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Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı

İngiliz üretici Land Rover, küçük SUV modeli Evoque'u kopyalayan Çinli şirkete karşı verdiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı. Evoque'un klonunu satan Landwind, şirkete yüklü bir tazminat ödeyecek.
2 ay
11,8b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı
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Kopya tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çinli otomobil markaları bu kez duvara tosladı. Land Rover, küçük SUV modeli Evoque’u kopyalayan Çinli Landwind’e açtığı davayı sonunda kazandı. Landwind, Evoque’un klonunu X7 adıyla üretip satıyordu.

Otomobilleri Çinliler tarafından kopyalanan pek çok büyük markadan biri olan Land Rover, mağduriyetinin giderilmesi için verdiği mücadeleyi sonunda kazandı. Pekin Chaoyang Bölge Mahkemesi, orijinal Range Rover Evoque modelinin kendine has 5 tasarım unsurunun Landwind markasının sahibi olan Jiangling Motor tarafından kopyalandığına hükmetti. Jiangling’in Ford Motor Company’nin Çin’deki ortağı olduğunu da hatırlatalım.

Landwind X7 

Land Rover'a yüklü bir tazminat ödeyecek 

Mahkeme, Jiangling Motor’un X7 modelinin üretimine ve satışına derhal son vermesini istedi. Ayrıca Çinli şirketin Land Rover’a yüklü bir tazminat ödeyeceği de belirtildi. Fakat söz konusu tazminatın ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Land Rover, mahkeme tarafından alınan bu kararın türünün ilk örneği olduğunu dile getirdi. Çünkü Çin otomobil endüstrisinde ilk kez yerel şirketi değil, yabancı bir şirketi destekleyen bir karara imza atıldığı belirtildi.

Landwind X7 modeli ilk kez 2015 Guangzhou Motor Show’da ortaya çıkmış ve Çin pazarında orijinal Evoque’un üçte biri fiyata satışa sunulmuştu. Hatta bu araç Çinli müşteriler arasında oldukça popüler bir model haline gelmişti. Land Rover'ın verdiği hukuk mücadelesi üç yıl sürdü.


https://www.carscoops.com/2019/03/land-rover-finally-wins-case-against-chinese-evoque-clone/ Yorum Yaz
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10ff 1 ay en beğenilen
çinliler ile alay ediyordu herkes. artık tüm üretim ve imalat gücü adamlarda neredeyse. çakma ürünler onlara güzel tecrübe sağladı. çinliler sayesinde iphone telefonlara 10000tl vermektense 400 liraya telefon alabiliyorum. rekabet iyidir
çinliler ile alay ediyordu herkes. artık tüm üretim ve imalat gücü adamlarda neredeyse. çakma ürünler onlara güzel tecrübe sağladı. çinliler sayesinde iphone t...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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SayınOzi 1 ay
Bunu gören Fiat, Egea için birçok markaya dava açmaya hazırlanır. :D
1 Yanıt Yanıtla +17
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Escapetolife 2 ay
Bir aracı seri üretime geçirebilecek bilgi ve teknolojin varsa neden tasarımı kopyalarsın anlamak zor.
2 Yanıt Yanıtla +16
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Vartolu Saadettin 1 ay interwap
interwap
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sagdaki range rover dimi? Soldakini cok benzetmişler hakikatten.
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khytr89 1 ay
Jeep inde dacia ya acmasi lazim
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TahaKaradeniz 1 ay
Beter olsun emek hırsızları. Hiç utanmıyorlar da.
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m_kucukaksoy 1 ay
ilk kopyalanan araba değil global satışı olan bir araçta değil cin çoğu anlaşmaya imza atmıyor cine abd yaptırım yapamıyor parayı nasıl tahsil edecek
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SayınOzi 1 ay
Bunu gören Fiat, Egea için birçok markaya dava açmaya hazırlanır. :D
1 Yanıt Yanıtla +17
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lazloo 1 ay SayınOzi
Başta i30
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10ff 1 ay en beğenilen
çinliler ile alay ediyordu herkes. artık tüm üretim ve imalat gücü adamlarda neredeyse. çakma ürünler onlara güzel tecrübe sağladı. çinliler sayesinde iphone telefonlara 10000tl vermektense 400 liraya telefon alabiliyorum. rekabet iyidir
2 Yanıt Yanıtla +20
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danlabilic 1 ay 10ff
400tl'lik çinli telefonun sar değerinden haberin vardır inşallah:d
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Fenomenon 1 ay 10ff
hadi 1500-200 desen anlarım da 400 liraya telefon var mı ki?
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false6 2 ay
Ismi bile kopya
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iCrush 2 ay
Yapsınlar ben destekliyorum.
Adamlarla dalga geçtik malları kötü dedik vs. Ama şimdi kendi markaları var.
Artık eskisi gibi iPhone çakması var mı ? Yok artık kendi markalarını yapıyorlar hemde pazar paylarıda gayet iyi
Keşke Türkiye'de böyle de olsa başlasa birşeyler yapmaya
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serafon 1 ay iCrush
Türkiye ne yaparsa gömüyor bazıları. Tek hamlede en iyisi olsun istiyorlar ve kendilerine bedava olsun istiyorlar. Ne istediklerini bilmiyorlar.
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Zvjezdan 2 ay
Ben çapraz ve yandan Skoda Karoq havası da almadım değil..
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Moueson 2 ay Zvjezdan
Skoda' da dava açsın tam olsun
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Escapetolife 2 ay
Bir aracı seri üretime geçirebilecek bilgi ve teknolojin varsa neden tasarımı kopyalarsın anlamak zor.
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serafon 2 ay Escapetolife
Kopyalamak 100 kat daha kolay ve risksiz.
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Rising_Sun 1 ay Escapetolife
Çünkü kopyalamakla ilgili bir marka lisans yasası Çin'de yok..Bu yüzden dışı Bmw, Mercedes olup max 120 km yapan bir ton araba markası da var Çin'de..Orta gelirli 1 milyarın üstündeki Çinli de orjinalini alamadığı bu araçların imitasyonunu tercih ediyor..Marka davalarıyla uğraşmamak için zaten iç pazar dışına çıkartamazlar bu arabaları, sadece iç pazar için..Böyle bir marka lisans anlaşması yokken bu davayı Land Rover'ın kazanması da gerçekten enteresan..Sanırım hakime sağlam yedirmişler :)
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9 etiket daha land rover evoque çinli kopya otomobiller landwind Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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