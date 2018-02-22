Land Rover maceracılar için ultra dayanıklı akıllı telefon üretti

Arazi aracı üreticisi Land Rover, oldukça şaşırtıcı bir haberle gündeme geldi. Otomotiv devi bu kez lüks bir SUV değil, macera ruhlu insanlar için her koşul ve şarta uygun ultra dayanıklı bir akıllı telefon üretti.

Land Rover Explore adı verilen cihaz, şirket tarafından dünyanın en sağlam akıllı telefonu olarak lanse ediliyor. Diğer akıllı telefonların bırakın çalışmayı, ulaşamayacağı yerlerde bile kullanılabilen akıllı telefon ultra özelliklerle güçlendirilmiş.

Land Rover'ın maceracı zihniyetinden esinlenerek üretilen telefon, donma, termal şok, yoğun nem, darbe, düşme ve aşırı sıcaklarla başa çıkabiliyor. Cihazın belki de en önemli özelliği pil ömrü. Land Rover Explore'ın 4000 mAh gücündeki bataryası, ek 4370 mAh batarya ile birlikte, ekranı sürekli açık olması durumunda bile 2 gün idare edebiliyor. Tam bir canavar olarak nitelendirilebilecek bu akıllı telefonun, 1.8 metre derinliğe kadar tuzlu suya mukavemet gösterebildiği de belirtilmiş.

Ayrıca Bkz.

"Facebook, F8 konferansında AR/VR konusunda önemli haberler verecek"

5 inç dokunmatik ekran eldivenle bile çalışıyor

Corning Gorilla Glass 5 korumalı, 5 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, ıslaklık durumunda ve hatta eldivenle bile kontrol edilebiliyor. Özelleştirilebilir gösterge panelinde ise hava durumu bilgileri, harita, pusula ve SOS ışığına yer verilmiş. Land Rover Explore tüm araç içi uygulamaları ile tam uyumlu çalışıyor. Android Nougat ile gelen cihazın Oreo güncellemesi alacağı belirtildi. 4 GB RAM'e sahip olan cihaz, işlemci gücünü ise Helio X27'den alıyor. Son olarak, Land Rover Explore'ın 16 MP ön, 8 MP selfie kamerasına sahip olduğunu söyleyelim.

https://www.t3.com/features/land-rover-explore-is-the-ultimate-smartphone-for-adventurers