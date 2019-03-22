Ford, elektrikli araçlar üretimine 850 milyon dolarlık yatırım yapacak

Ford elektrikli taşıtlara ciddi bir geçiş yaptı ve bu taşıtların yapılacağı üretim tesislerine yatırımlarını artırıyor. Şirket, elektrikli araç üretiminin merkezi yapmak istediği Flat Rock, Michigan montaj tesisine 850 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Ford elektrikli araç planlarını hızlandırıyor

Bu amaçla, Ford 2023'e kadar kademeli olarak 900 çalışanı işe alacak ve Michigan merkezli olacaklar, bu yüzden yatırım bölgede yeni iş fırsatları yaratacak. 850 milyon dolarlık yatırım Ford'un 11.1 milyar dolarlık elektrikli araçlara olan bağlılığının bir parçası ve aynı zamanda Michigan'daki tesis, yeni nesil Mustang'i üretmek için de kullanılacak.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/03/20/ford-adds-2nd-north-american-site-to-build-battery-electrics.html

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Ford elektrikli araçlaraçok önceden duyurmuştu. Şu anda ülkedeki en popüler araçlarından biri olan hem hibrit hem de elektriklüzerinde çalışıyorlar. Ford'un küresel operasyonlar başkanıbir basın açıklamasında konuyla ilgili olarak: "Elektrikli araçların büyüme oranlarını analiz ettik ve tamamen elektrikli taşıtlara yönelik hızlandırılmış planlarımızla, ek üretim kapasitesini korumamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Ford'un Michigan tesislerinde üreteceği elektrikli otomobillerin isesatışa sunulacağı belirtiliyor.