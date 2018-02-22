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Facebook, F8 konferansında AR/VR konusunda önemli haberler verecek

Facebook'un donanım birimin başında bulunan Andrew Bosworth, Mayıs ayındaki F8 konferansında sanal ve artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla ilgili son derece önemli haberler vereceklerini açıkladı.
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un sanal ve artırılmış gerçeklik ürünlerinin yanı sıra donanım birimin başındaki isim olan Andrew Bosworth, sosyal medya devinin Mayıs ayında gerçekleşecek F8 konferansında bugüne kadarki en önemli AR/VR haberlerini paylaşacağını belirtti.
Ayrıca Bkz. "Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan 10.000 yıl çalışacak saate destek"
Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalar yapan Bosworth konuşmasını detaylandırmadı ancak şirkete yakın kaynaklar Facebook'un bu kategoride birkaç yeni ürün üzerinde çalıştığını söylüyor. Bloomberg News geçtiğimiz yıl şirketin interaktif video-sohbet özellikli bir model de dahil olmak üzere iki akıllı hoparlör üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Oculus Go bu yıl piyasada olacak

Kaliforniya merkezli şirket tam tarih vermese de bu yıl 200 dolar fiyat etiketine sahp Oculus marka sanal gerçeklik başlığı çıkaracağını açıkladı. Hatta geçtiğimiz günlerde "Oculus Go" isimli bu bağımsız sanal gerçeklik başlığı kutusuyla birlikte sızmıştı. Oculus ayrıca Santa Cruz kod adlı daha güçlü ve bağımsız bir VR başlık üzerinde de çalışıyor.

https://twitter.com/boztank/status/966386619845455872 Yorum Yaz
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mementopolis 1 yıl
Ucan araba yok. Hologram yok. Senin hayatımıza sokmaya çalıştığın vr ve ar’ı getirsen ne olur.
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