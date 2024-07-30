Yeni Range Rover Sport hem görünümü hem de özellikleri ile dikkat çekti

Land Rover Range Rover Sport'un elektrikli prototipine ait olduğu iddia edilen görüntüler çevrimiçi ortamda sızdırıldı. Tasarım açısından mevcut benzinli Range Rover Sport'a büyük ölçüde benzeyen bu elektrikli model, gelecek vaat eden bir güç aktarma sistemi ve etkileyici yetenekler sunuyor.
Range Rover Sport’un özellikleri ve menzili
Yeni elektrikli Range Rover Sport'un 100kWh'lık bir batarya paketine sahip olması beklenirken prototipin, verimliliği ile bilinen 800V MLA platformunu kullandığı bildiriliyor. Bu platform, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle olağanüstü performans ve off-road yetenekleri vaat ediyor. Kaynaklara göre hedeflenen menzil, 500 kilometrenin (yaklaşık 310 mil) üzerinde. Bu sayede, elektrikli Range Rover Sport, sürdürülebilirlik ile uzun sürüş menzilini bir araya getiriyor.
Land Rover, yeni elektrikli modelin tanıtım tarihini henüz resmi olarak açıklamadı, ancak söylentiler aracın, 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülebileceğini işaret ediyor. Bu sızıntı, elektrikli Range Rover'a olan ilginin arttığı bir dönemde geldi. Nitekim şubat ayında bildirilen 16.000 potansiyel müşteri sayısı, şimdilerde 38.000'i aşarak büyük bir artış gösterdi.
Land Rover, bu elektrikli modeli "en sessiz ve en zarif" Range Rover olarak tanımlıyor ve "transandantal" performans yani aracın sadece teknik ve fiziksel özelliklerinden öte, sürücülerine üstün ve benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Elektrikli model, markanın her türlü araziye uygunluk mirasını sürdürürken, sürdürülebilir ve lüks bir sürüş deneyimi sunmayı da hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.