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Lava'nın Intel Atom işlemcili ikinci akıllı telefonu XOLO X700 ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Intel Atom işlemcili ilk akıllı telefonun üreticisi olan Lava, XOLO X900'ün ardından x86 mimarili yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birkaç gün önce Homeshop18 adlı bir çevrimiçi alışveriş sitesinde kısa süreliğine listelenen XOLO X700, firmanın Atom yongasından gücünü alan ikinci telefonu olacak.
4.3 inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekran, 1.2GHz hızında Intel Atom işlemci, LED flaşlı 5MP arka kamera, VGA görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, HSPA+ 21Mbps mobil veri aktarım hızı, 1GB RAM, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, çift SIM kart slotu ve 2,000 mAh pille donatılan X700, tek çekirdekli, Hyper-Threading teknolojisini destekleyen Medfield işlemcinin saat hızı düşürülmüş bir sürümünü beraberinde getirecek. Intel'in anlaşmalı üreticileriyle paylaştığı referans dizaynının dışına çıkan Lava, 4 inç ekran, 1.6GHz işlemci, 8MP kamera, Gingerbread işletim sistemi sürümü ve dört kapasitif tuşun eşlik ettiği X900'ün daha ucuz bir alternatifiyle ortaklık kurduğu yarı iletken devinin çözümlerini Hindistan'da daha geniş kitlerlerle buluşturmaya çalışacak.
Halihazırda Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini alan XOLO X900'ü 17,500 Hindistan rupisine satın almak mümkün. Çift SIM kartlı 4.3 inçlik X700 ise; 14,000 rupi, yani 260$ seviyesinden tüketicinin beğenisine sunulacak. Henüz Santa Clara merkezli Intel'ın işbirliğine gittiği Motorola ve ZTE gibi büyük markalar dahi Atom işlemcilere yeterli ilgiyi göstermezken Hindistanlı Lava'nın bütçe dostu ikinci bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanması oldukça şaşırtıcı. X700'un önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor. 

http://telecomgyaan.com/2012/10/lava-xolo-x700-price-in-india-xolo-x700-1-2ghz-intel-processor-4-3-inch-screen/ Yorum Yaz
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quzman 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.

Hocam , kastın bunu yapan mühendislerin cünüp olmamasıysa o kolay .
Ama telefon sevaptır gibi bir fetva bekliyorsan daha çok beklersin :)
DH Misafiribiz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım....
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Rockmania01 7 yıl
İntel Atom Platformu Resmen fiyasko oldu küçük bilgisayarlardan sinema bilgisayarlarından telefona kadar düşürdü atomu yani bu kadar güçsüz bir şeyi büyük işlerde kullanmasalardı keşke.
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lazloo 7 yıl
Gingerbread mı?
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i3e 7 yıl
DH Misafiri
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.

senin gibi mallar olduğu sürece ilerleyemeyiz onu biliyorum işte.
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sertacarslan 7 yıl
Intel finanse ediyordur Lava'yı. Zararını telafi ediyordur, hatta üzerine birkaç on milyon dolar hibe etmiştir, ucuza kapatmıştır. Dünyada marka imajını zedelemeden, muhtemelen örneklemeyle seçilmiş bu pazarda piyasa tecrubesi kazanıyorlar. Akıllıca...
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DH Misafiri 7 yıl
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor.
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meego 7 yıl
ace benziyor...
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depeche35 7 yıl
İslami koşullara uygun telefon şart tabi....
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Peregrino 7 yıl
islami telefon nedir hocam sizin yerinize namaz mi kilsin.
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med_cezir91 7 yıl
lava da kim ola
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quzman 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.

Hocam , kastın bunu yapan mühendislerin cünüp olmamasıysa o kolay .
Ama telefon sevaptır gibi bir fetva bekliyorsan daha çok beklersin :)
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DH Misafiri 7 yıl
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.
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FERFEROS 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.

Bu da yeni çıktı.
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Amedra 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.

Misafir...
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Surprise Mothafucka 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
biz ne zaman islami şartlarda telefon yapacağız ? elin çinlisi bile telefon yapıyor. islami koşullara özel yeni modeller lazım.

bunu bi kenara koyun
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