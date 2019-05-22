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Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition tanıtıldı

Lenovo Z6 Pro’nun ardından uygun fiyat odaklı Lenovo Z6 Youth Edition bugün tanıtıldı. Snapdragon 710, üçlü kamera paketi ve 4050 mAh batarya gibi özellikler 159 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,8b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition tanıtıldı
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Lenovo’nun tepe modeli Z6 Pro geçtiğimiz ay tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga setli ve dört kameralı model, 430 dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardından firma tarafından daha da uygun fiyatlı Z6 Youth Edition tanıtılacağı haberleri geldi. Bu model ise an itibariyle resmiyet kazandı.

Lenovo Z6 Youth Editon özellikleri

Lenovo Z6 Youth Edition aynı abisi gibi su damlası çentik tasarımıyla geliyor. 6.3 inç boyutundaki ekranı 2340 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlüğünde. Yüzde 93 çerçeve oranı sunan bu ekran HDR10 desteğine sahip. Arka tarafa geçtiğimizde, dört tarafı kavisli cam kapak bizleri karşılıyor. Özellikle yeşil renk ve altın çerçevelerle süslenen kapağın dikkat çekici göründüğünü söylemeliyiz.

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Üçlu arka kamera paketindeki ana sensör 16 MP çözünürlüğünde. f/1.8 diyafram açıklığı sunuyor. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açı sensör ve derinlik algılamada kullanılmak üzere 5 MP sensör eşlik ediyor. Su damlası çentik içerisindeki ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Yapay zeka sahne tespit etme, portre modu ve gece modu gibi özellikler de unutulmamış.

Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition tanıtıldı
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Orta sınıfın iddialı işlemcilerinden Snapdragon 710, Lenovo Z6 Youth Edition modelinin temelini oluşturuyor. Yonga setine tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. 4050 mAh batarya kapasiteli telefonu 15W hızlı şarj desteğiyle hızla doldurabiliyorsunuz. Firma bu boyuttaki bataryayı 7.88 mm inceliğindeki telefon içerisine sığdırabildiğinin altını çizdi. Cihazın diğer özellikleri Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği ve Dolby panoramik ses teknolojisi şeklinde sıralanabiliyor.

Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Youth Edition tanıtıldı

Lenovo Z6 Youth Edition siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. 4 GB RAM + 64 GB depolamalı başlangıç modelinin fiyat etiketi 159 dolar. Daha yüksek RAM ve depolama kapasitesi isteyenler için 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 202 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyon ise 246 dolar. Cihazın satışlarına 28 Mayıs tarihinde Çin’de başlanacak.

Lenovo Z6 Youth Edition özellikleri

  • Ekran: 6.3 inç, 2340 x 1080 (Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
  • Boyut ve ağırlık:156.6 x 74.3 x 7.88 mm, 164 gram
  • RAM: 4 GB / 6 GB
  • Arka kamera: 16 MP + 8 MP + 5 MP
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 4050 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (ZUI 11)
  • Diğer:  Parmak izi (arkadan), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği

https://www.gizmochina.com/2019/05/22/lenovo-z6-youth-edition-with-sd710-triple-cameras-and-4050mah-battery-launched-for-1099-yuan-159/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 2 hf. en beğenilen
Bu fiyata bedava
Amerika yakında lenovo'ya da ambargo uygular :D
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dugers 2 hf.
Yeşil olanına bayıldım. Keşke gelse ama alacak para yok. :(
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DH Misafiri 2 hf.
haydaaaa ulan bak beğendim bunu :D
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esmerbuyucu 2 hf.
Giriş seviyesini ambargo eder.
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werberus 2 hf.
Umarım türkiyeye gelir bir an önce
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Giresunlufuk 2 hf.
Umarım dolar daha da artmadan uygun fiyatlı olarak bize de gelir.
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Ray Kurzweil 2 hf.
Resmen Redmi Note 7 killer olmuş.
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Akbell 2 hf.
Dolar 6 iken çıkarsa fiyat 1600 olur
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Fenomenon 2 hf. en beğenilen
Bu fiyata bedava
Amerika yakında lenovo'ya da ambargo uygular :D
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kraix 2 hf.
Şu yeşil sarı olan renge bayıldım.
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Biyturs_OnSr 2 hf.
Müthiş bir fiyat performans olmuş. Her şey var ve fiyat rakiplerine göre çok çok iyi.
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