Lenovo Vibe X3 en iyi ses deneyimini sunmaya geliyor





İlk kez 2013 yılında tüketici ile buluşan Lenovo'nun tasarım odaklı üst seviye akıllı telefon serisi Vibe X, geçen yıl kalitesini biraz daha artırarak farklılaşmaya başlamıştı. Şimdi ise çıtayı daha da yukarı çekiyor.





Lenovo Vibe X3 firmanın ses teknolojileri açısından en cömert davrandığı akıllı telefonu oldu. Bölgeye göre ESS Sabre ES9018K2M (muhtemelen Galaxy S7 amiral gemisinde de göreceğiz) veya Wolfson8281 DAC ses yongasını tercih eden firma ayrı bir hoparlör amplifikatörü ile yongayı desteklerken, üç adet de gürültü önleyici mikrofon kullanıyor. Firma Dolby Atmos ile desteklediği bu sisteme Hi-Fi 3.0 adını veriyor. Tüm bunların yanında ön tarafta da çift stereo hoparlör var.





Lenovo Vibe X3 bölgeye göre çok değişiklik gösteren bir model olmuş. Ses yongalarının dışında yine bölgeye göre 6 çekirdekli Snapdragon 808 veya 8 çekirdekli MT6753 yonga seti cihaza gücünü veriyor. Yonga setleri dikkate alındığında ciddi bir performans farkı ortaya çıkacak gibi görünüyor.





Snapdragon 808 yonga seti taşıyan versiyonda 3GB RAM ve 32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi bulunuyor. 21MP çözünürlüğüne faz algılamalı Sony IMX230 arka sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3600mAh gücünde bir bataryanın kullanıldığı versiyon 9.3mm kalınlığa sahip.





MediaTek yonga setinin kullanıldığı versiyonda ise 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh gücünde batarya ve 8.7mm kalınlık yer alıyor. Aslında performans dışında da versiyonlar arasında ciddi bir fark var.





Cihazda 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 koruma, metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu özellikleri ortak. Bazı kaynaklarda düşük özellikli modelin Lenovo Lemon X3 olarak satışa çıkacağı ifade ediliyor. 25 Kasım itibariyle satışa sunulacak olan seride Lemon X3 modelinin fiyatı 300$. Vibe X3 32GB kapasiteli model 400$ iken, 64GB kapasiteli model ise 470$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-makes-the-Vibe-X3-official-stereo-speakers-dedicated-audio-chip-21-MP-camera_id75820