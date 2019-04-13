Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı

Geçtiğimiz gün Lenovo’nun Z6 Pro isimli yeni bir amiral gemisi telefon tanıtacağını sizlere aktarmıştık. Yayınlanan posterle birlikte cihaz hakkında bazı bilgilere de değinen firma bugün ise farklı bir özellikle gündemde. Firma yöneticisi Chang Cheng tarafından paylaşılan fotoğrafta Lenovo Z6 Pro’nun 5G bağlantı desteği ile geleceği doğrulandı.

Lenovo Z6 Pro özellikleri

Android amiral gemisi dendiğinde ilk akla gelen Snapdragon 855 yonga seti cihazın temelini oluşturuyor. Firmanın Lenovo Z5 Pro GT modeli de Snapdragon 855 kullanıyordu. Yani Lenovo tarafında bu yonga setini gördüğümüz ilk cihaz Z6 Pro olmayacak. Ancak 5G desteğinin ilk defa karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

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Daha önce paylaşılan posterlerdeki bilgileri hatırlamak gerekirse telefonun, piksel birleştirmeyle 100 MP fotoğraf çekebileceğini, HyperVideo özelliği ile şu anki videolara kıyasla daha yüksek veri gönderimine izin vereceğini ve kamerasının HyperVision olarak adlandırılacağını sizlere aktarabiliriz.

Lenovo Z6 Pro 23 Nisan tarihinde Çin’de düzenlenecek bir etkinlik ile birlikte resmiyet kazanacak. Hali hazırda kamera sızıntılarıyla heyecanlandıran amiral gemisi modeli bu heyecanı 5G desteği ile birlikte bir aşama daha artırdı. Cihaza ait teknik özellikler etkinlik tarihi yaklaştıkça ortaya çıkmaya başlayacaktır.

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