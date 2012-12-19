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Lenovo, 5-inç HD ekranlı, Exynos 4 Quad platformlu ve 2 GB RAM'li K860i'yi tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hazırladığı dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerle gayet yakından tanınan Lenovo, K860'ın güncellenmiş bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz K860i modeliyle karşımıza çıktı. K860i'de, işlemci çalışma frekansı, RAM miktarı ve dahili depolama alanı gibi hususlarda gelişmeler göze çarpıyor.
Lenovo K860i'ye, 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformu hayat veriyor. K860 ile K860i, üzerinde Samsung imzası olan bu platformu paylaşmakla beraber işlemci çalışma frekansının 200 MHz arttırıldığı görülüyor. Bu bilgilere ilaveten K860i'de RAM miktarı 2 GB, dahili depolama alanı 16 GB. K860'a göre RAM miktarı ve dahili depolama alanı tam 2 kat arttırılmış durumda.
5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefon, K860 ile benzer şekilde Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise Full HD video kaydı yapabilen 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilen K860i'nin bataryasının 2.250 mAh kapasiteli olduğunu belirtelim.
Lenovo, K860i'nin fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamış.

http://mobile.zol.com.cn/342/3424573.html?ystfuv Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar on numara beş yıldız bi telefon.bu telefonu getirtebilecek varsa akmak62@gmail.com adresinden ulaşsın lütfen.teşekkürler
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depeche35 6 yıl
Tırt................
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Mazzini 6 yıl
regaibyigit.
alttaki butonları bu kadar çirkin yapmak için yok uğraşmışlar sanırım

Dostum apple saolsun her şeklin her dış ve iç açının her daire ve yuvarlağın patentini aldığı için adamlara malzeme kalmamış suç kimde ???
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die_caprio 6 yıl
adam herşeyi bırakmış buton şekline takılmış.

sen gelme kardeşim
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regaibyigit. 6 yıl
alttaki butonları bu kadar çirkin yapmak için yok uğraşmışlar sanırım
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Mr Worldwide 6 yıl
Exynos 4 quad in exploid i var apk aracılığıyla root edebiliyorsunuz umarım ona göre hazırlanır
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Normsoner 6 yıl
android 4.0 ?
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hooper 6 yıl
K860 gibi Türkiye'de pek bulunmaz, çinden getirilir, fiyatı dagayet makul olur o zaman
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jakops. 6 yıl
İyi fiyat=Satış patlaması
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CertificatedStaff 6 yıl
iyibi fiyatla gelirse başarılı olur
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