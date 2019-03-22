Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı

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Kopya tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çinli otomobil markaları bu kez duvara tosladı. Land Rover, küçük SUV modeli Evoque’u kopyalayan Çinli Landwind’e açtığı davayı sonunda kazandı. Landwind, Evoque’un klonunu X7 adıyla üretip satıyordu.

Otomobilleri Çinliler tarafından kopyalanan pek çok büyük markadan biri olan Land Rover, mağduriyetinin giderilmesi için verdiği mücadeleyi sonunda kazandı. Pekin Chaoyang Bölge Mahkemesi, orijinal Range Rover Evoque modelinin kendine has 5 tasarım unsurunun Landwind markasının sahibi olan Jiangling Motor tarafından kopyalandığına hükmetti. Jiangling’in Ford Motor Company’nin Çin’deki ortağı olduğunu da hatırlatalım.

Landwind X7

Land Rover'a yüklü bir tazminat ödeyecek

Mahkeme, Jiangling Motor’un X7 modelinin üretimine ve satışına derhal son vermesini istedi. Ayrıca Çinli şirketin Land Rover’a yüklü bir tazminat ödeyeceği de belirtildi. Fakat söz konusu tazminatın ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Land Rover, mahkeme tarafından alınan bu kararın türünün ilk örneği olduğunu dile getirdi. Çünkü Çin otomobil endüstrisinde ilk kez yerel şirketi değil, yabancı bir şirketi destekleyen bir karara imza atıldığı belirtildi.

Landwind X7 modeli ilk kez 2015 Guangzhou Motor Show’da ortaya çıkmış ve Çin pazarında orijinal Evoque’un üçte biri fiyata satışa sunulmuştu. Hatta bu araç Çinli müşteriler arasında oldukça popüler bir model haline gelmişti. Land Rover'ın verdiği hukuk mücadelesi üç yıl sürdü.

https://www.carscoops.com/2019/03/land-rover-finally-wins-case-against-chinese-evoque-clone/