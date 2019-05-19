Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi

Mobil platformun en popüler e-posta istemcilerinden biri olan Outlook'un resmi uygulaması güncellendi. Şimdilik Android versiyonuna gelen yeni özellikler haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
5b
1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Outlook, hem Android hem de iOS'ta bir numaralı e-posta istemcisi olmaya devam ediyor ve Microsoft bu nedenle Outlook güncellemelerine oldukça önem veriyor. Bu hafta uygulamanın Android versiyonu güncellenerek, yeni özellik ve iyileştirmeler aldı.

Sık yapılan işlemler kolaylaştırıldı

Bu son güncelleme Android için Outlook'u 3.0.67 sürümüne getiriyor ve en büyük yeniliklernden biri ana ekranla ilgili. Bu sürümden itibaren, kullanıcılar gelen kutularını ve takvimlerini ana ekrana ekleyebilecekler. Bu sayede de sonraki randevularla ilgili e-posta ve bilgilere erişmek çok daha hızlı olacak. Ana ekrana gelince, bu güncellemede keşfedilecek daha çok şey olduğunu görüyoruz.
Outlook şimdi widget geliştirmelerini de içeriyor; bu nedenle e-posta ve takvim widget'ları artık daha fazla ince ayarlarla geliyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar ana ekrana belirli bir hesap için 1x1 e-posta kısayolu ekleyebilecekler. Açıkçası, bu özellik birden fazla hesabınız varsa kullanışlı olabilir. Çünkü bu kısayol Outlook'u doğrudan kontrol etmek istediğiniz gelen kutusunda başlatmanıza izin veriyor. Güncellemenin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
terimer 2 hf.
Bakalim "Dark Mode"'u getirmeleri ne kadar surecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 2 hf.
Her mail uygulamasında ki mailleri gmail ile deniyorum. Aynı maili bir gmail'de açıyorum bir diğerinde... Bugüne kadar bana gmali değiştirecek başka bir mail uygukamadı daha olmadı.. her yönden iki uygulamayıda aynı mailler üzerinden kıyaslıyorum ve genelde hep gmail önde oluyor... Çünkü her uygulama mailleri farklı gösteriyor seçenekleri farklı sunuyor (mesela kimi mailin en altına forward reply gibi özellikleri eklerken kimi mailin başına ekliyor, maili sonuna kadar okuduktan sonra yanıtlamak isterseniz ya başa dönersiniz yada sondaki butonları kullanırsınız gibi...). Mesela mail içinde tablo oluşturulmuş ise fark hemen hemen hepsinde çok daha fazla ortaya çıkıyor.. netice olarak genel anlamda bir çok yönüyle gmailden daha iyi bir alternatif bulamadım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeroWin 2 hf. Sharparrow
Hocam bir de Spark'ı dene, bence daha işlevsel https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readdle.spark&gl=TR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in Scout versiyonu yeni teaser ile onaylandı 2 hf. Şekerli içecekler erken ölüm açısından risk faktörleri arasında 2 hf. Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak 2 hf. Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı 2 hf. Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi 2 hf. Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor 2 hf. Linksys yönlendiricilerde kritik açık 2 hf. Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi 2 hf. John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı 2 hf. Call of Duty: Black Ops 5 bir sene erken gelecek söylentisi 2 hf. Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi 2 hf. Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir 2 hf. MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi 2 hf. 64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti 2 hf. Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor 2 hf. Lenovo Z6 Youth Edition geliyor 2 hf. 5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı 2 hf. Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi 2 hf. Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi Sonraki Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano 2 hf. Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir 2 hf. Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel 2 hf. Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor 2 hf. HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 2 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 2 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor 2 hf. Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı 2 hf. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı 2 hf. Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı 2 hf. Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek 2 hf. Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi 3 hf. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu 3 hf. Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı 3 hf. Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu 3 hf. Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu 3 hf. Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı 3 hf. ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi 3 hf. 12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı 3 hf. Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim