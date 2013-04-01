Lenovo, 30-inç ekran boyutuna sahip yeni profesyonel ekran modelini duyurdu





Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız dünyaca ünlü Lenovo firması, 30-inç ekran boyutuna sahip yeni geniş açı ekran modelini duyurdu.

Lenovo tarafından duyurulan ve ThinkVision LT3053p ismine sahip olan geniş açı LCD ekran modeli, daha çok profesyonel video ve fotoğraf işleri için geliştirilmiş durumda. Üzerinde 30-inç 2560x1600 LED arka aydınlatmalı AH-IPS panel yer alan model, 16:10 en/boy ve 1000:1 kontrast oranına, 6ms tepki süresine, 350 cd/m2 parlaklık değerine, yatayda ve dikeyde 178° görüş açısına ve Adobe RGB renk gamutunun %99'unu kapsama kapasitesine sahip. İşlemler sırasında yanal ve dikey ışıkları kesmeye ya da azaltmaya yaratan özel ekran aparatı ile beraber gelen ThinkVision LT3053p, pivot özelliği ie dikey konumda kullanılabiliyor ve ayarlanabilir ayak yapısıyla en uygun kullanım durumuna getirilebiliyor.

Üzerinde, Analog, Dual-Link, DVI-D, HDMI1.4/MHL, USB3.0/2.0 ve Display Port 1.2 gibi zengin bağlantı seçenekleri yer alan Lenovo ThinkVision LT3053p ekran modeli, 1,728$ fiyat etiketine sahip olarak Japonya'da satılmaya başlandı. Ürünün diğer bölgelerde satışı hakkında ise bir açıklama yer almıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/lenovo_thinkvision_lt3053p_30_inch_widescreen_lcd_monitor.html