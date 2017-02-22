Land Rover'dan Range Rover ailesine yeni üye: Velar

Land Rover kanadında bir süredir iddialara konu olan ve Range Rover serisinde Evoque ile Sport arasında konumlanacağı söylenen Velar isimli coupe SUV'da sona yaklaşılıyor. Şu an için aracın yalnızca arkadan görüntüsü elimizde olsa da, aracın tamamını görmemiz için fazla bir süre beklemeyeceğiz. Velar'la ilgili resmi detayları 1 Mart tarihinde açıklayacağını belirten Land Rover, daha sonraki süreçte de kamuoyu lansmanını Cenevre Otomobil Fuarında yapacak.

Land Rover'ın baş tasarımcısı olan Gerry McGovern araçla ilgili, "Velar'ı avangart Range Rover olarak adlandırıyoruz, markaya yeni bir cazibe, modernlik ve zarafet getiriyor" sözlerini söylerken, Land Rover'ın Velar adını öncesinde 1960'lardaki ilk Range Rover prototiplerinde takma isim olarak kullandıkları detayını veriyor. O dönemde 26 adet prototip Range Rover'ın gerçek kimliğini saklamak isteyen mühendisler Latince anlamı peçe olan "velare" kelimesinden türeme Velar ismini kullanmışlar.

Üstte yer alan görselde yeni Velar'ın Range Rover ailesi üyeleri arasında tam olarak ne şekilde durduğu kıyaslanırken, bir iddiaya göre ise aracın Jaguar F-Pace crossover modeli ile aynı alt yapıyı paylaşacağı iddia ediliyor. Aracın motor seçenekleri ile ilgili resmi herhangi bir bilgi yer almasa da modeldeJaguar Land Rover'ın Ingenium motor serisinden turbo beslemeli 4 silindir ve süperşarjlı 6 silindirli motorların yer alması bekleniyor.

http://www.motor1.com/news/136704/land-rover-range-rover-velar-teaser/