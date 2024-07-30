Yeni Range Rover Sport hem görünümü hem de özellikleri ile dikkat çekti

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Land Rover Range Rover Sport'un elektrikli prototipine ait olduğu iddia edilen görüntüler çevrimiçi ortamda sızdırıldı. Tasarım açısından mevcut benzinli Range Rover Sport'a büyük ölçüde benzeyen bu elektrikli model, gelecek vaat eden bir güç aktarma sistemi ve etkileyici yetenekler sunuyor.

Range Rover Sport’un özellikleri ve menzili

Yeni elektrikli Range Rover Sport'un 100kWh'lık bir batarya paketine sahip olması beklenirken prototipin, verimliliği ile bilinen 800V MLA platformunu kullandığı bildiriliyor. Bu platform, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle olağanüstü performans ve off-road yetenekleri vaat ediyor. Kaynaklara göre hedeflenen menzil, 500 kilometrenin (yaklaşık 310 mil) üzerinde. Bu sayede, elektrikli Range Rover Sport, sürdürülebilirlik ile uzun sürüş menzilini bir araya getiriyor.

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Land Rover, yeni elektrikli modelin tanıtım tarihini henüz resmi olarak açıklamadı, ancak söylentiler aracın, 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülebileceğini işaret ediyor. Bu sızıntı, elektrikli Range Rover'a olan ilginin arttığı bir dönemde geldi. Nitekim şubat ayında bildirilen 16.000 potansiyel müşteri sayısı, şimdilerde 38.000'i aşarak büyük bir artış gösterdi.

Land Rover, bu elektrikli modeli "en sessiz ve en zarif" Range Rover olarak tanımlıyor ve "transandantal" performans yani aracın sadece teknik ve fiziksel özelliklerinden öte, sürücülerine üstün ve benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Elektrikli model, markanın her türlü araziye uygunluk mirasını sürdürürken, sürdürülebilir ve lüks bir sürüş deneyimi sunmayı da hedefliyor.

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