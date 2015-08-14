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Lenovo akıllı telefonla ilgili işleri Motorola'ya bırakacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Erhan Tan
Haber Editörü
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Lenovo akıllı telefonla ilgili işleri Motorola'ya bırakacak
 2015 yılının ilk mali çeyreğinde net geliri yüzde 51'lik düşüş yaşan Çinli teknoloji devi Lenovo, alarm verici bu düşüşün önüne geçmek için önemli adımlar atmaya başladı. Bu ani düşüş sonrası 3200 çalışanını işten çıkarmaya karar veren Lenovo, şimdi de akıllı telefon konusunda yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı.
Gelirde yaşanan düşüşü akıllı telefon pazarı gibi zorlu pazarlarda karşılaşılan zorluklara bağlayan Lenovo, bu zorluklara karşı Motorola'nın imkanlarını kullanabilmek için akıllı telefon konusundaki tüm işleri Motorola'ya devretmeye hazırlanıyor. Lenovo'nun geçtiğimiz yıl tamamlanan 2.9 milyar dolarlık dev anlaşmayla bünyesine kattığı Motorola, bu yeniden yapılanmanın ardından firmanın tüm akıllı telefonlarının geliştirilmesinden ve üretilmesinden sorumlu olacak.
Akıllı telefon alanındaki bu yeniden yapılanma sürecinin Lenovo'ya maliyetinin yaklaşık 600 milyon doları bulacağı ve 3200 işçinin çıkarılmasının ardından elde kalacak 650 milyon doların büyük bölümünün bu yapılanmaya harcanacağı söyleniyor.
 Öte yandan yüzde 20.6'lık pazar payıyla PC sektörünün zirvesindeki yerini koruyan Lenovo, bu pazardaki başarısı sayesinde 2015'in ilk mali çeyreğinde toplam gelirini yüzde 3 arttırarak 10.7 milyar dolara çıkarmayı başardı.

http://www.techradar.com/news/computing/pc/lenovo-hands-over-the-smartphone-controls-to-motorola-after-profits-dive-1301749 Yorum Yaz
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Lenovo güzel de cep telefonunda marka algısı olarak Motorola kat be kat üstün geliyor, direk Lenovo mobil bölüm kapatılmalı, Motorolaya yatırım yapılmalı. Çağırın ceoyu
Lenovo güzel de cep telefonunda marka algısı olarak Motorola kat be kat üstün geliyor, direk Lenovo mobil bölüm kapatılmalı, Motorolaya yatırım yapılmalı. Ç...
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a_y_k_u_t 4 yıl
Lenovo çıkardığı telefonların üstüne motorola yazsaydı eminim daha çok satardı :)
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arel.gr 4 yıl
mobiluzman26
Lenovo tek basina devam edip daha iyi cihazlar cikarsaydi leske

"leske'yle" olmuyor iste,goruyoruz.
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rtsbora 4 yıl
Hele şükür, aklın yolu bir... Elinde Motorola gibi bir marka varken, Lenovo markasıyla telefon satmaya çalışmak mantıksızdı zaten. Evet, Lenovo'nun da güzel telefonları vardı ama tüketici üzerinde Motorola'nın yarattığı algıyı yaratamıyordu.

marım yeni nesil Motorola telefonlar da ülkemizde satışa sunulur.
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arel.gr 4 yıl
parasini,pulunu odemissin,marka senin,brak cep uretimin ordan olsun.
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ardaalisahin 4 yıl
İsim dolayisiyla bunu yapmislar gibi gorunuyor,yoksa kendileri de gayte guzel is cikartiyorlar.
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Lenovo güzel de cep telefonunda marka algısı olarak Motorola kat be kat üstün geliyor, direk Lenovo mobil bölüm kapatılmalı, Motorolaya yatırım yapılmalı. Çağırın ceoyu
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kadirirdem 4 yıl
bencede doğru karar olmuş motorola göster telefondaki tecrübelerini ve bilgilerini....
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SHADOW 4 yıl
Lenovo tek basina devam edip daha iyi cihazlar cikarsaydi leske
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Emre Kocakaya 4 yıl
Bu Apple herkesin ocagina incir agaci dikecek valla.
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King Stannis 4 yıl
F/p oranı yüksek telefonlar ZUK markası altında çıkarılır, global pazarda akıllı telefon açısından Motorola ismi Lenovo isminden daha güçlü.
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canguler917 4 yıl
lenovo nun kendi başına ürettiği telefonlarda gayet iyi.vibe x2,p70 gibi gayet iyi ve uygun fiyatlı modelleri var.tasarimlarida güzel. ama motorola'yı almak için 3 milyar dolar veripte ayrıca kendi markası altındaki mobil bölüm icin bütçe ayırmak gerçekten mantıksızdı.neyse olan yine çalışanlara oldu
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mcrew 4 yıl
xiaomi piyasaların anasın ağlattı sanırım
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