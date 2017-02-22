Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Land Rover'dan Range Rover ailesine yeni üye: Velar

Land Rover'ın Range Rover serisine katacağı ve bir süredir iddialara konu olan Velar'ın ilk görseli yayınlandı. Evoque ile Sport modelleri arasında yer alacak Velar, 1 Mart'ta resmiyete kavuşuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Land Rover kanadında bir süredir iddialara konu olan ve Range Rover serisinde Evoque ile Sport arasında konumlanacağı söylenen Velar isimli coupe SUV'da sona yaklaşılıyor. Şu an için aracın yalnızca arkadan görüntüsü elimizde olsa da, aracın tamamını görmemiz için fazla bir süre beklemeyeceğiz. Velar'la ilgili resmi detayları 1 Mart tarihinde açıklayacağını belirten Land Rover, daha sonraki süreçte de kamuoyu lansmanını Cenevre Otomobil Fuarında yapacak.
Land Rover'ın baş tasarımcısı olan Gerry McGovern araçla ilgili, "Velar'ı avangart Range Rover olarak adlandırıyoruz, markaya yeni bir cazibe, modernlik ve zarafet getiriyor" sözlerini söylerken, Land Rover'ın Velar adını öncesinde 1960'lardaki ilk Range Rover prototiplerinde takma isim olarak kullandıkları detayını veriyor. O dönemde 26 adet prototip Range Rover'ın gerçek kimliğini saklamak isteyen mühendisler Latince anlamı peçe olan "velare" kelimesinden türeme Velar ismini kullanmışlar.
Üstte yer alan görselde yeni Velar'ın Range Rover ailesi üyeleri arasında tam olarak ne şekilde durduğu kıyaslanırken, bir iddiaya göre ise aracın Jaguar F-Pace crossover modeli ile aynı alt yapıyı paylaşacağı iddia ediliyor. Aracın motor seçenekleri ile ilgili resmi herhangi bir bilgi yer almasa da modeldeJaguar Land Rover'ın Ingenium motor serisinden turbo beslemeli 4 silindir ve süperşarjlı 6 silindirli motorların yer alması bekleniyor.

http://www.motor1.com/news/136704/land-rover-range-rover-velar-teaser/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Moueson 2 yıl en beğenilen
Güzel bir suv.Zaten Range roverın genel olarak SUV larını seviyorum.Piyasada gerçek bir jip satan tek bir marka bence.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Gerçek jeep ne alaka ya, bunlar şehir için üretilmiş suv tarzı araçlar. Gerçek jeep böyle olmaz, arazı için gider mercedes g serisi alırım, hem yolda da sürerim.
Gerçek jeep ne alaka ya, bunlar şehir için üretilmiş suv tarzı araçlar. Gerçek jeep böyle olmaz, arazı için gider mercedes g serisi alırım, hem yolda da sürerim...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 2 yıl Moueson
Moueson
Güzel bir suv.Zaten Range roverın genel olarak SUV larını seviyorum.Piyasada gerçek bir jip satan tek bir marka bence.

Bizde çok seviyoruz. (Fiyatı hariç.)
MouesonGüzel bir suv.Zaten Range roverın genel olarak SUV larını seviyorum.Piyasada gerçek bir jip satan tek bir marka bence.B...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 2 yıl

Arkadaş bu arabaysa biz neye biniyoruz ya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muconexplus 2 yıl
Ne 250 bin 550 bin den baslar artık ama cok guzel
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 2 yıl muconexplus
muconexplus
Ne 250 bin 550 bin den baslar artık ama cok guzel

biliyorum geyik yapıyorum .burdaki kazık vergilerle hayal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 2 yıl
türkiyede artık fiyatı 250 bin olur


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl
Kapı kolları bildiğin Tesla Model s onun dışında araba çok müthiş olmuş bunun elektriklisini yapsa 500 km menzili olsa 300 kW hızlı şarj desteği sunsa hem geleceğe hazırlık yapmış olurdu hem çevreciler tercih edebilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 2 yıl
cok güzel olmuş.ama fiyatı türkiyede pahalı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
arka çıkıntısı çok farklı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zucchero 2 yıl
Muhteşem olmuş... landrover.com.tr/...
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmen121 2 yıl
Güzel araba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Gerçek jeep ne alaka ya, bunlar şehir için üretilmiş suv tarzı araçlar. Gerçek jeep böyle olmaz, arazı için gider mercedes g serisi alırım, hem yolda da sürerim.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +56 .TT. +34 V4LKyR +29 onkuba +20 Giresunlufuk +17 FEARTR +16 GAMBIT +15 BumberShoot +15 Mr. Jingles +14 Robinson_Crusoe +13
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8205 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
land rover, range rover velar ve
11 etiket daha velar land rover velar land rover range rover velar 2017 cenevre otomobil fuarı geneva motor show cenevre oto show Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek 2 yıl Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı 2 yıl Chrome tarayıcısına Touch Bar desteği geldi 2 yıl Samsung’un yeni silahı Exynos 8895 tanıtıldı 2 yıl Teknik özellikleri belli olan Galaxy S8+ 6.2 inç devasa ekrana sahip olacak 2 yıl Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl MSI Trident 3 incelemesi "Core i7770 ve GTX1060'lı konsol katili" 2 yıl Apple merakla beklenen yeni kampüsünü tanıttı: Karşınızda "Apple Park" 2 yıl Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek 2 yıl Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda 2 yıl MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi 2 yıl LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı 2 yıl Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir” 2 yıl Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek 2 yıl Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü 2 yıl Çift kameralı ve 6GB RAM’li Honor V9 duyuruldu 2 yıl Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya" 2 yıl Yeni X-Men filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X ve Asus Crosshair VI Hero ilk bakış 2 yıl Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Land Rover'dan Range Rover ailesine yeni üye: Velar Sonraki Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu 2 yıl UPS, drone ile teslimat testlerine başladı 2 yıl Apple "iCloud.net" alan adı için 1,5 milyon dolar ödedi 2 yıl Remix OS mobile geliyor 2 yıl Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir 2 yıl AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey! 2 yıl Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı 2 yıl Metan gazından hidrojen üreten motor 2 yıl Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı 2 yıl LG ile Türkiye pazarını ve yeni ürünleri konuştuk 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7′nin tekrar satışa sunulacağı iddialarına cevap verdi 2 yıl Skype, internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için "Lite" sürümünü yayınlandı 2 yıl Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek 2 yıl Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak 2 yıl Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisinin Dex aksesuarı göründü 2 yıl Bios Incube ile küllerinizden doğun 2 yıl 6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor 2 yıl Exynos 9 yonga seti şekilleniyor 2 yıl Çin şiddet olaylarını azaltmak için araçlara GPS takma zorunluluğu getirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
XBOX SCARLETT- ANA KONU - HOLIDAY
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim