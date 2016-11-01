League of Legends Dünya Şampiyonası’nı Team Razer SKT kazandı

Staples Center’da gerçekleştirilen, 18 binden fazla seyircinin ve milyonlarca online izleyicinin takip ettiği karşılaşmada Samsung Galaxy’i 3-2 skorla yenerek seri finalini kazanan Team Razer SKT, böylelikle tacını korudu ve 4 yılda 3 dünya finalini kazanmayı başardı.

SKT adına açıklama yapan, kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve istikrarı sayesinde League of Legends’ın "Michael Jordan"ı olarak anılan Lee "Faker" Sang-hyeok, etkinlikten duyduğu memnuniyeti "Kesinlikle, bu Amerika’da League of Legends için şimdiye kadar gerçekleşen en önemli eSpor olayıydı.” cümlesiyle dile getirdi.

Team Razer çatısı altında toplanan tüm takımlar gibi SKT’in oyuncuları da Razer’ın fare, klavye, kulaklık, konsol kontrolcüsü ve diğer aksesuarları kullanıyorlar. "Faker" ise şimdiye kadar yapılmış en hassas fare olduğu için DeathAdder Elite kullanmaya başladı.