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League of Legends Dünya Şampiyonası’nı Team Razer SKT kazandı

Best of Five Series finallerinde Samsung Galaxy’i mağlup eden "SK Telecom T1" (SKT), League of Legends Dünya Şampiyonası’nı ve 2 milyon dolarlık ödülü kazanan isim oldu.
2 yıl
2,4b
1
4
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Staples Center’da gerçekleştirilen, 18 binden fazla seyircinin ve milyonlarca online izleyicinin takip ettiği karşılaşmada Samsung Galaxy’i 3-2 skorla yenerek seri finalini kazanan Team Razer SKT, böylelikle tacını korudu ve 4 yılda 3 dünya finalini kazanmayı başardı.
SKT adına açıklama yapan, kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve istikrarı sayesinde League of Legends’ın "Michael Jordan"ı olarak anılan Lee "Faker" Sang-hyeok, etkinlikten duyduğu memnuniyeti "Kesinlikle, bu Amerika’da League of Legends için şimdiye kadar gerçekleşen en önemli eSpor olayıydı.” cümlesiyle dile getirdi.
Team Razer çatısı altında toplanan tüm takımlar gibi SKT’in oyuncuları da Razer’ın fare, klavye, kulaklık, konsol kontrolcüsü ve diğer aksesuarları kullanıyorlar. "Faker" ise şimdiye kadar yapılmış en hassas fare olduğu için DeathAdder Elite kullanmaya başladı.

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MegaWolt38 2 yıl
Bu oyunlar mı bana hitap etmiyor, biz mi yaşlandık anlamadım.
Yiyorsa Red Alert 2'de gelin gençler.
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Tihilu 2 yıl
Her sezon gittikçe kolaylaşan ve 13-15 yaşındaki çocuklardan ana-avrat küfür yediğiniz bir oyun oldu League of Legends. Sezon 2'de ortasında başlamıştım. Sezon 4'e kadar çok güzel bir oyundu fakat gün geçtikçe kitlesi arttıkça zevkini yitirdi. Şuan CS:GO , BF4-BF1 bana göre LoL'den çok daha fazla zevk alabileceğiniz oyunlar.
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just4w0n 2 yıl
Lets go smoke as invis gang (Long live Dota kappa)
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MegaWolt38 2 yıl
Bu oyunlar mı bana hitap etmiyor, biz mi yaşlandık anlamadım.
Yiyorsa Red Alert 2'de gelin gençler.
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