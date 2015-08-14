Lenovo akıllı telefonla ilgili işleri Motorola'ya bırakacak

2015 yılının ilk mali çeyreğinde net geliri yüzde 51'lik düşüş yaşan Çinli teknoloji devi Lenovo, alarm verici bu düşüşün önüne geçmek için önemli adımlar atmaya başladı. Bu ani düşüş sonrası 3200 çalışanını işten çıkarmaya karar veren Lenovo, şimdi de akıllı telefon konusunda yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı.



Gelirde yaşanan düşüşü akıllı telefon pazarı gibi zorlu pazarlarda karşılaşılan zorluklara bağlayan Lenovo, bu zorluklara karşı Motorola'nın imkanlarını kullanabilmek için akıllı telefon konusundaki tüm işleri Motorola'ya devretmeye hazırlanıyor. Lenovo'nun geçtiğimiz yıl tamamlanan 2.9 milyar dolarlık dev anlaşmayla bünyesine kattığı Motorola, bu yeniden yapılanmanın ardından firmanın tüm akıllı telefonlarının geliştirilmesinden ve üretilmesinden sorumlu olacak.



Akıllı telefon alanındaki bu yeniden yapılanma sürecinin Lenovo'ya maliyetinin yaklaşık 600 milyon doları bulacağı ve 3200 işçinin çıkarılmasının ardından elde kalacak 650 milyon doların büyük bölümünün bu yapılanmaya harcanacağı söyleniyor.



Öte yandan yüzde 20.6'lık pazar payıyla PC sektörünün zirvesindeki yerini koruyan Lenovo, bu pazardaki başarısı sayesinde 2015'in ilk mali çeyreğinde toplam gelirini yüzde 3 arttırarak 10.7 milyar dolara çıkarmayı başardı.



http://www.techradar.com/news/computing/pc/lenovo-hands-over-the-smartphone-controls-to-motorola-after-profits-dive-1301749