Lenovo Türkiye Mobil Ürün Grubu şefi Hakan Sökmen oldu

Son dönemde yaptığı atılımlarla akıllı telefon pazarında üçüncülüğe oturan Çinli Lenovo, mobil pazardaki hızlı gelişimini kadrosuna kattığı deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Firmanın ülkemizdeki Mobil Ürün Grubu şefi de belli oldu.





Mayıs ayında 10'uncu yılını kutlayan Lenovo, Türkiye Mobil Ürün Grubu liderliğine eknoloji ve hızlı tüketim sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Hakan Sökmen'i getirdi. Sökmen'i Nokia ve Microsoft firmalarındaki faaliyetlerinden hatırlıyoruz.





Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Hakan Sökmen uzun yıllar Procter&Gamble'da yönetici pozisyonunda bulundu. Ardından Nokia'da Perakende Grubu Satış Direktörü olarak altı yıl boyunca görev yapan Sökmen, aynı göreve daha sonra Microsoft'ta da devam etti. Hakan Sökmen, Lenovo'nun akıllı telefon ve tablet ürünlerindeki yeni stratejileriyle pazarda yeni hamleler yapma amacını taşıyor.