Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi

Microsoft Outlook, hem Android hem de iOS'ta bir numaralı e-posta istemcisi olmaya devam ediyor ve Microsoft bu nedenle Outlook güncellemelerine oldukça önem veriyor. Bu hafta uygulamanın Android versiyonu güncellenerek, yeni özellik ve iyileştirmeler aldı.

Sık yapılan işlemler kolaylaştırıldı

Bu son güncelleme Android için Outlook'u 3.0.67 sürümüne getiriyor ve en büyük yeniliklernden biri ana ekranla ilgili. Bu sürümden itibaren, kullanıcılar gelen kutularını ve takvimlerini ana ekrana ekleyebilecekler. Bu sayede de sonraki randevularla ilgili e-posta ve bilgilere erişmek çok daha hızlı olacak. Ana ekrana gelince, bu güncellemede keşfedilecek daha çok şey olduğunu görüyoruz.

Outlook şimdi widget geliştirmelerini de içeriyor; bu nedenle e-posta ve takvim widget'ları artık daha fazla ince ayarlarla geliyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar ana ekrana belirli bir hesap için 1x1 e-posta kısayolu ekleyebilecekler. Açıkçası, bu özellik birden fazla hesabınız varsa kullanışlı olabilir. Çünkü bu kısayol Outlook'u doğrudan kontrol etmek istediğiniz gelen kutusunda başlatmanıza izin veriyor. Güncellemenin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=tr