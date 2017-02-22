Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı

Geçtiğimiz haftalarda Octavia ve Citigo modellerini güncelleyip, Kodiaq Scout ve Sportline modellerininin duyurusunu yapan Skoda bu kez de Rapid ve Rapid Spaceback ikilisini güncellemeye hazırlanıyor.

Yapılan değişikliklere ilk olarak aracın ön kısmından başlayacak olursak, araçların güncellenen ön farlarında LED gündüz farı ve bi-xenon teknolojisi yer alacak. Otomatik yanan uzun far özelliğinin de bulunduğu bu teknolojiden yararlanmak ek ücret karşılığında bir opsiyon olarak sunulacak. Değişiklikler ön tamponun revize edilmesiyle devam ederken, sis farları da Octavia modeline benzer bir şekilde konumlandırılmış. Yapılan bu değişikliklerin Rapid'i biraz daha geniş bir araçmış gibi göstermek adına yapıldığı söylenebilir.

Arka kısıma geçtiğimiz zaman bizleri elden geçirilmiş bir tampon karşılarken, güncellenen grafiğe sahip ve opsiyon olarak LED'li sunulan stoplar siyah tonları ile firmanın alışık olduğumuz "C" motifini daha da öne çıkarıyor. Makyajla birlikte 15, 16, ve 17 inç boyutta yeni alaşım jant tasarımları da sunulurken, Rapid Spabeck'in arka camı öncekine nazaran daha da büyümüş durumda.

Değişikler araçların kaputlarının altında da devam ederken, makyaj ile birlikte her iki model de Volkswagen Grubunun aşina olduğumuz 3 silindirli 1.0-litre turbo benzinli motoruna kavuşuyor. Araçlarda iki seçenek halinde sunulacak olan bu 1.0 TSI motoru 95bg (70kW) veya 110bg (81kW) güçteki seçeneklerden birisi ile almak mümkün olacak. Bunun yanısıra 125bg'lik 1.4 TSI motor sunulmaya devam ederken, dizel seçenekler olarak 90bg'lik 1.4 TDI ve 116bg'lik 1.6 TDI seçenekleri de sunulmaya devam edecek.

Araçların iç kısımları da makyajdan nasibini alırken, Rapid ikilisinin pahalı versiyonlarında Octavia'da olduğu gibi WLAN hotspot ve arka kısımda 2 adet USB şarj soketi seçenekleri yer alacak.

Yenilenen Skoda Rapid ve Rapid Spaceback'in önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarında resmi olarak kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

http://www.motor1.com/news/136742/2017-skoda-rapid-facelift-debut/