahip. 12.3-inç boyutundaki renkli TFT gösterge paneli sürücünün önüne yerleştirilen LP 610-4, buradan genel olarak performans, navigasyon ve devir saati gibi bilgileri hızlı ve etkili bir şekilde sunabiliyor. İç tasarımı Lamborghini'den alıştığımız üzere uçak kokpitlerini andıran Huracan LP 610-4, son olarak dört tekerden çekiş sistemine, karbon seramik fren disklerine ve yeni geliştirilen çift kavramalı 7 vites şanzımana sahip.

Satış fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmayan Lamborghini Huracan LP 610-4, genel özellikleriyle otomobil tutkunlarının hayallerini süslemeye başlamış durumda.

http://www.slashgear.com/lamborghini-huracan-features-610-hp-5-2l-v10-engine-20309523/