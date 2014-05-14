Legion Meter projesi akıllı telefonunuzu yüzde 92 daha hızlı şarj etme iddiasında





Kısa süre önce USB kablolardaki veri akışını keserek daha hızlı şarj imkanı sunabilen DouBBle Time adlı proje ile tanışmıştık. Bu kez aynı fikir farklı bir proje ile karşımızda.





Legion Meter projesi bilgisayarın USB çıkışına takılarak akllı telefonun ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu ve kapasitesini ölçerek gelen enerjiyi buna göre dengeliyor. Ancak bu projelerin bilgisayardan mobil cihazları şarj etme konusunda verimli olduğunu belirtelim. Zira prizden şarjlarda etki nispeten daha az oluyor.





Legion Meter bünyesinde mini bir multimetre barındırıyor ve voltaj, akım, enerji ve milliwatt/saat değerlerini OLED ekranı üzerinden gösterebiliyor. Akıllı telefonun ihtiyacı olan enerjiye göre akımı ayarlıyor ve aynı zamanda enerji verimliliği de sağlıyor.





Legion Meter, iPhone 4 ve 4S modellerinde bilgisayardan yüzde 92 daha hızlı şarj imkanı sunabiliyor. Ancak prizden bu rakam yüzde 10'a kadar düşüyor. iPad/iPad mini modelleri bilgisayardan şarj olamazken, prizden ise yüzde 34 daha hızlı şarj olabiliyor. Android akıllı telefonlar ise Legion Meter ile bilgisayardan yüzde 88 oranında daha hızlı şarj imkanı sunabiliyor.





Legion Meter Kickstarter platformunda aradığı bağışın 15 kat fazlasını toplamış durumda ve daha tamamlanmadan gerçekleşmeyi garantiledi. 40$ ve üzeri bağışlarda Legion Meter hediye ediliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/plxdevices/legion-meter-charge-your-smartphone-92-faster