Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Türkiye Mobil Ürün Grubu şefi Hakan Sökmen oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde yaptığı atılımlarla akıllı telefon pazarında üçüncülüğe oturan Çinli Lenovo, mobil pazardaki hızlı gelişimini kadrosuna kattığı deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Firmanın ülkemizdeki Mobil Ürün Grubu şefi de belli oldu.

Mayıs ayında 10'uncu yılını kutlayan Lenovo, Türkiye Mobil Ürün Grubu liderliğine eknoloji ve hızlı tüketim sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Hakan Sökmen'i getirdi. Sökmen'i Nokia ve Microsoft firmalarındaki faaliyetlerinden hatırlıyoruz. 

Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Hakan Sökmen uzun yıllar Procter&Gamble'da yönetici pozisyonunda bulundu. Ardından Nokia'da Perakende Grubu Satış Direktörü olarak altı yıl boyunca görev yapan Sökmen, aynı göreve daha sonra Microsoft'ta da devam etti. Hakan Sökmen, Lenovo'nun akıllı telefon ve tablet ürünlerindeki yeni stratejileriyle pazarda yeni hamleler yapma amacını taşıyor.
Lenovo Türkiye Mobil Ürün Grubu şefi Hakan Sökmen oldu
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selahattın ısık 4 yıl inexo
inexo
lenovo çöpleri değil fp ürünlerini getirmesi gerektiğini söylese biri buna hemen

12 bin kusur mesaj atmissiniz ama hala bir insana esyaya hitap eder gibi hitap edilmemesi gerektigini anlayamamissiniz...
inexolenovo çöpleri değil fp ürünlerini getirmesi gerektiğini söylese biri buna hemen12 bin kusur mesaj atmissiniz ama hala b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 4 yıl en beğenilen
Hakan Bey'e yeni görevinde başarılar. Umarım ilk işi Motorola ürünlerini uygun fiyattan ülkemize getirmek olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 4 yıl
dediğim gibi olmuş ki f/p modeller yolda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 4 yıl

Çok hızlı son modelleri bekliyoruz sayın Müdür den
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heathrow was here 4 yıl
Fotoğrafta photoshop var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saab9000 4 yıl
Motorola'yı getirsin uygun fiyatla... Satış rekorları kırdırtır, mevkisini yükseltir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 4 yıl
lenovo cihazlar çok pahalı.bu işi kim çözer bilmiyorum ama buna artık bir son verilmesini talep ediyoruz yetkililerden :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 4 yıl
nokıa gecmısıne bakınca aklıma resıstıve ekranlı telefonların yuksek fıyattan kaktıkları geldı-umutlanmayın buda beceremez sımdıden soylıyım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 4 yıl en beğenilen
Hakan Bey'e yeni görevinde başarılar. Umarım ilk işi Motorola ürünlerini uygun fiyattan ülkemize getirmek olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Ülke vergi cenneti olmuş, kim gelse fiyat konusunda bişey yapamaz. Boşuna heveslenmeyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 4 yıl
lenovo çöpleri değil fp ürünlerini getirmesi gerektiğini söylese biri buna hemen
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl inexo
inexo
lenovo çöpleri değil fp ürünlerini getirmesi gerektiğini söylese biri buna hemen

12 bin kusur mesaj atmissiniz ama hala bir insana esyaya hitap eder gibi hitap edilmemesi gerektigini anlayamamissiniz...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nobu 4 yıl
ilk işi şu mobil cihazların fiyatını düşürürse güzel bir başlangıç yapmış olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2473 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mercedes-AMG GT S ile Sanal Gerçeklik Deneyimini test ettik 4 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl AMD'nin yeni süper ekran kartı: Fury X hakkında merak edilen her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim