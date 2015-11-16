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Lenovo Vibe X3 en iyi ses deneyimini sunmaya geliyor

Çinli üretici Lenovo'nun daha çok tasarıma odaklandığı popüler akıllı telefon serisi Vibe X, dikkat çekici özellikler kazanarak üçüncü kez tüketicinin karşısına çıkıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Vibe X3 en iyi ses deneyimini sunmaya geliyor


İlk kez 2013 yılında tüketici ile buluşan Lenovo'nun tasarım odaklı üst seviye akıllı telefon serisi Vibe X, geçen yıl kalitesini biraz daha artırarak farklılaşmaya başlamıştı. Şimdi ise çıtayı daha da yukarı çekiyor. 

Lenovo Vibe X3 firmanın ses teknolojileri açısından en cömert davrandığı akıllı telefonu oldu. Bölgeye göre ESS Sabre ES9018K2M (muhtemelen Galaxy S7 amiral gemisinde de göreceğiz) veya Wolfson8281 DAC ses yongasını tercih eden firma ayrı bir hoparlör amplifikatörü ile yongayı desteklerken, üç adet de gürültü önleyici mikrofon kullanıyor. Firma Dolby Atmos ile desteklediği bu sisteme Hi-Fi 3.0 adını veriyor. Tüm bunların yanında ön tarafta da çift stereo hoparlör var. 

Lenovo Vibe X3 bölgeye göre çok değişiklik gösteren bir model olmuş. Ses yongalarının dışında yine bölgeye göre 6 çekirdekli Snapdragon 808 veya 8 çekirdekli MT6753 yonga seti cihaza gücünü veriyor. Yonga setleri dikkate alındığında ciddi bir performans farkı ortaya çıkacak gibi görünüyor. 

Snapdragon 808 yonga seti taşıyan versiyonda 3GB RAM ve 32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi bulunuyor. 21MP çözünürlüğüne faz algılamalı Sony IMX230 arka sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3600mAh gücünde bir bataryanın kullanıldığı versiyon 9.3mm kalınlığa sahip. 

MediaTek yonga setinin kullanıldığı versiyonda ise 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh gücünde batarya ve 8.7mm kalınlık yer alıyor. Aslında performans dışında da versiyonlar arasında ciddi bir fark var. 

Cihazda 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 koruma, metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu özellikleri ortak. Bazı kaynaklarda düşük özellikli modelin Lenovo Lemon X3 olarak satışa çıkacağı ifade ediliyor. 25 Kasım itibariyle satışa sunulacak olan seride Lemon X3 modelinin fiyatı 300$. Vibe X3 32GB kapasiteli model 400$ iken, 64GB kapasiteli model ise 470$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-makes-the-Vibe-X3-official-stereo-speakers-dedicated-audio-chip-21-MP-camera_id75820 Yorum Yaz
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veteriner69 4 yıl en beğenilen
LG G2 ile HTC One evlenirse çocukları neye benzerin cevabı. :)
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovo Türkiye'yle konuştum. Maalesef gelmeyecekmiş Türkiye'ye.
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szr1907 4 yıl
Gelsin artık şu cihaz. P1 geldi sıra bunda 1500 ü geçmez inşallah.
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lapatid 4 yıl
lg g4 parasina gelmezse iş yapar
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hanıncipsi 4 yıl
Çok ama çok şık bir cihaz!

lenovo.com.cn/...

Şu anki fiyatıyla Çinde 1355 lira.

Hoş güzel Türkiye'ye gelişi 2020'nin sonlarını bulur


Edit: 64GB olan için sanırsam.
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magicboyguccino 4 yıl
teknik özellik olarak hifi cihazlar güzel görünüyor
ancak realitede aynı performansı veremiyorlar. (ne kadar üst hifi chip kullansalarda)
bu işte hala lider vivo. daha sonra meizu geliyor.
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Erdinç B. 4 yıl
Tarasım X2'nin çok gerisinde kalmış. Pili iyiymiş yalnız.
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okty_bcer 4 yıl
Kasası Htc'nin aynısı olmuş harbiden
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burrnn 4 yıl
en iyi ses verse ne olacak? onu alan adam yine kutudan çıkan kulaklık ile dinleyecek müziğini...
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idris 4 yıl
Kamera iyi olucak gibi.
Full HD ve SnapDragon 808 ikilisi yeterince doyurucu.
Cihaz gerçekten çok şık.
Batarya da yeterince iyi.
Ses konusunda zaten çalışılmış belli.
Kronik sorunları olmazsa çok rahat alınır.
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ssbrutality 4 yıl
En iyi ses deneyemi için bununla birlikte LG V10 da vardı sanırım 32 bit Hi-Fi DAC by ESS Technology idi.
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magicboyguccino 4 yıl ssbrutality
ssbrutality

En iyi ses deneyemi için bununla birlikte LG V10 da vardı sanırım 32 bit Hi-Fi DAC by ESS Technology idi.

hocam bir düzeltme yapayım;
en iyi ses deneyimini vivo cihazlar veriyor.
zaten birçok markanın bu pazara girmesinin amacı o pastanan pay kapmak.
vivo nun arkasında da oppo nunda bulunduğu bbk holding var.
bu nedenle adamlar işi ciddi yapıyorlar.
hifi chipseti ekleyince iş bitmiyor :) know how gerekiyor anlayacağınız.

not: marka fanboyluğu yapıyor gibi algılamayın lütfen.
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bydoctore 4 yıl
Öndeki özçekim kamerasını siyah bölgenin içine koymaları güzel olmuş.
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