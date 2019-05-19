Lenovo Z6 Youth Edition geliyor

Lenovo uzun süren sessizliğini bozarak akıllı telefon piyasasında tekrar ismi geçen bir firma olmayı amaçlıyor. Bunun ilk örneği Lenovo Z6 Pro geçtiğimiz ay tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga setli amiral gemisi model, özelliklerine kıyasla uygun fiyata sahip. Bugün ise daha düşük performanslı ancak daha da uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition çıkış tarihi açıklandı.

22 Mayıs'ta tanıtılacak

Lenovo Z6 Youth Edition aynı abisi gibi su damlası çentik tasarımıyla geliyor. HDR10 destekli ekranın boyutu ve çözünürlüğü hakkında bilgi yok. Arka tarafta ise Lenovo Z6 Pro'daki dörtlü kamera yerine, üçlü kamera paketi mevcut. Ancak kapağın renk seçimi oldukça ilginç. Bu kapak tasarımı tercihinize göre siyah ve yeşil-mor karışımı şeklinde sunuluyor. Parmak izi sensörü ve kamera lensi çerçevesi altın renginde.

4050 mAh bataryalı Lenovo Z6 Youth Edition, 3.5 mm kulaklık girişini de koruyor. Tüm bu bilgiler firma tarafından açılan resmi sayfada görüldü. Bunun haricinde her ne kadar resmi bilgi olmasa da cihazın Snapdragon 730 yonga seti ile geleceğini söyleyelim.

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Lenovo Z6 Pro, 430 dolarlık fiyatıyla hali hazırda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Youth Edition'ın fiyat etiketi de etkileyici olacaktır. 22 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlik sayesinde tüm bilgileri elde edeceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/05/19/lenovo-z6-youth-edition-launching-may-22-pre-order-page-reveals-key-specs-and-design/