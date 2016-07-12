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Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2

Bu yıl akıllı telefon pazarında ilk beş listesinden düşen ve ülkesinin diğer üreticilerinin gerisinde kalan Lenovo, farklı segmentlere hitap eden modelleri ile çıkış yakalamaya çalışıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2

Bu yıl akıllı telefon pazarında ilk beş listesinden düşen ve ülkesinin diğer üreticilerinin gerisinde kalan Lenovo, farklı segmentlere hitap eden modelleri ile çıkış yakalamaya çalışıyor. Firmanın yeni Vibe C2 modeli bunlardan birisi.

Lenovo Vibe C2 biraz ilginç bir telefon zira Motorola’nın giriş seviyesindeki Moto E modelini temel alıyor. Daha önceki sızıntılarda Lenovo’nun Moto E 2016 olarak yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceği gündeme gelmişti. Görülen o ki, firma Asya pazarında daha çok tanınan Vibe serisinin altına almayı tercih etmiş.

Lenovo Vibe C2 yine giriş seviyesinde kalmayı sürdürüyor. 5 inçlik 720p IPS LCD ekrana sahip olan modele, 4 Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T720 grafik birimli MT6735P yonga seti gücünü veriyor. Yonga setinde ayrıca LTE Cat. 4 modem de mevcut ve 150Mbps sınırına kadar indirme hızları sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Pokemon Go patladı, Nintendo hisseleri 7.5 Milyar Dolar değer kazandı"

Giriş seviyesi model olsa da, Lenovo farklılaşmasını sağlayacak önemli bir ayrıntıyı dahil etmiş. Cihazda 1 Watt gücünde hoparlör yer alıyor ve Wavex Maxx teknolojisi ile en yüksek ses kalitesi amaçlanıyor. Ayrıca FM radyo da unutulmamış.

1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model 2750mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Cihazda Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Vibe kullanıcı arayüzü çalışıyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera bulunan model için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. 

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Vibe-C2-2016-Moto-E-finally-goes-official_id83110 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Artık giriş seviyesi standardları değişti.
Ama bizim editorlerimizin standartları bir türlü değişmedi.editor dediğin okuyucundan bir kaç adım önde olur.okuyucuyu yönlendirir,
okuyucunun gözünü açar ama nerdeee.
fazla konuşmadan biz yapalım en iyisi

Giriş seviyesi ,

Mediatek Helio p10 ve snapdragon435
3gb ram 32gb rom.
150-230 $ arası bir fiyatlandırmayla
bu donanımlar sabitleşti asya markalarında.
Bir editor bu standartların altında bir ürün tanıtırsa giriş seviye tabiri yerine "seviyesizlik"
tabirini kullanmalı.

Orta seviye ,

Mediatek Helio x20 , x25
Snapdragon 625 , 652 (sd610 serisi tarih oldu)
3-4 gb ram 32gb rom
230-300 $ arası fiyatlandırmayla bu donanımlar da sabitleşti asya firmalarında.

Editorlerin piyasayı iyi takip etmeleri lazım.
sadece translate yaparak yürümez bu işler.
Artık giriş seviyesi standardları değişti.Ama bizim editorlerimizin standartları bir türlü değişmedi.editor dediğin okuyucundan bir kaç adım önde olur.ok...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Emre Kocakaya 3 yıl
Kim ne derse desin,Lenovo uzak durulmasi gereken bir marka,dogru duzgun bir yazilimi yok,oglum icin A850+ almistim rezalet,simdi kendi kullandigim phab+ modeli var oda bir sey degil berabat,bu markaya verecegim son para phab+ icin oldu.
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Artık giriş seviyesi standardları değişti.
Ama bizim editorlerimizin standartları bir türlü değişmedi.editor dediğin okuyucundan bir kaç adım önde olur.okuyucuyu yönlendirir,
okuyucunun gözünü açar ama nerdeee.
fazla konuşmadan biz yapalım en iyisi

Giriş seviyesi ,

Mediatek Helio p10 ve snapdragon435
3gb ram 32gb rom.
150-230 $ arası bir fiyatlandırmayla
bu donanımlar sabitleşti asya markalarında.
Bir editor bu standartların altında bir ürün tanıtırsa giriş seviye tabiri yerine "seviyesizlik"
tabirini kullanmalı.

Orta seviye ,

Mediatek Helio x20 , x25
Snapdragon 625 , 652 (sd610 serisi tarih oldu)
3-4 gb ram 32gb rom
230-300 $ arası fiyatlandırmayla bu donanımlar da sabitleşti asya firmalarında.

Editorlerin piyasayı iyi takip etmeleri lazım.
sadece translate yaparak yürümez bu işler.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 3 yıl
biriniz de ufak boyutlu bir telefon yapın.
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forever58 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Artık giriş seviyesi standardları değişti.
Ama bizim editorlerimizin standartları bir türlü değişmedi.editor dediğin okuyucundan bir kaç adım önde olur.okuyucuyu yönlendirir,
okuyucunun gözünü açar ama nerdeee.
fazla konuşmadan biz yapalım en iyisi

Giriş seviyesi ,

Mediatek Helio p10 ve snapdragon435
3gb ram 32gb rom.
150-230 $ arası bir fiyatlandırmayla
bu donanımlar sabitleşti asya markalarında.
Bir editor bu standartların altında bir ürün tanıtırsa giriş seviye tabiri yerine "seviyesizlik"
tabirini kullanmalı.

Orta seviye ,

Mediatek Helio x20 , x25
Snapdragon 625 , 652 (sd610 serisi tarih oldu)
3-4 gb ram 32gb rom
230-300 $ arası fiyatlandırmayla bu donanımlar da sabitleşti asya firmalarında.

Editorlerin piyasayı iyi takip etmeleri lazım.
sadece translate yaparak yürümez bu işler.


Helio p10 nu giris seviyesine koyup Snap 625 i nasil orta seviyeye koyuyorsun snap652 eyvallahda snap 625 giris seviyesi bir islemci hatta helio p10 daha iyi bile denebilir.
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wolf silver 3 yıl
Lenovo sen bir çinli markasin çinli. Samsung gibi giriş seviyesi telefonlar nedir? Giriş seviyesi dedin mi Xaomi ve Huaweiyi örnek alacaksın. Samsungu değil. Senin ülkendeki Adamlar 106 dolara neler sunuyor neler... Bu özelikteki telefonlar bizim gibi bire üç veren ülkeler için çıkarılmış.. Kendi ülkesinde rekabet cok kızışmiş.. Mecburen bizi yolacak :-)
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