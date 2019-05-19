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Lenovo Z6 Youth Edition geliyor

Lenovo'nun tepe modeli Z6 Pro geçtiğimiz ay tanıtıldı. Bugün ise firmanın, daha düşük performanslı ancak uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition'ı 22 Mayıs'ta tanıtacağı öğrenildi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,8b
2
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo Z6 Youth Edition geliyor
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Lenovo uzun süren sessizliğini bozarak akıllı telefon piyasasında tekrar ismi geçen bir firma olmayı amaçlıyor. Bunun ilk örneği Lenovo Z6 Pro geçtiğimiz ay tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga setli amiral gemisi model, özelliklerine kıyasla uygun fiyata sahip. Bugün ise daha düşük performanslı ancak daha da uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition çıkış tarihi açıklandı.

22 Mayıs'ta tanıtılacak

Lenovo Z6 Youth Edition aynı abisi gibi su damlası çentik tasarımıyla geliyor. HDR10 destekli ekranın boyutu ve çözünürlüğü hakkında bilgi yok. Arka tarafta ise Lenovo Z6 Pro'daki dörtlü kamera yerine, üçlü kamera paketi mevcut. Ancak kapağın renk seçimi oldukça ilginç. Bu kapak tasarımı tercihinize göre siyah ve yeşil-mor karışımı şeklinde sunuluyor. Parmak izi sensörü ve kamera lensi çerçevesi altın renginde.
Lenovo Z6 Youth Edition geliyor
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4050 mAh bataryalı Lenovo Z6 Youth Edition, 3.5 mm kulaklık girişini de koruyor. Tüm bu bilgiler firma tarafından açılan resmi sayfada görüldü. Bunun haricinde her ne kadar resmi bilgi olmasa da cihazın Snapdragon 730 yonga seti ile geleceğini söyleyelim.
Ayrıca Bkz. "Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi"
Lenovo Z6 Pro, 430 dolarlık fiyatıyla hali hazırda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Youth Edition'ın fiyat etiketi de etkileyici olacaktır. 22 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlik sayesinde tüm bilgileri elde edeceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/05/19/lenovo-z6-youth-edition-launching-may-22-pre-order-page-reveals-key-specs-and-design/ Yorum Yaz
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kraix 2 hf. en beğenilen
Herşeyi geçtim de renge bayıldım.
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Fenomenon 2 hf.
z6 pro'nun fiyatı mükemmel ötesi. Youth şöyle 300-350$ civarı olursa ortalığı yıkar.
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renega 2 hf.
430 dolar? o paraya s10e var amiral gemisi ve özellikleri daha iyi. Buna 2300'den fazla verilmez
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Fenomenon 2 hf. renega
s10e'nin fiyatı 750$. Samsung Türkiye ekibi burada fiyatları düşük tutuyor. Yurt dışında iphone XR ile aynı fiyat.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Türkiye’de 19 Mayıs’ta tanıtsalarmış anlamlı olurmuş
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sniper23 2 hf.
Youth Edition olunca ne oluyor? Gençlik geri mi geliyor?
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kraix 2 hf. en beğenilen
Herşeyi geçtim de renge bayıldım.
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intel7mix 2 hf.
Asus fiyat politikası güzel yapsa daha iyi yerlere gelir.
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