Facebook, F8 konferansında AR/VR konusunda önemli haberler verecek

Facebook'un sanal ve artırılmış gerçeklik ürünlerinin yanı sıra donanım birimin başındaki isim olan Andrew Bosworth, sosyal medya devinin Mayıs ayında gerçekleşecek F8 konferansında bugüne kadarki en önemli AR/VR haberlerini paylaşacağını belirtti.

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Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalar yapan Bosworth konuşmasını detaylandırmadı ancak şirkete yakın kaynaklar Facebook'un bu kategoride birkaç yeni ürün üzerinde çalıştığını söylüyor. Bloomberg News geçtiğimiz yıl şirketin interaktif video-sohbet özellikli bir model de dahil olmak üzere iki akıllı hoparlör üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Oculus Go bu yıl piyasada olacak

200 dolar fiyat etiketine sahp Oculus marka sanal gerçeklik başlığı çıkaracağını açıkladı. Hatta geçtiğimiz günlerde "Oculus Go" isimli bu bağımsız sanal gerçeklik başlığı Santa Cruz kod adlı daha güçlü ve bağımsız bir VR başlık üzerinde de çalışıyor. Kaliforniya merkezli şirket tam tarih vermese de bu yılfiyat etiketine sahp Oculus markaçıkaracağını açıkladı. Hatta geçtiğimiz günlerde "" isimli bu bağımsız sanal gerçeklik başlığı kutusuyla birlikte sızmıştı. Oculus ayrıcakod adlı daha güçlü ve bağımsız bir VR başlık üzerinde de çalışıyor.

https://twitter.com/boztank/status/966386619845455872