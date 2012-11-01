Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
567
1
14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon ve tablet üreticisi Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlik kapsamında beş yeni akıllı telefonunu teknoloji meraklılarına sergiledi: K860, S880, P700i, S560 ve A60 Plus. Şimdi etkinlikte sergilenen her bir modelin öne çıkan başlıca detaylarını sizler için gündeme getirelim:
Lenovo K860
Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör
K860, Lenovo'nun dört çekirdekli işlemciye sahip ilk akıllı telefonu olarak nitelendiriliyor.
  • HSPA desteği
  • 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad (4412) platformu
  • Mali-400MP grafik birimi
  • 1 GB RAM, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu
  • Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi
  • 5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran, Corning Gorilla Glass
  • 8 MP ana kamera, 2 MP ön kamera, çift LED flaş, Full HD video kaydı
  • 2.250 mAh batarya

Lenovo S880
Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör

S880'in 5-inç'lik ekranında 480 x 800 piksel çözünürlüğün tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. GSM Arena ekibinden gelen ilk bilgiler ekranın çok da kötü görünmediği yönünde. Ancak HD ekranlı bir modelle yan yana karşılaştırma yapınca durumlar değişebilir.
  • HSPA desteği
  • 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6575 çipset
  • PowerVR SGX531 grafik birimi
  • 512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu
  • Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi
  • 5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran
  • 5 MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı
  • Çift sim kart desteği
  • 2.250 mAh batarya

Lenovo P700i
Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör

  • HSPA desteği
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6577 çipset
  • PowerVR SGX531 grafik birimi
  • 512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu
  • Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi
  • 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran
  • 5 MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı
  • Çift sim kart desteği
  • 2.500 mAh batarya

Lenovo S560
Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör

  • HSPA desteği
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6577 çipset
  • PowerVR SGX531 grafik birimi
  • 512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, microSD kart slotu
  • Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi
  • 4.0-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran
  • 5 MP arka kamera, VGA ön kamera, 480p video kaydı
  • Çift sim kart desteği
  • 2.000 mAh batarya

Lenovo A60 Plus
Lenovo, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 5 yeni akıllı telefonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör
Lenovo'nun A60 Plus modelinde çift çekirdekli işlemci yer almasına rağmen arayüzde ara sıra kasılmaların olduğu vurgulanmış.
  • HSPA desteği
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, MTK 6577 çipset
  • PowerVR SGX531 grafik birimi
  • 256 MB RAM, 512 MB ROM, microSD kart slotu
  • Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran
  • 2 MP arka kamera, 480p video kaydı
  • Çift sim kart desteği
  • 1.500 mAh batarya

Akıllı telefonlar 120$ ile 530$ arasında değişen fiyat etiketleriyle çok yakında Hindistan pazarına giriş yapacak. En düşük fiyat etiketine model A60 Plus, en yüksek fiyat etiketine sahip model ise Lenovo'nun amiral gemisi K860 olacak.


http://www.gsmarena.com/lenovo_k860_s880_p700i_s560_a60-review-841.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
syl43 7 yıl
TÜRKİYEDE FİYATLARI NASIL OLR ACABA ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Rekabet iyidir. Hele de vizyonlu bir firma ile;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 7 yıl
rem konusunda biraz pintilik var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 7 yıl
Ekran parlaklığı sanki düzeyin üstünde geldi bana yani kaliteli gibi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 7 yıl
mali 400 GPU nun mhz i belli değil ! , 256 mb ram li telefon üretmiş ve halen PowerVR SGX531 i GPU olarak millete sunuyorlar. gelişme yok - hindistan imalı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 7 yıl
Lenovo K860 fiyatı lazım, incelemek lazım.Türkiyeye gelirmi bilmek de lazım. Ama Nexus 4 f/p olyında ortalığı silip götürür ve tüm dengeleri alt üst eder gibi....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Tasarımları çok sıradışı olmasa da Lenovo güvencesi sağlamlığı ve yazılıma olan katkılarıyla bence incelenmesi gereken ürünler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tony 7 yıl
Lenovo 2011'de 30 milyar dolar kar etmişti yanılmıyorsam, zira dizüstüleri F/P ürünü olduğu için çok sattı. Telefonda da aynı başarıyı yakalayabilir belki, ama 5 model birden çıkarması dezavantaj olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 7 yıl
s560 ın tipi iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dorota 7 yıl
o koskoca lenovo yazıları olmasaymış iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 7 yıl
Pil olmadıktan sonra yok baba yok olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmert 7 yıl
direk batarya değerlerine odaklandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Runaway  7 yıl
Eğer daha önce pazarda bulunmayan bir marka pazardaki söz sahibi firmaların arasına girmek istiyorsa ya fiyatları düşük tutararak yüksek performans sağlayacak yada estetik açıdan hoş tasarımlı telefonlar üretecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 7 yıl
Lenovo batarya konusunda Htc'den daha cömert
Edit ekran boyunu yeni gördüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
567 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung SyncMaster Sa950 3D "Estetik ve Teknoloji bir arada!" LCD Monitör video inceleme 7 yıl HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim