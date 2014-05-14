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Legion Meter projesi akıllı telefonunuzu yüzde 92 daha hızlı şarj etme iddiasında

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Legion Meter projesi akıllı telefonunuzu yüzde 92 daha hızlı şarj etme iddiasında

Kısa süre önce USB kablolardaki veri akışını keserek daha hızlı şarj imkanı sunabilen DouBBle Time adlı proje ile tanışmıştık. Bu kez aynı fikir farklı bir proje ile karşımızda.

Legion Meter projesi bilgisayarın USB çıkışına takılarak akllı telefonun ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu ve kapasitesini ölçerek gelen enerjiyi buna göre dengeliyor. Ancak bu projelerin bilgisayardan mobil cihazları şarj etme konusunda verimli olduğunu belirtelim. Zira prizden şarjlarda etki nispeten daha az oluyor. 

Legion Meter bünyesinde mini bir multimetre barındırıyor ve voltaj, akım, enerji ve milliwatt/saat değerlerini OLED ekranı üzerinden gösterebiliyor. Akıllı telefonun ihtiyacı olan enerjiye göre akımı ayarlıyor ve aynı zamanda enerji verimliliği de sağlıyor. 

Legion Meter, iPhone 4 ve 4S modellerinde bilgisayardan yüzde 92 daha hızlı şarj imkanı sunabiliyor. Ancak prizden bu rakam yüzde 10'a kadar düşüyor. iPad/iPad mini modelleri bilgisayardan şarj olamazken, prizden ise yüzde 34 daha hızlı şarj olabiliyor.  Android akıllı telefonlar ise Legion Meter ile bilgisayardan yüzde 88 oranında daha hızlı şarj imkanı sunabiliyor. 

Legion Meter Kickstarter platformunda aradığı bağışın 15 kat fazlasını toplamış durumda ve daha tamamlanmadan gerçekleşmeyi garantiledi. 40$ ve üzeri bağışlarda Legion Meter hediye ediliyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/plxdevices/legion-meter-charge-your-smartphone-92-faster Yorum Yaz
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GylR? 5 yıl en beğenilen
Şarj süresini kısaltmaya çalışmak yerine kullanım süresini uzatacak çözümler üretmeye çalışsalar daha yararlı olacak.
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mehmedaltair 5 yıl
Zaten kernel içinde usb fast charge diye bir özellik var onunla birebir aynı şey hem donanıma da ihtiyaç yok
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SteveMeade 5 yıl
Zaten etse etse iphone'un miniminnacık bataryasını %92 daha hızlı şarj eder
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Lazeran 5 yıl
piller zaten okdr hizli sarj olabilse o cihazi gerek olmadan olurlardi zaten haberi incelerseniz prizden sarj etmede sadece %10 hizlanma var yani fos bir teknoloji
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Fırat.Duran 5 yıl
Batarya teknolojisini ilerletmeleri lazım artık. Her sene yeni bir işlemci ekran teknolojisi çıkıyor ama batarya hala aynı...
Hızlı şarj etmekte önemlidir fakat daha uzun kullanım sağlayan batarya herkez için daha iyi olacaktır.
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furkant1 5 yıl
Banyoda yüksek akımlı priz, odamda normal priz var. Banyoda yüksek akımlı prize bağlayınca çok çok daha çabuk şarj oluyor. Ama pile ne kadar zarar verir orasını bilmiyorum.
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Umutcan 5 yıl
Bataryaların ömür döngülerine ne derecede etki yapıyor acaba. Bataryaların ölmesini hızlandırıyorsa pek te bir anlamı olmaz gibi.
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OldGamers86 5 yıl
Batarya sürelerinin uzaması lazım gelirken...
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Gece772 5 yıl
Yeni batarya üretim yok hızlı şarj etme ürünleri fazla çıkıyor garip
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GylR? 5 yıl en beğenilen
Şarj süresini kısaltmaya çalışmak yerine kullanım süresini uzatacak çözümler üretmeye çalışsalar daha yararlı olacak.
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