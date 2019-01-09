Lenovo Yoga S940 CES 2019'da tanıtıldı

Dünyaca ünlü Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, CES 2019'da Yoga serisinin yeni üyesi Yoga S940'ı tanıttı. Yoga serisi genel anlamda taşınabilirliğe, ergonomiye ve mobilite özelliklerine odaklı bir seri. Serinin yeni üyesi Yoga S940 da ultra ince çerçeveleri ve 1.2 kilogramlık ağırlığı ile kesinlikle bu tanımın hakkını veriyor. Üstelik zarif tasarımının yanı sıra cihaz güçlü yapay zeka desteği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Yoga S940, 16:10'luk en-boy oranına sahip, 13,9 inç genişliğinde IPS LCD bir ekranla geliyor.

Gücünü Intel i7 ve i5 işlemcilerden alan Yoga S940, 2 TB'a kadar arttırılabilen SSD depolama ve 16 GB’a kadar arttırılabilen RAM seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz tümleşik Intel UHD 6320 grafik kartına ev sahipliği yapıyor.

Yoga S940, iki farklı varyantla alıcı bulacak. Bunlardan birinin ekranı 400 nit parlaklık değerine sahip, Dolby Vision HDR destekli ve 1080p çözünürlüğünde; diğerinin ekranı ise 4K çözünürlüğünde ve 500 nit parlaklık değerine sahip.

Yoga S940, Dolby Atmos ses teknolojisine sahip hoparlörlere sahip ve oldukça gelişmiş bir ses kalitesi vaat ediyor. Ekranın yüz tanıma ünitesinde yer alan termal bir kamera mevcut ve çok gelişmiş yapay zekası ile cihaz, kullanıcısının kendinden uzaklaştığını tespit ettiğinde kendini otomatik olarak kilitleyebiliyor. İki adet Thunderbolt 3 USB-C portu ile gelen cihaz, Amazon Alexa ve Microsoft Cortana dijital asistanlarına sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/01/09/lenovo-yoga-s940-laptop-with-marvelous-edge-to-edge-display-and-1500-price-unveiled-at-ces-2019/

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Mayıs'ta piyasaya sürülmesi beklenen'ınbir fiyat etiketi ile alıcı bulması bekleniyor.