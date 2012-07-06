Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, 30M dolara Brezilya'ya üretim ve dağıtım tesisi kuruyor

6 yıl
1,7b
1
7
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, son yıllarda ekonomik yapısıyla isminden sıkça bahsettiren Brezilya’a üretim ve dağıtım konusunda iki tesis kurulumu için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Lenovo, kuracağı tesislerde Brezilya pazarı için masaüstü ve dizüstü bilgisayar üretimi yapacağını ve pazardaki payını uzun vadede iki katına çıkarmayı planlıyor. Lenovo’nın Brezilya’ya önem vermesinin temel sebebini hemen not düşelim; Brezilya, şu anda dünyanın en büyük 3.bilgisayar pazarı ve Lenovo’nın Güney Amerika’daki Pazar payı sadece %3,6 yani bölgenin 9.büyüğü.
Bir süre önce Lenovo’nın Asya-Pasifik ve Güney Amerika’dan sorumlu başkanı Milko Van Duijil, Lenovo’nın Brezilya’da bölgesel bir tesis kurmadan rekabetçi olamayacağını ifade ederek, Lenovo’nın bölgeye yatırım yapması gerektiğine dikkat çekmişti.
30 milyon dolarlık yatırımla Sao Paulo bölgesinin küçük yerleşim yerinden biri olan Itu’ya inşaa edilecek yeni tesisler toplam 325,000 metrekare alanı kaplayacak ve Aralık 2012’de operasyona başlayacak. Lenovo, kuracağı tesislerin tam kapasite çalışmasıyla birlikte 700 işçiye istihdam sağlanacağını ifade ediyor.
Hatırlanacağı üzere bir süre önce Foxconn, Brezilya’da iPhone ve iPad üretimi için Apple ile birlikte yatırım yapmış; Microsoft da geçtiğimiz eylül ayında Manaus’da Xbox 360’ın üretimine başlanacağını duyurmuştu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatality1907 6 yıl
nurettinaz
Lenovo yu cok seviyorum kalite ve IBM tecrubesi bu kadar bozulmadan ustune katilarak goturulebilirdi. Adamlarda bunu basardi. Bence bu uretim tesisini ulkemize koymlarini daha cok tercih ederdim ancak burada siyasi buyuklerimizin bazi seylere el atmasi devreye girdiginden yerinin burasi olmadigini dusunup susuyorum.

bi bitmediniz... pclabs.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Lenovo yu cok seviyorum kalite ve IBM tecrubesi bu kadar bozulmadan ustune katilarak goturulebilirdi. Adamlarda bunu basardi. Bence bu uretim tesisini ulkemize koymlarini daha cok tercih ederdim ancak burada siyasi buyuklerimizin bazi seylere el atmasi devreye girdiginden yerinin burasi olmadigini dusunup susuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Lenovo'nun uzun zamandır istediği ve hedeflediği olan PC dünyasındaki 1 numaralı marka olma isteği, bu yaptığı atılımlar ile bu hedefin güçlendirileceğine benziyor..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Lenovo'nun uzun zamandır istediği ve hedeflediği olan PC dünyasındaki 1 numaralı marka olma isteği, bu yaptığı atılımlar ile bu hedefin güçlendirileceğine benziyor..

Lenovo'nun öyle bir hedefi olacağını zannetmiyorum.Önünde çok büyük rakipler var.En azından Asus ve Apple bunlardan sadece ikisi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim