Lenovo, 30M dolara Brezilya'ya üretim ve dağıtım tesisi kuruyor

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, son yıllarda ekonomik yapısıyla isminden sıkça bahsettiren Brezilya’a üretim ve dağıtım konusunda iki tesis kurulumu için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Lenovo, kuracağı tesislerde Brezilya pazarı için masaüstü ve dizüstü bilgisayar üretimi yapacağını ve pazardaki payını uzun vadede iki katına çıkarmayı planlıyor. Lenovo’nın Brezilya’ya önem vermesinin temel sebebini hemen not düşelim; Brezilya, şu anda dünyanın en büyük 3.bilgisayar pazarı ve Lenovo’nın Güney Amerika’daki Pazar payı sadece %3,6 yani bölgenin 9.büyüğü.

Bir süre önce Lenovo’nın Asya-Pasifik ve Güney Amerika’dan sorumlu başkanı Milko Van Duijil, Lenovo’nın Brezilya’da bölgesel bir tesis kurmadan rekabetçi olamayacağını ifade ederek, Lenovo’nın bölgeye yatırım yapması gerektiğine dikkat çekmişti.

30 milyon dolarlık yatırımla Sao Paulo bölgesinin küçük yerleşim yerinden biri olan Itu’ya inşaa edilecek yeni tesisler toplam 325,000 metrekare alanı kaplayacak ve Aralık 2012’de operasyona başlayacak. Lenovo, kuracağı tesislerin tam kapasite çalışmasıyla birlikte 700 işçiye istihdam sağlanacağını ifade ediyor.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Foxconn, Brezilya’da iPhone ve iPad üretimi için Apple ile birlikte yatırım yapmış; Microsoft da geçtiğimiz eylül ayında Manaus’da Xbox 360’ın üretimine başlanacağını duyurmuştu.