Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2

Bu yıl akıllı telefon pazarında ilk beş listesinden düşen ve ülkesinin diğer üreticilerinin gerisinde kalan Lenovo, farklı segmentlere hitap eden modelleri ile çıkış yakalamaya çalışıyor. Firmanın yeni Vibe C2 modeli bunlardan birisi.

Lenovo Vibe C2 biraz ilginç bir telefon zira Motorola’nın giriş seviyesindeki Moto E modelini temel alıyor. Daha önceki sızıntılarda Lenovo’nun Moto E 2016 olarak yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceği gündeme gelmişti. Görülen o ki, firma Asya pazarında daha çok tanınan Vibe serisinin altına almayı tercih etmiş.

Lenovo Vibe C2 yine giriş seviyesinde kalmayı sürdürüyor. 5 inçlik 720p IPS LCD ekrana sahip olan modele, 4 Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T720 grafik birimli MT6735P yonga seti gücünü veriyor. Yonga setinde ayrıca LTE Cat. 4 modem de mevcut ve 150Mbps sınırına kadar indirme hızları sunuyor.

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Giriş seviyesi model olsa da, Lenovo farklılaşmasını sağlayacak önemli bir ayrıntıyı dahil etmiş. Cihazda 1 Watt gücünde hoparlör yer alıyor ve Wavex Maxx teknolojisi ile en yüksek ses kalitesi amaçlanıyor. Ayrıca FM radyo da unutulmamış.

1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model 2750mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Cihazda Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Vibe kullanıcı arayüzü çalışıyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera bulunan model için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.