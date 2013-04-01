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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, 30-inç ekran boyutuna sahip yeni profesyonel ekran modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız dünyaca ünlü Lenovo firması, 30-inç ekran boyutuna sahip yeni geniş açı ekran modelini duyurdu.
Lenovo tarafından duyurulan ve ThinkVision LT3053p ismine sahip olan geniş açı LCD ekran modeli, daha çok profesyonel video ve fotoğraf işleri için geliştirilmiş durumda. Üzerinde 30-inç 2560x1600 LED arka aydınlatmalı AH-IPS panel yer alan model, 16:10 en/boy ve 1000:1 kontrast oranına, 6ms tepki süresine, 350 cd/m2 parlaklık değerine, yatayda ve dikeyde 178° görüş açısına ve Adobe RGB renk gamutunun %99'unu kapsama kapasitesine sahip. İşlemler sırasında yanal ve dikey ışıkları kesmeye ya da azaltmaya yaratan özel ekran aparatı ile beraber gelen ThinkVision LT3053p, pivot özelliği ie dikey konumda kullanılabiliyor ve ayarlanabilir ayak yapısıyla en uygun kullanım durumuna getirilebiliyor.
Üzerinde, Analog, Dual-Link, DVI-D, HDMI1.4/MHL, USB3.0/2.0 ve Display Port 1.2 gibi zengin bağlantı seçenekleri yer alan Lenovo ThinkVision LT3053p ekran modeli, 1,728$ fiyat etiketine sahip olarak Japonya'da satılmaya başlandı. Ürünün diğer bölgelerde satışı hakkında ise bir açıklama yer almıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/lenovo_thinkvision_lt3053p_30_inch_widescreen_lcd_monitor.html Yorum Yaz
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burakesan 6 yıl
İçindeki panel %100 LG (%99 değil) ona göre yorum yapın
Şuan üretilen Eizo monitörlerin panelleri de %100 LG
Kalitesiz panelleri LG kendisi kullandığı için LG monitörlerin %99 çöp üründür %1 ni piyasada bulamazsınız
Örnek LG-27EA83 (65 watt maşallah) amazon.com/...

Kanıt? Kendin kullanıp, gördün mü? İki monitörü de yan yana koyup test etme şansın oldu mu? Bu şartlardan hiçbirini yerine getiremediysen, söylediklerinin 'kocakarı' laflarından hiçbir farkı olmaz, bu da böyle biline.
Tepkime süresi konusunda LG'ye laf atabilirsin (çoğu monitöründe aynı sıkıntıyı yaşadım, özellikle de P serisinde, bilenler bilir, hani şu koyu kırmızı TN panel, Led aydınlatmalı olanlar) ancak, renk gamutu konusunda bilip bilmeden konuşman çok çirkin. Elinizde herhangi bir kanıt olmadan veya kendiniz görüp, test etmeden görüş paylaşımında bulunmayın, yanlış bilgi paylaşımı yapıyorsunuz.
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onyilmaz 6 yıl
dell U3014'ten farki ne ?
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yenerbalcı 6 yıl
İçindeki panel %100 LG (%99 değil) ona göre yorum yapın

Şuan üretilen Eizo monitörlerin panelleri de %100 LG
Kalitesiz panelleri LG kendisi kullandığı için LG monitörlerin %99 çöp üründür %1 ni piyasada bulamazsınız

Örnek LG-27EA83 (65 watt maşallah)
amazon.com/...
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artenis 6 yıl
kendi alanında bu marka ile fiyaztı yuksek tutmus, ancak kapasite ve özellikler cezbedici
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Batuist 6 yıl
japonya pazarında bu tutmaz.. japonyada eizo gibi bir marka varken kimse bu çin markasını almaz sanırım...
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r4deon 6 yıl
şehir içlerindeki ankesörlü telefonlara benzemiş dışı gayet güzel olmus açıkcası :)
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