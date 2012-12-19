Lenovo, 5-inç HD ekranlı, Exynos 4 Quad platformlu ve 2 GB RAM'li K860i'yi tanıttı

Hazırladığı dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerle gayet yakından tanınan Lenovo, K860'ın güncellenmiş bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz K860i modeliyle karşımıza çıktı. K860i'de, işlemci çalışma frekansı, RAM miktarı ve dahili depolama alanı gibi hususlarda gelişmeler göze çarpıyor.



Lenovo K860i'ye, 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformu hayat veriyor. K860 ile K860i, üzerinde Samsung imzası olan bu platformu paylaşmakla beraber işlemci çalışma frekansının 200 MHz arttırıldığı görülüyor. Bu bilgilere ilaveten K860i'de RAM miktarı 2 GB, dahili depolama alanı 16 GB. K860'a göre RAM miktarı ve dahili depolama alanı tam 2 kat arttırılmış durumda.

5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefon, K860 ile benzer şekilde Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise Full HD video kaydı yapabilen 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilen K860i'nin bataryasının 2.250 mAh kapasiteli olduğunu belirtelim.



Lenovo, K860i'nin fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamış.



http://mobile.zol.com.cn/342/3424573.html?ystfuv