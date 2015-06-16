Land Rover'ın geliştirdiği akıllı telefon uygulaması, oyun benzeri kontrol getiriyor

Son yıllarda ayrılmaz parçamız haline gelen akıllı telefonlar, İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover'ın yeni uygulamasıyla araç kullanma noktasında da aktif olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen uygulama, son model Land Rover modellerinin aynı bir oyun oynuyormuş gibi akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesine (Gaz, fren, vites ve direksiyon) imkan tanıyor. 10 metre mesafe içerisinde kablosuz şekilde görev yapan ve güvelik nedeniyle sadece saatte 6 km hız ile çalışma gösteren sistem, kapıların açılmayacağı kadar dar park yerlerinden aracı çıkartma ya da zorlu arazilerde aracın altını vurmadan daha iyi bir görüş açısıyla hareket ettirme gibi faydalı kullanım alanları ortaya koyuyor.

Akıllı telefon uygulamasını tanıtan Landr Rover'ın hazırladığı açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Video içerisinde yine prototip olarak geliştirme aşamaları devam eden dar sokaklarda otomatik U-Dönüşü yapma sistemi de gözler önüne seriliyor.