Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, elektrikli araçlar üretimine 850 milyon dolarlık yatırım yapacak

ABD merkezli otomotiv devi Ford, elektrikli araçlara olan yatırımlarını genişletiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Michigan eyaletinde 850 milyon dolarlık montaj tesisi kurulacak.
2 ay
2,7b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ford elektrikli taşıtlara ciddi bir geçiş yaptı ve bu taşıtların yapılacağı üretim tesislerine yatırımlarını artırıyor. Şirket, elektrikli araç üretiminin merkezi yapmak istediği Flat Rock, Michigan montaj tesisine 850 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Ford elektrikli araç planlarını hızlandırıyor

Bu amaçla, Ford 2023'e kadar kademeli olarak 900 çalışanı işe alacak ve Michigan merkezli olacaklar, bu yüzden yatırım bölgede yeni iş fırsatları yaratacak. 850 milyon dolarlık yatırım Ford'un 11.1 milyar dolarlık elektrikli araçlara olan bağlılığının bir parçası ve aynı zamanda Michigan'daki tesis, yeni nesil Mustang'i üretmek için de kullanılacak.
Ford elektrikli araçlara odaklanacağını çok önceden duyurmuştu. Şu anda ülkedeki en popüler araçlarından biri olan hem hibrit hem de elektrikli F serisi kamyonlar üzerinde çalışıyorlar. Ford'un küresel operasyonlar başkanı Joe Hinrichs bir basın açıklamasında konuyla ilgili olarak: "Elektrikli araçların büyüme oranlarını analiz ettik ve tamamen elektrikli taşıtlara yönelik hızlandırılmış planlarımızla, ek üretim kapasitesini korumamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Ford'un Michigan tesislerinde üreteceği elektrikli otomobillerin ise 2021 yılında satışa sunulacağı belirtiliyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/03/20/ford-adds-2nd-north-american-site-to-build-battery-electrics.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shkoksal 2 ay
Benzin 7 liraya gidiyor. 50 liralık almaya devam mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zibidi gonzales 2 ay
benzini bilmem de mazotun devri daha önce bitecek.
bu teknolojilerin bize gelmesi ve trafikte yaygın elektrikli araç görmemize daha en az 20 sene var diyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 2 ay
ustune basa basa soyledım ab tamamen elektrıklı araca gecıyor ellerındekı benzın dızel bıze kakalayacakalr almayın 1-2 yıla bızde de donusum olur. Bırakın afrikaya flaan kakalasınlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 2 ay
Benzinli mazotlu araç devri yakın gelecekte bitecek gibi gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor 1 ay Giriş seviyesi Vivo 1901 ve 1902 Geekbench'te göründü 1 ay Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı 1 ay Huawei Enjoy 9S'in basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 ay Eleştiri yağmuruna tutulan Anthem, satış rakamlarıyla şaşırtıyor 1 ay Yandex ve Hyundai, birlikte sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 ay Intel’in modüler bilgisayar projesi Compute Card iptal edildi 1 ay Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu 1 ay Çinli akıllı telefon üreticisi Meitu üretimi durduruyor 1 ay Netflix sadece mobil abonelik sunmaya başladı 1 ay Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı 1 ay YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor 1 ay AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş 2 ay Norveç, elektrikli taksileri için 'kablosuz sarj istasyonları' kuruyor 2 ay Razer Phone 3 için umut ışığı 2 ay Manyetik nano-problar kan içindeki hücreleri tespit edecek 2 ay Roccat aydınlatmalı Kova AIMO oyuncu faresini duyurdu 2 ay Intel’in yeni grafik ara yüzü indirmeye sunuldu 2 ay Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı 2 ay Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Ford, elektrikli araçlar üretimine 850 milyon dolarlık yatırım yapacak Sonraki WhatsApp, gelen mesajın kaç kere iletildiğini gösterecek 2 ay LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak 2 ay Android Go'lu telefon alınır mı? 2 ay Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı 2 ay Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay Xiaomi, ekran üzerinden parmak izi sensörlü Android One telefon hazırlığında 2 ay Intel, 9. nesil mobil işlemcilerini Temmuz ayından önce piyasaya sürecek 2 ay Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı 2 ay BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar 2 ay Rus ordusu, silahlı robotlardan oluşan bir “kara birliği” oluşturmayı planlıyor 2 ay “Tacoma”, Humble Bundle’da ücretsiz 2 ay NATO'nun eski genel sekreteri, bir Blockchain şirketine danışman oldu 2 ay Steam kütüphanesinin tasarımı nihayet değişiyor 2 ay Apple’ın TV servisi tahmin edildiği gibi olmayabilir 2 ay Intel de hile yapanların peşine düşüyor 2 ay Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş! 2 ay Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı 2 ay Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı 2 ay Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı 2 ay Disksiz Xbox One S’in çıkış tarihi belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim