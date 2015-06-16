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Land Rover'ın geliştirdiği akıllı telefon uygulaması, oyun benzeri kontrol getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Land Rover'ın geliştirdiği akıllı telefon uygulaması, oyun benzeri kontrol getiriyor
 
Son yıllarda ayrılmaz parçamız haline gelen akıllı telefonlar, İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover'ın yeni uygulamasıyla araç kullanma noktasında da aktif olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor.
Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen uygulama, son model Land Rover modellerinin aynı bir oyun oynuyormuş gibi akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesine (Gaz, fren, vites ve direksiyon) imkan tanıyor. 10 metre mesafe içerisinde kablosuz şekilde görev yapan ve güvelik nedeniyle sadece saatte 6 km hız ile çalışma gösteren sistem, kapıların açılmayacağı kadar dar park yerlerinden aracı çıkartma ya da zorlu arazilerde aracın altını vurmadan daha iyi bir görüş açısıyla hareket ettirme gibi faydalı kullanım alanları ortaya koyuyor.
Akıllı telefon uygulamasını tanıtan Landr Rover'ın hazırladığı açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Video içerisinde yine prototip olarak geliştirme aşamaları devam eden dar sokaklarda otomatik U-Dönüşü yapma sistemi de gözler önüne seriliyor.

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mc191 4 yıl
Türkiye de kendini ezen biri cikmazsa ben de bir sey bilmiyorum
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Yürürken arabayı yanımda gezdiririm ben, ipte bağlarım
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CozgurY 4 yıl
hahaha arkadaşlar yorumları okudumda baya güldüm:))
fakat şaka maka aslında çok güzel bir özellik olmuş özellikle böylesine büyük bir arabada park yerlerinde ciddi bir rahatlık olur:)
birde bu kadar para verdiğin arabada acaba dönermi dönmezmi geçermi geçmezmi demeye gerek yok inip sağına soluna baka baka götürmek ilginç olur:)) sonra cızdırıp iç yakmaya gerek yok:)
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sadri.abi 4 yıl
7 serisi de benzerini yaptı bunun.
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Yürürken arabayı yanımda gezdiririm ben, ipte bağlarım
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some_times 4 yıl
mc191
Türkiye de kendini ezen biri cikmazsa ben de bir sey bilmiyorum

Aynen başta sen ezersin kendini.
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mc191 4 yıl some_times
some_times

mc191

Türkiye de kendini ezen biri cikmazsa ben de bir sey bilmiyorum


Aynen başta sen ezersin kendini.


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Kami Kaze 4 yıl
Tek kişi yeter park ederken "gel abi gel gel gel hop tamam"
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WmGMD 4 yıl
Ulan ne insan korkutulur ha düşünseniz arkadaş akraba bir yere gittiniz.Tam binecekler ileri geri :D
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CVenturas 4 yıl
araç hackleme geliyor..
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DOMIX 4 yıl
km garantili land kilidi kırılır
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muratbkk 4 yıl
Uzaktan kumandalı Land Rover yapmış adamlar, son zamanlarda akıllı araba teknolojileri arasında en adam gibi işe yarayacak uygulama. Helal olsun.
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mc191 4 yıl
Türkiye de kendini ezen biri cikmazsa ben de bir sey bilmiyorum
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turbobenzin06 4 yıl mc191
kaynanasına şaka yaparken ezdi.

kumandalı araba şakaları.

babamın kumandalı arabası var bikere tmm mı .s yapan çocuklar.

kocasıyla kavga etti telefon uygulamasından aracı duvara çarptırdı.

telefonum çalındı arabamıda çalarlarsa...
.
...
.
.
..
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Y.S.E 4 yıl
Teknoloji böyle kullanılır demiş adamlar
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