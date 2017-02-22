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Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı

Octavia ve Citigo modellerini elden geçiren Skoda, şimdi de Rapid ve Rapid Spaceback modellerinin makyajlanan versiyonlarını duyurdu. Yenilenen Rapid ikilisi ilk kez Cenevre'de sergilenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
1
54
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda Octavia ve Citigo modellerini güncelleyip, Kodiaq Scout ve Sportline modellerininin duyurusunu yapan Skoda bu kez de Rapid ve Rapid Spaceback ikilisini güncellemeye hazırlanıyor.
Yapılan değişikliklere ilk olarak aracın ön kısmından başlayacak olursak, araçların güncellenen ön farlarında LED gündüz farı ve bi-xenon teknolojisi yer alacak. Otomatik yanan uzun far özelliğinin de bulunduğu bu teknolojiden yararlanmak ek ücret karşılığında bir opsiyon olarak sunulacak. Değişiklikler ön tamponun revize edilmesiyle devam ederken, sis farları da Octavia modeline benzer bir şekilde konumlandırılmış. Yapılan bu değişikliklerin Rapid'i biraz daha geniş bir araçmış gibi göstermek adına yapıldığı söylenebilir.
Arka kısıma geçtiğimiz zaman bizleri elden geçirilmiş bir tampon karşılarken, güncellenen grafiğe sahip ve opsiyon olarak LED'li sunulan stoplar siyah tonları ile firmanın alışık olduğumuz "C" motifini daha da öne çıkarıyor. Makyajla birlikte 15, 16, ve 17 inç boyutta yeni alaşım jant tasarımları da sunulurken, Rapid Spabeck'in arka camı öncekine nazaran daha da büyümüş durumda.
Değişikler araçların kaputlarının altında da devam ederken, makyaj ile birlikte her iki model de Volkswagen Grubunun aşina olduğumuz 3 silindirli 1.0-litre turbo benzinli motoruna kavuşuyor. Araçlarda iki seçenek halinde sunulacak olan bu 1.0 TSI motoru 95bg (70kW) veya 110bg (81kW) güçteki seçeneklerden birisi ile almak mümkün olacak. Bunun yanısıra 125bg'lik 1.4 TSI motor sunulmaya devam ederken, dizel seçenekler olarak 90bg'lik 1.4 TDI ve 116bg'lik 1.6 TDI seçenekleri de sunulmaya devam edecek.
Araçların iç kısımları da makyajdan nasibini alırken, Rapid ikilisinin pahalı versiyonlarında Octavia'da olduğu gibi WLAN hotspot ve arka kısımda 2 adet USB şarj soketi seçenekleri yer alacak.
Yenilenen Skoda Rapid ve Rapid Spaceback'in önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarında resmi olarak kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

http://www.motor1.com/news/136742/2017-skoda-rapid-facelift-debut/ Yorum Yaz
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Hellori Hazretleri 2 yıl en beğenilen
Şimdi buna 100.000 lira verenler çıkacaktır. Memleket iyiye gideyi. Gastamonu ben.
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alprkrkmz 2 yıl
Fiyatlar uçtu gitti maalesef. Bugün renault bayisinde gordum. megane için 102 bin yazmışlar. Şaka gibi. 3 4 sene önce passat için 70 80 isterlerdi. Şimdi megane olmuş 100 kusur bin.
Fiyatlar uçtu gitti maalesef. Bugün renault bayisinde gordum. megane için 102 bin yazmışlar. Şaka gibi. 3 4 sene önce passat için 70 80 isterlerdi. Şimdi megane...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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tasshelhoff 2 yıl Experimentation
Experimentation
o sınıfta xenon iyi yapmışlar

mitsubishi space star da 3 aydır standart donanım bi-xenon. ek para filan da vermeniz gerekmiyor.
ilk değil yani.
hayırlı günler.
Experimentationo sınıfta xenon iyi yapmışlarmitsubishi space star da 3 aydır standart donanım bi-xenon. ek para filan da vermen...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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hbasaran82 2 yıl
Kutu gibi b aracların 80+ satildiginda gordu bu millett.. Yav neyse..
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xmen121 2 yıl
Güzel model
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brshr 2 yıl
Türkiye'deki satış bedeli yaklaşık 100 bin (55 bin Türkiye'ye giriş fiyatı desen)olan araçlara ekstra vergi geldi ama nedense bütün araçlara bu yansıdı. Kime gitseniz "ötv zammı geldi abi" diyor. Clio nun nesine zam geldi de 60 bin yaptılar bunu!
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Moueson 2 yıl
VW nin merdiven altı markasına bak sen bu fiyatlar ne böyle.Artık tek adam akıllı marka Renault kaldı en azından fiyatları uygun.
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xtr3ams 2 yıl Moueson
Moueson
VW nin merdiven altı markasına bak sen bu fiyatlar ne böyle.Artık tek adam akıllı marka Renault kaldı en azından fiyatları uygun.

Adam akıllı marka renault ? Fiyatlar uygun?

1 Yanıt Yanıtla +1
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CeLLaT_1905 2 yıl
Polo'nun muadili fabia olduğu için olabilir mi?
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faith_388 2 yıl CeLLaT_1905
hocam genişlik olarak dediğiniz doğru ama Rapid de B sınıfı sonuçta bu açıdan baktım. Skoda'nın suçu C sınıfı Octavia'nın Spaceback'ini yapmaması B sınıfı Rapid'i yaratması...
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danGerfuLL 2 yıl
3 silindir 1.4 TDI motor beni benden aliyor.

VW'nin bu cakalligi Skoda'ya da yansimis.
Bkz. Polo
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hbasaran82 2 yıl
merhaba

hali hazırda clio 4 benz otomatik aracım var
araçtan perf. ve yakıt anlamında çok memnumum
tek sıkıntı artık kücük gelmeye başlaması (aile büyüyor)
amacım biraz daha büyük araca terfi etmek
bunu satıp yerine 1.6 CR TDI Elegance dsg 100 bin km de alınırmı
yada 1,4 tse 40-70bin arası alınır mı
dsg için çok spekülasyon var, hali hazırda edc yağ gibi akarken başıma dertsiz başıma dert alırmıyım..
rapid e alternatif benz yada dizel fark etmez megane 3 te baktıgım araçların arasında
otoamtik olması şart
bütçe max 55 bin.
fikirlerinize ihtiyacım var..
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hamido 2 yıl hbasaran82
Dizel olması zorunluluk değilse benzinli motor tercih etmenizi öneririm.benzinli motorun gaza bastığınızdaki homojenliği ve sessizliğinin getirdiği konfor çok başka.
Rapid spaceback için konuştuğumuzu düşünürsek sorunlu seri dsglerden olmayacağı kesin.
Yine de dsg edcden daha hassas.
Dsgli araçları garantiden çıkartılmadığı sürece tehlikeli görmüyorum.alırken buna dikkat etmek lazım.
Kendim megane3 kullanıyorum.yeni kasa da geldikten sonra artık demode kaldı.değer kaybı da daha hızlı olacaktır.
Her ne kadar fiyatların bu kadar yükselmesini kabul edemesek de malesef piyasa artık bu şekilde.2004te 35000e sıfır km vw bora almıştık.dolayısıyla rapid 80000 eder mi tartışması çok anlamlı değil.
Bu şartlarda 2.el ve garantili dsgli rapid spaceback fiyat/performans aracıdır benim gözümde.
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BOLDVIPER 2 yıl
Space stara baktım bı belkı ucuzdur alırız dıye
yok arkadaş juke kadar araçlar 65 bin diyor clıosu mlıosu hepsı aynı fıyatlarda
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lojistisyen 2 yıl BOLDVIPER
BOLDVIPER
Space stara baktım bı belkı ucuzdur alırız dıye
yok arkadaş juke kadar araçlar 65 bin diyor clıosu mlıosu hepsı aynı fıyatlarda

51.500 e attrage var
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faith_388 2 yıl
Rapid beğendiğim bir araç ama bana göre fiyatları daha aşağı olması lazım ki tercih edilebilsin...
Polo 1.4 TDİ Comfortline DSG 82.900 TL
Rapid 1.4 TDİ Style DSG 89.900 TL
İkisi de B sınıfı araç niye tutulan,ikinci elin iyiolan Polo varken Rapid alınır ? Sadece genişlik için bu kadar fark olmaz...SuperB'nin yakaladığı çıkışı görüyoruz ama Rapid de 78bin tl civarına düşürseler belki iyi satış rakamlarına ulaşırlar.
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xtr3ams 2 yıl faith_388
Ben en full paket olan rapid spaceback style aldım dizel otomatik cam tavan cam bagaj + 17" çelik jant paketiyle birlikte 74,500 tl ye toplam. kırmızı renk. Bahsettiğiniz polo ya binin. Bir de rapide binin. Emin olun sorduğunuz sorunun cevabını alacaksınız hocam. Sadece genişlik dediğiniz araçların arasında çok ciddi bir genişlik farkı var yani bilmiyorum araçlara binerek mi genişliklerine iç mekan farklarına baktınız ama bagaj farkları iç mekan farkları ki özellikle cam tavanlı rapide bindiğinizde kesinlikle ama kesinlikle poloya binmeyeceğinize inanıyorum. + sürüş olarakta buna inanıyorum
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shockwave23 2 yıl
Bi xenon haric en dolusu var bende gayet memnunum 82 bin tl liste fiyatindan aldim dsg 1.4 tdi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
p
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Ragnarok. 2 yıl shockwave23
shockwave23
Bi xenon haric en dolusu var bende gayet memnunum 82 bin tl liste fiyatindan aldim dsg 1.4 tdi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
p

Şimdiki fiyatı kaç bu arabanın hocam?Şirin bir şeye benziyor
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