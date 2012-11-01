Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi

Akıllı telefon ve tablet üreticisi Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlik kapsamında beş yeni akıllı telefonunu teknoloji meraklılarına sergiledi: K860, S880, P700i, S560 ve A60 Plus. Şimdi etkinlikte sergilenen her bir modelin öne çıkan başlıca detaylarını sizler için gündeme getirelim:



Lenovo K860



K860, Lenovo'nun dört çekirdekli işlemciye sahip ilk akıllı telefonu olarak nitelendiriliyor.



HSPA desteği



32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad (4412) platformu

Mali-400MP grafik birimi

1 GB RAM, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu



Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi



5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran, Corning Gorilla Glass



8 MP ana kamera, 2 MP ön kamera, çift LED flaş, Full HD video kaydı

2.250 mAh batarya

Lenovo S880



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S880'in 5-inç'lik ekranında 480 x 800 piksel çözünürlüğün tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. GSM Arena ekibinden gelen ilk bilgiler ekranın çok da kötü görünmediği yönünde. Ancak HD ekranlı bir modelle yan yana karşılaştırma yapınca durumlar değişebilir.

HSPA desteği



1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6575 çipset

PowerVR SGX531 grafik birimi



512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu



Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi

5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran

5 MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı

Çift sim kart desteği

2.250 mAh batarya

Lenovo P700i

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HSPA desteği



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6577 çipset

PowerVR SGX531 grafik birimi

512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu



Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi

4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran

5 MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı

Çift sim kart desteği



2.500 mAh batarya



Lenovo S560

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HSPA desteği



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6577 çipset

PowerVR SGX531 grafik birimi

512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu



Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi

4.0-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran

5 MP arka kamera, VGA ön kamera, 480p video kaydı

Çift sim kart desteği



2.000 mAh batarya



Lenovo A60 Plus

Tam Boyutta Gör Lenovo'nun A60 Plus modelinde çift çekirdekli işlemci yer almasına rağmen arayüzde ara sıra kasılmaların olduğu vurgulanmış. HSPA desteği



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6577 çipset

PowerVR SGX531 grafik birimi

256 MB RAM, 512 MB ROM, microSD kart slotu



Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi

3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran

2 MP arka kamera, 480p video kaydı



Çift sim kart desteği



1.500 mAh batarya

Akıllı telefonlar 120$ ile 530$ arasında değişen fiyat etiketleriyle çok yakında Hindistan pazarına giriş yapacak. En düşük fiyat etiketine model A60 Plus, en yüksek fiyat etiketine sahip model ise Lenovo'nun amiral gemisi K860 olacak.



http://www.gsmarena.com/lenovo_k860_s880_p700i_s560_a60-review-841.php